Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Zulte Waregem, KRC Genk en Lierse.

Charly Musonda Jr bij Essevee

Charly Musonda Jr (25) traint dezer dagen mee bij Zulte Waregem. Daar schrijven zowat alle Belgische media over. Niet onterecht, want de middenvelder stond ooit bekend als een van de grootste talenten van Europa. Johan Boskamp noemde hem 'een speler die qua puur talent zelfs beter was dan Vincent Kompany'.

Dat talent erfde hij van zijn gelijknamige vader. Papa Charly was een even klasrijke als onvermoeibare Zambiaanse balafpakker die in 1987 als achttienjarige met trainer Georges Leekens van Cercle Brugge naar Anderlecht was meegekomen. Tien jaar zou hij in het Astridpark blijven, maar door chronische knieproblemen deed hij toch maar in een honderdtal wedstrijden mee.

Musonda Jr heeft er net een periode van tien jaar bij Chelsea op zitten, waar hij nooit kon doorbreken. Uitleenbeurten aan respectievelijk Real Betis, Celtic en Vitesse waren niet echt succesvol. Bovendien werd hij in 2019 ook nog eens afgeremd door een zware knieblessure. Na de operatie gaven dokters hem nog 20 procent kans om profvoetballer te kunnen blijven. The Blues kozen er dus voor om zijn contract niet te verlengen, waardoor hij een vrije speler is.

Zulte Waregem ziet het als een opportuniteit en laat Musonda twee weken op proef meedraaien. Als die testperiode goed verloopt, zien we hem straks misschien toch nog aan het werk in de Jupiler Pro League, tien jaar nadat hij voor de vlucht vooruit koos.

Charly Musonda Jr. werkte vandaag zijn eerste training af bij Essevee. 🏋



Met toestemming van de club traint de middenvelder de komende twee weken mee met de groep om zijn conditie op peil te houden.#Trotseboer pic.twitter.com/AVd45FJESD — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) June 13, 2022

Next Gen(k)

De Limburgse club maakte op zijn website bekend dat het een profcontract geeft aan Josue Kongolo. Opmerkelijk, want de centrale verdediger is nog maar zestien jaar. Kongolo, afkomstig uit Turnhout, kwam op 9-jarige leeftijd in de Genkse opleiding terecht en voetbalt er momenteel voor de U18. Hij speelde ook al een match voor de nationale U16. De club omschrijft hem als 'een sterke, snelle centrale verdediger en beschikt over een fantastische mentaliteit'.

Met de verbintenis voor Kongolo is de mijnclub niet aan zijn proefstuk toe. In mei tekenden middenvelders Thomas Claes (18) en Lars Michiels (17) en keeper Mike Penders (16) al hun eerste profcontract bij KRC Genk. De Next Gen(k) komt eraan in Limburg!

𝗝𝗲𝘂𝗴𝗱𝗻𝗶𝗲𝘂𝘄𝘀 | Eerste contract voor 𝗝𝗼𝘀𝘂𝗲 𝗞𝗼𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼. 🔵⚪️



KRC Genk is verheugd te melden dat Josue Kongolo (16) zijn eerste contract tekende voor drie seizoenen.

Veel succes, 𝗝𝗼𝘀𝘂𝗲! #mijnploeg #krcgenktalenthttps://t.co/xSsLawN4YY — KRC Genk (@KRCGenkofficial) June 13, 2022

De eerste fase van 'Lisp+'

Nieuwe arena's zullen we niet snel zien verrijzen in België, maar vernieuwde stadions, dat wel. Zo weet de Gazet van Antwerpen dat Lierse op korte termijn wil starten met de bouw van een bezoekerstribune voor 789 supporters op het Lisp. Dat project kadert in een vernieuwd, modern en multifunctioneel stadion.

'We koppelen de bouw van de bezoekerstribune even los van het totale project, zodat we sneller kunnen schakelen. Via een verkorte procedure hopen we de werken in oktober te kunnen opstarten, zodat we begin 2023 klaar zijn. Dit wordt de eerste fase van 'Lisp+', de complete vernieuwing van ons huidige stadion', vertelt voorzitter Luc Van Thillo in Gazet van Antwerpen.

