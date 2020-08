Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Volgens Het Nieuwsblad is Lukas Nmecha in het land voor medische testen en ondertekenen van een contract. De 21-jarige spits van de beloften van Man City zou voor één jaar gehuurd worden. Verder werd beslist dat Hendrik Van Crombrugge voortaan de aanvoerdersband zal dragen, nu Kompany definitief stopt met voetballen en T1 wordt.

Beerschot

Beerschot wacht nog op zijn Gambiaanse versterking Sanyang, die door de administratieve rompslomp vanwege het coronavirus voorlopig vast blijft zitten in zijn thuisland. Het Laatste Nieuws meldt ook nog dat nieuwkomer Suzuki al een meerwaarde blijkt nog voor hij één bal raakte: de sociale media van Beerschot kregen er plots 10.000 volgers bij uit Japan en ook de mediabelangstelling uit het land van de Rijzende Zon is immens. Op Suzuki zelf is het nog wachten, want omwille van coronamaatregelen zit hij nog even in quarantaine.

Club Brugge

Emmanuel Dennis lijkt hersteld van zijn enkelblessure en hervatte de trainingen. Hij zou speelklaar zijn voor de wedstrijd komend weekend tegen Beerschot. Simon Deli blijft evenwel sukkelen met de quadriceps, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Het Nieuwsblad weet dan weer te melden dat de club zinnens is een digitaal lotingsysteem te hanteren om supporters te selecteren die wedstrijden mogen bijwonen zodat dat (in beperkte mate) weer mag.

KAS Eupen

Derde doelman Romain Matthys (22) wordt voor één seizoen verhuurd aan RWDM, weet Het Laatste Nieuws.

KAA Gent

Laszlo Bölöni is de voornaamste kandidaat-trainer mocht beslist worden dat een einde komt aan de samenwerking met Jess Thorup. De Roemeen werd vandaag al gesignaleerd op het oefencomplex in Oostakker.

OH Leuven

Veel transferbedrijvigheid bij de Leuvenaars deze week. Nadat het gisteren nog doelman Romo terughaalde naar België, haalt het nu nog twee versterkingen uit het buitenland. Het gaat om de rechtsachter Barnabés Bese, een 26-jarige Hongaarse international die de voorbije vier seizoenen met Le Havre in de Franse Ligue 2 uitkwam, en de Bulgaarse international Kristiyan Malinov. Die laatste heet een polyvalente middenvelder te zijn met een groot loopvermogen, die de vorige seizoenen speelde voor CSKA Sofia. Hij tekende voor drie seizoenen.

Waasland-Beveren

Een opmerkelijke transfer voor Daam Foulon. De 21-jarige linksachter kan een driejarige verbintenis tekenen bij Benevento, promovendus in de Serie A. Vandaag legt hij er medische tests af.

Zulte Waregem

Zulte Waregem Moet van de FIFA nog 210.000 euro betalen aan speler Erdin Demir, schrijft Het Nieuwsblad. Dat is een deel van zijn tekengeld waarvan de club betwiste dat het die nog moest uitbetalen omdat Demir geblesseerd was en op het ziekenfonds stond.

