Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De verkoop van de truitjes die werden gedragen bij de topper tegen Club Brugge op 4 oktober, met achteraan Miguel - al steun voor Cercledoelman Van Damme - in plaats van de spelersnaam, bracht in totaal 6.381 euro op. Deze som wordt integraal gegeven aan de stichting Me To You, een organisatie die leukemiepatiënten helpt en verder onderzoek naar de ziekte steunt. Van Damme zelf koos het goede doel uit.

Voorzitter Wouter Vandenhaute zal ingaan op het verzoek van de supporters, om eens samen te zitten bij een meeting en te luisteren naar de Fan Board, de vereniging die de fans vertegenwoordigt. Voor het einde van deze maand willen ze dat nog realiseren.

Het Nieuwsblad en La Dernière Heure melden dat er interesse bestaat voor Luc Vanden Bossche (55) als clubdokter. Sinds 2006 werkt hij voor KAA Gent als arts, maar vanaf 1 november zou hij aan de slag kunnen gaan in de hoofdstad als opvolger van Kristof Sas.

Beerschot

De Braziliaanse aanvaller Felipe Micael (19), in januari vorig seizoen overgekomen van een vierdeklasser voor ongeveer 500.000 euro, speelde nog geen minuut op het Kiel. Hij trok naar Al Hilal United, een tweedeklasser uit de VAE en zusterclub via prins Abdulla Bin-Mosaad, om daar te onderhandelen over een huur. Flamengo deed een voorstel over een uitleenbeurt tot januari 2022, hetgeen werd geweigerd.

KV Mechelen

Centrale verdediger Rocky Bushiri (20) testte positief op het coronavirus, zo laat de club weten via haar officiële website. Hij werd meteen in quarantaine geplaatst en zal volgende week een nieuwe test ondergaan. Eerder onderging assistent-trainer Fred Vanderbiest al hetzelfde lot.

Middenvelder Steven Defour (32), transfervrij nadat de voormalige Rode Duivel deze zomer geen nieuw contract tekende bij R Antwerp FC, tekende een prestatiegerichte overeenkomst tot het einde van dit seizoen na een testperiode. Zo keert de oud-international terug naar de club waar hij in zijn jeugdjaren al zes seizoenen (tussen 1997 en 2003) voetbalde en volgde Defour zijn hart.

RE Mouscron

Coach Fernando Da Cruz beschikte over een kern van 33 contractspelers, maar besliste om de jongeren William Simba, Alexandre Ippolito, Mathéo Vroman en Babacar Dione (al dan niet tijdelijk) te laten meetrainen met de beloften.

Waasland-Beveren

Gisteren werd duidelijk dat geen zeven, maar in totaal negen spelers besmet raakten door het covid 19-virus. In dit aantal zit er één superverspreider. Vandaag volgt een nieuwe test, maar de kans is bijzonder groot dat het competitieduel van maandag thuis tegen KV Oostende wordt uitgesteld. Volgens het protocol van de Pro League en het bondsreglement mag een club vanaf zeven coronagevallen binnen de A-kern een aanvraag daartoe indienen. Eerder maakte ook 1B-club KVC Westerlo al gebruik van die regel.

Zulte Waregem

Bij Essevee was er een personeelslid die positief testte, maar omwille van privacyredenen wordt zijn identiteit niet bekendgemaakt. Maar de persoon in kwestie kwam naar verluidt niet in contact met de A-kern.

