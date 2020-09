Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Cercle Brugge

De Vereniging voegde met de Senegalees Franck Kanouté (21) een jonge middenvelder toe aan de selectie. Hij komt over van Delfino Pescara en tekende een overeenkomst tot 2024.

KAS Eupen

De Oostkantonners legden dan weer centrale verdediger Emmanuel Agbadou vast tot 2023. De 23-jarige Ivoriaan werd weggehaald in eigen land bij FC San Pedro, dat hem vorig seizoen nog verhuurde aan de Tunesische eersteklasser US Monastir.

Waasland-Beveren

Na een lange zoektocht werd met Miguel Torrecilla (50) een nieuwe technisch directeur gevonden. In het verleden fungeerde hij als sportief directeur bij onder andere Sporting Gijón, Real Betis en Celta de Vigo. Huidig sportief manager Danny De Maesschalck zal de Spanjaard assisteren. Het wijst er volgens Het Nieuwsblad wel op dat een bepaalde groep van investeerders (Amerikanen) meer kans maakt op een overname van de club.

Bij KRC Genk werd de overbodige Nordin Jackers (22) weggeplukt, maar ditmaal definitief. De Limburger versierde op de Freethiel een driejarige verbintenis, nadat hij vorig seizoen al zestien duels onder de lat stond bij de Oost-Vlamingen.

De Montenegrijnse aanvaller Stefan Milosevic (24), die nog onder contract ligt tot 2022, wordt verhuurd aan het Letse Riga FC.

KV Mechelen

De Zweedse linkerflankverdediger Victor Wernersson (25, IFK Göteborg), die eerder deze zomer al akkoord ging met een deal tot 2024, komt vroeger dan voorzien naar het AFAS Stadion. Malinwa betaalt een transfersom, omdat hij bij de Zweedse bekerwinnaar nog een half seizoen onder contract lag.

Club Brugge

Aanvaller Cyril Ngonge (20), vorig seizoen verhuurd aan Jong PSV en daar goed voor 7 goals en 3 assists in 22 competitieduels, verlaat blauw-zwart definitief. De jeugdinternational ging akkoord met een voorstel voor drie jaar van de Nederlandse eersteklasser RKC uit Waalwijk.

Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws berichten dat Club Brugge het spoor van de Nederlandse spits Bas Dost (31, Eintracht Frankfurt) volgt, maar de 18-voudige international heeft nog een tweejarig contract bij de Bundesligaclub. De vraagprijs bedraagt volgens Nederlandse bronnen 7 miljoen euro.

Van de 24.000 abonnees zullen er vermoedelijk 6666 mensen een plaatsje krijgen bij de eerstkomende thuiswedstrijd in het Jan Breydelstadion. Daarover werd een akkoord bereikt met de burgemeester. Enkel Vlaams minister van Sport Ben Weyts moet het plan nog goedkeuren.

Standard

De Rouches zullen hun duel in de tweede voorronde van de Europa League tegen Bala Town FC uit Wales op Sclessin spelen, op donderdag 17 september om 20 uur, omdat het stadion van de Welshmen niet voldoet aan de UEFA-normen. Bij winst volgt op donderdag 24 september om 20 uur, en opnieuw voor een leeg stadion, het Servische FK Vojvodina.

Charleroi

De overeenkomst van de Franse centrale verdediger Steeven Willems (30), die in juli 2013 overkwam van Lille OSC, werd opengebroken tot 2022.

Om de groepsfase van de Europa League te bereiken krijgen de Carolo's op donderdag 24 september op Mambourg het bezoek van ofwel de Servische vicekampioen Partizan Belgrado of het Moldavische Sfintul Gheorghe Suruceni.

Anderlecht

De Brusselaars werken sinds augustus niet langer samen met de Deense oud-speler Henrik Andersen (55) als scout, want de overeenkomst van de voormalige linksback werd niet verlengd. Hij deed die job sinds 2016.

Met de burgemeester worden gesprekken gevoerd om bij de volgende thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge midden september ongeveer 5000 fans toe te laten in het Lotto Park.

KAA Gent

Doelman Davy Roef (26) werd voor de Rode Duivels opgeroepen, als vervanger voor de (licht)geblesseerde Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht).

De Buffalo's onderhandelen volgens Het Laatste Nieuws met het Slovaakse AS Trencín over de Ghanese rechterflankaanvaller Osman Bukari (21), vorig seizoen goed voor 10 goals in 25 competitiewedstrijden. De transferprijs zou ongeveer 1 miljoen euro bedragen.

De thuiswedstrijd voor de derde voorronde van de Champions League tegen het Oostenrijkse Rapid Wien vindt, achter gesloten deuren, plaats op dinsdag 15 september om 20.30 uur in de Ghelamco Arena. Bij een zege wordt op 22 of 23 september ook eerst thuis gespeeld tegen Dinamo Kiev of AZ. Een week later volgt de return.

