Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Antwerp, Seraing en Zulte Waregem.

Eerste foto met Overmars

Christopher Scott (20), een Duitse jeugdinternational met Ghanese roots, tekende een contract van vier seizoenen bij Antwerp. Hij komt over van Bayern München. Hij kan als aanvallende middenvelder en als flankaanvaller uit de voeten. Bij The Great Old zien ze Scott als een kandidaat-basisspeler.

Nog opmerkelijker dan de transfer op zich was het feit dat Marc Overmars op de foto ging met de nieuwe aanwinst. De Gazet van Antwerpen weet dat het de eerste keer was dat de Nederlander op die manier in the picture kwam. Overmars is de man die de sportieve lijnen uitzet bij stamnummer 1, dus is het ook maar logisch dat hij met aanwinsten voor de lens gaat staan.

Ook Davino Verhulst tekende trouwens een contract van twee jaar bij Antwerp. Een foto van de 34-jarige doelman, die overkomt van de Griekse eersteklasser Apollon Smyrnis, met Overmars is er weliswaar nog niet. Het is de bedoeling dat Verhulst de doublure wordt van Jean Butez. Met meer dan tweehonderd duels in eerste klasse heeft hij alleszins ervaring genoeg.

Revelatie bij Seraing

Ook Seraing is in alle stilte aan de voorbereiding op het seizoen begonnen. De Luikse club, die vorig seizoen maar nipt het behoud kon verzekeren, duikt haast nooit op in de media, maar La Dernière Heure maakt vandaag toch een uitzondering op die regel. Dat doet het voor dé revelatie van de voorbereiding: Matteo Renzulli.

De 19-jarige Belg tekende zijn eerste profcontract bij Seraing. De verdedigende middenvelder maakt indruk met zijn grote motor. Geen inspanning is hem te veel en hij heeft ook een goeie pass in de voeten. Vandaar dat La Dernière Heure hem vergelijkt met Steven Defour. Zelf blijft hij bescheiden: 'Mijn ambitie? Proberen om een plaats af te dwingen in de A-kern en om wat speelminuten bij elkaar te sprokkelen.'

🔴⚫️ 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐀𝐓𝐎 🔥🔥



👉 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨 𝐑𝐞𝐧𝐳𝐮𝐥𝐥𝐢 !



🔥 Notre jeune espoir a signé son premier contrat pro ce mardi (1+1) ! Félicitations, Matteo ! pic.twitter.com/xH6xVvLt6B — RFC Seraing (@RfcSeraing167) June 28, 2022

Sprookje bij Essevee

Zulte Waregem heeft al een aantal nieuwelingen binnengehaald, maar een opvallende naam is die van Stijn Braem. De 23-jarige spits komt immers over van KSV Zwevezele in tweede nationale. Zijn transfer naar Essevee is voor hem een sprookje dat werkelijkheid wordt.

De aanvaller, die tot voor kort nog bij de marine werkte als schilder, scoorde meteen in het eerste oefenduel tegen Oudenaarde. Redenen genoeg voor Het Nieuwsblad om hem te interviewen. 'Ik hoop dat ik een voorbeeld kan zijn voor jonge spelers die in de lagere reeksen spelen en de droom om profvoetballer te worden opgegeven hebben', zegt Braem. 'Natuurlijk is het niet iedereen gegeven en krijg ik een unieke kans, maar dit is wel het bewijs dat het wel degelijk kan om op relatief latere leeftijd nog de stap naar het profvoetbal te zetten.'

📝 Zulte-Waregem officialise l'arrivée de Stan Braem



L'attaquant de 23 ans a signé un contrat de 2 saisons au Essevee#Mercato pic.twitter.com/3j4ALjBLI7 — Ma Pro League (@MaProLeague) June 18, 2022

Zelf had hij dat geloof eigenlijk ook al opgegeven, geeft hij eerlijk toe. 'Twee jaar geleden, toen ik bij Zwevezele de stap zette naar tweede nationale, had ik dit niet durven te dromen. Met alle respect, maar ik weet hoe ik heb geleefd... In provinciale wordt er weleens wat gedronken, uitgegaan of minder scherp getraind. Dan denk je allesbehalve aan het profvoetbal. Het is pas toen Cercle me begin dit jaar contacteerde met de vraag om eens langs te komen voor een gesprek dat ik de klik gemaakt heb en dacht dat er misschien wel meer in mijn voetbalcarrière zat.'

Uiteindelijk tekende hij bij Zulte Waregem. 'Cercle Brugge bood me een testperiode aan en na die periode zou ik een voorstel krijgen, maar daar is niets van in huis gekomen', zegt Braem in Het Nieuwsblad. 'Ook Club NXT toonde interesse, maar dat werd nooit concreet. Dat werd het bij Essevee wel.'

