Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, OH Leuven en Cercle Brugge.

Daar is Sowah weer

Vorig seizoen, op de allerlaatste dag van de zomermercato, verwierf Club Brugge de diensten van een oude bekende van de Belgische competitie: Kamal Sowah. De Belgische kampioen gaf een recordbedrag van 9 miljoen euro uit om de Leicesterspeler met een verleden bij OH Leuven naar Jan Breydel te halen. Op papier leek de deal perfect omdat de speler al gewend was aan het Belgische voetbal, maar op het veld slaagde de Ghanees er nooit in om het prijskaartje te rechtvaardigen en werd hij al na zes maanden uitgeleend aan AZ Alkmaar, waar hij in aan elf wedstrijden kwam.

Bij zijn terugkeer naar Brugge botste hij op een Andreas Skov Olsen die op zijn rechterflank van essentieel belang is voor de ploeg van Carl Hoefkens. Hoe moest Club deze situatie oplossen? Hem gewoon verkopen en wat geld recupereren? Helemaal niet. Volgens Het Nieuwsblad wil de Brugse coach de voormalige Leuvense spits gebruiken, maar in een andere rol, want hij zou in het centrum van het park geplaatst kunnen worden in de plaats van Hans Vanaken. Sowah's entourage heeft te horen gekregen dat een vertrek niet meer aan de orde is en dat hij deel zal uitmaken van de plannen voor dit seizoen. Het is nog maar de vraag of de weinige speeltijd die hij nu krijgt genoeg zal zijn voor hem. Afgelopen weekend tegen Genk kwam hij namelijk maar aan vijf minuten en in de Supercup tegen KAA Gent waren het er ook slechts zeven.

Brys rekende niet meer op Mercier

Xavier Mercier, de hoofdverdeler van kaviaar in onze Pro League gedurende de laatste paar seizoenen (29 assists in 65 wedstrijden gedurende de laatste twee seizoenen), heeft Leuven enkele weken geleden verlaten voor het Hongaarse Ferencvaros. In een exclusief interview met Walfoot sprak Mercier over de redenen voor zijn vertrek uit Den Dreef.

'Ik voelde al snel dat de OHL niet al te veel op me rekende voor het komende seizoen, dus ik moest wel op zoek gaan naar een nieuwe club', zegt de middenvelder. 'Ferencváros kwam aankloppen en toonde veel interesse. De onderhandelingen duurden iets meer dan een maand, maar de club gaf niet op en bewees dat het me echt heel graag wou', vertelde de bebaarde Fransman.

Om hem te vervangen, nam Leuven Raphael Holzhauser in dienst, die gratis overkwam van Beerschot. 'Ik wist al op voorhand dat hij kwam, wat erg duidelijk maakte dat ik niet meer in de plannen van de club paste. Ik heb geen uitleg gekregen. Dat stelde me teleur. Ik heb veel voor deze club gedaan en uiteindelijk kreeg ik geen enkele erkenning. Dat was moeilijk te aanvaarden', zei Mercier, die zichtbaar verbitterd was over de scheiding.

Van Cercle naar de Championship

Vincent Kompany heeft nog een Pro Leaguespeler naar de Engelse tweede klasse gelokt. Samuel Bastien en Josh Cullen hebben zich al bij Burnley gevoegd en de Clarets wilden al een tijdje Benson Manuel naar Turf Moor halen. Maar eerst werd nog de komst van een Cerclespeler bekendgemaakt. Het is duidelijk dat Kompany wil werken met spelers die hij persoonlijk kent of van wie hij de kwaliteiten tot in detail heeft gezien op onze Belgische velden.

Zo werd Vitinho donderdag voorgesteld bij de club die er alles aan wil doen om volgend seizoen opnieuw in de Premier League te spelen. 'Ik ben heel blij hier te zijn. Burnley is een grote club en het is een heel opwindende plaats om te zijn', reageerde Vitinho. 'We zijn verheugd Vitinho aan onze kern toe te voegen. Hij is een snelle en sterke back, die graag naar voren trekt en ook goed verdedigt', verklaarde Kompany.

De 23-jarige Vitinho was vier seizoenen aan de slag bij Cercle en kwam tot meer dan 70 optredens voor de Vereniging. Hij maakte destijds de overstap van Cruzeiro in zijn thuisland. Op international niveau speelde Vitinho voor de U20 van Brazilië.

Join us in welcoming Brazilian defender Vitinho from Cercle Brugge on a four-year deal for an undisclosed fee.



Bem-vindo, Vitinho! 🇧🇷#WelcomeVitinho — Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 28, 2022

