Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De overbodige Servische flankspeler Luka Adzic (21), vorig seizoen al zes maanden verhuurd aan FC Emmen, trekt nu op uitleenbasis naar het Turkse Ankaragücü.

La Dernière Heure informeert dat de Kroatische centrale verdediger Antonio Milic (26, contract tot 2022) net als Anthony Vanden Borre naar de U21-selectie werd verwezen.

Antwerp

Jonathan Bolingi (26), een Congolese aanvaller die vorig seizoen door de Great Old al verhuurd werd aan KAS Eupen en daar goed was voor 4 goals in 23 duels, gaat op zoek naar meer speeltijd bij het Turkse Ankaragücu. Er werd gekozen voor een nieuwe leenbeurt.

Vijf eigen jeugdspelers, allemaal zeventien jaar oud, kregen op de Bosuil hun eerste profcontract. Het gaat om verdediger Zeno Van den Bosch, middenvelder Kenneth Bedie Boakye en de spitsen Abdel-Malik Aziz, Dieter Vanhees en Edon Murataj.

Bij de eerste thuiswedstrijd, op 20 september tegenover KAS Eupen, gaat het stadion open voor maximaal vierduizend fans. De legendarische Tribune 2 wordt daardoor, weliswaar tijdelijk, opnieuw gebruikt.

Het Laatste Nieuws meldt dat de clubloze ex-speler Jelle Van Damme (36) werd gespot tijdens een gesprek met vice-voorzitter/sportief directeur Luciano D'Onofrio.

Cercle Brugge

Met Leonardo Da Silva Lopes (21) haalde de Vereniging een speler weg bij het Engelse Hull City. De Portugese middenvelder ging akkoord met een deal voor vier seizoenen?

KAS Eupen

De Ivoriaanse linkerverdediger Silas Gnaka (21) staat op het punt te verkassen naar een Turkse werkgever.

KRC Genk

Het Turkse Ankaragücu, dat sportief wordt geleid door hoofdtrainer Fuat Capa en assistent Luc Nilis, huurt tot het einde van het seizoen de Ghanese flankspeler Joseph Paintsil (22), vorig seizoen goed voor 1 goal en 1 assist in 23 partijen.

Het Laatste Nieuws meldt dat de Zwitserse creatieve middenvelder Bastien Toma (21, FC Sion) vandaag zou tekenen.

Het Belang van Limburg achterhaalde dat spits Adriano Bertaccini (20) zijn contract verbrak om voor twee jaar te kunnen tekenen bij de Oostenrijkse SC Austria Lustenau.

KAA Gent

Middenvelder Brecht Dejaegere (29), nog onder contract tot 2022 maar tegenwoordig in de portefeuille van makelaar Mogi Bayat, staat volgens Het Laatste Nieuws in de belangstelling van de Franse tweedeklasser Toulouse FC.

Royal Excel Mouscron

Volgens La Gazette des Sports zou er met linkerflankspeler Osvaldo Capemba Capita (18) een twaalfde speler van Lille OSC naar de Henegouwers komen.

Standard

Na de gebruikelijke coronatest zaten de Rouches opgescheept met twee twijfelgevallen: coach Philippe Montanier en draaischrijf Selim Amallah. De tegenexpertise zou echter negatief zijn uitgevallen, achterhaalde Het Laatste Nieuws.

RWDM

Oud-speler Julien Gorius (35), een Franse ex-middenvelder, werd voorgesteld als nieuwe sportief manager. Hij zal Serge Beerens bijstaan, die algemeen manager wordt van de Brusselse 1B-club.

