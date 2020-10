Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

In de eerste ronde van de Women's Champions League moeten de RSCA Women het op dinsdag 3 of woensdag 4 november thuis opnemen tegen de dames van het Noord-Ierse Linfield Ladies. Vorig seizoen versloegen ze hen al met 3-1. Bij winst treft de ploeg van coach Patrick Wachel in de tweede kwalificatieronde (18/19 november) Glasgow City of Peamont United (Irl).

Vanaf 1 november wordt Luc Vanden Bossche de nieuwe clubdokter van de Brusselaars, zo informeert Het Nieuwsblad. Hij werkte de afgelopen veertien jaar voor KAA Gent.

Op de nieuw genomen teamfoto kreeg ook de amper zestienjarige offensieve middenvelder Mario Stroeykens een plaats.

De Nigeriaanse aanvaller Paul Mukairu (20), die op 5 oktober werd gehuurd met aankoopoptie van Antalyaspor, zit nog altijd vast in Turkije. De Belgische ambassade in Istanbul heeft door corona andere prioriteiten, waardoor de spits het land niet uit geraakt.

Antwerp

De 1-2-zege bij het Bulgaarse PFC Loedogorets betekende voor stamnummer 1 de eerste uitoverwinning van de Great Old sinds 21 juni 1997. Toen zorgde Wim Kiekens voor de 0-1 bij de toenmalige Intertotoconfrontatie bij het Noord-Ierse Ards FC

Charleroi

Oud-aanvaller Jean Boulet, die deel uitmaakte van de spelerskern die in het seizoen 1968/69 tweede eindigde na kampioen Standard, overleed deze week op 78-jarige leeftijd. Hij geraakte in 73 doelpunten in 184 wedstrijden voor de Zebra's.

Club Brugge

Vandaag/vrijdag weten Simon Mignolet, Odilon Kossounou en Michael Krmencik of ze inzetbaar zijn voor de competitiewedstrijd zaterdagavond bij OH Leuven.

KAS Eupen

Jens Cools (30) testte positief op corona, waardoor het protocol van de Pro League werd gevolgd en de middenvelder in quarantaine ging.

KRC Genk

Coach Jess Thorup had een uitvoerig gesprek met centrale verdediger Sébastien Dewaest, die momenteel nog altijd in de B-kern vertoeft. Het bestuur zal en moet oordelen over een terugkeer.

KV Kortrijk

Yevhen Makarenko (29), de controlerende middenvelder uit Oekraïne die nog tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van RSC Anderlecht, mag niet worden opgesteld tegen de Brusselaars.

RE Mouscron

De pandemie vond ook zijn weg naar Le Canonnier. Maar liefst twaalf personen werden gedwongen tot quarantaine. Zes profspelers (Gnohéré, Nlandu, Hocko, Mohamed, Dione én Olinga), drie U21-elementen en drie mensen van het administratief personeel. Vandaag/vrijdag wordt beslist of de verplaatsing morgen/zaterdag naar Cercle Brugge kan en mag plaatsvinden.

Standard

La Nouvelle Gazette achterhaalde dat de Luikenaars, die hun eerste groepsduel voor de Europa League met 0-2 verloren van het Schotse Rangers FC, daarmee hun eerste thuisnederlaag Europees leden sinds december 2014. Toen won Feyenoord op Sclessin met 0-3. Nadien volgde een reeks van vijftien wedstrijden zonder nederlaag.

Pamphile Mihayo, de huidige coach van het Congolese TP Mazembe en de ex-trainer van Jackson Muleka, komt binnenkort naar de Vurige Stede voor een observatiestage.

Waasland-Beveren

Bij een nieuwe controle werd de club geconfronteerd met een zeventiende besmetting op het covid-19-virus. Op de Freethiel wachten ze verder op de resultaten voor zes profs, die eerder een positieve test hadden afgelegd. De competitiewedstrijd bij SC Charleroi zondag werd afgelast.

Antoine Gobin (31), een Monegask, is volgens Het Nieuwsblad de nieuwe ceo van de Waaslanders.

RWDM

Het 1B-competitieduel tegen Lierse K, voorzien morgen/zaterdag om 20.45 uur in het Edmond Machtensstadion, wordt vandaag vermoedelijk door de kalendermanager uitgesteld door de grote broeihaard aan coronabesmettingen bij de Brusselaars. In januari zijn er nog twee vrije weekends.

KVC Westerlo

Sportpsycholoog Jef Brouwers zat gisteren/donderdag samen met de spelersgroep en de technische staf. Hij krijgt volgens Gazet van Antwerpen een ondersteunende functie en wordt vooral belangrijk als steun voor de mentale impact van covid-19.

