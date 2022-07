Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, KRC Genk en STVV.

Beweging bij Club Brugge

De landskampioen heeft zijn start niet gemist op de transfermarkt. Nadat het in januari al de Nederlander Bjorn Meijer aan zich kon binden voor komend seizoen, volgden ook Ferran Jutglà en gisteren nog Cyle Larin. Club Brugge had vorig seizoen al de sterkste aanval en wil die alleen nog maar beter maken.

Maar ook aan de uitgaande kant lijkt er wat te bewegen. Loïs Openda, vorig seizoen de smaakmaker van het Nederlandse Vitesse, zou afscheid willen nemen van blauw-zwart. Nieuwe coach Carl Hoefkens had hem erg graag bij de selectie gehad, maar de nieuwbakken Rode Duivel heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur. In die zoektocht kwamen speler en club uiteindelijk uit bij Franse eersteklasser Lens, dat maar liefst 8,5 miljoen euro voor hem op tafel wil leggen, een clubrecord voor de nummer 7 in de Ligue 1 afgelopen seizoen.

Nog bij Club Brugge voegden de internationals zich vandaag bij de groep, mét Charles De Ketelaere en Noa Lang, die beiden ook wel zin lijken te hebben in een transfer. En met Noah Mbamba, het 17-jarig talent van Club, lijkt een nieuw akkoord in de maak om zijn aflopend contract te verlengen. Onder de vorige coach Alfred Schreuder waren er nog twijfels bij de jonge Belg om bij blauw-zwart te blijven omdat hij nauwelijks in de plannen voorkwam. Nu zal Hoefkens hem moeten overtuigen met speelminuten in de voorbereiding.

De gevangenis van Alkmaar

Ondertussen is ook bij de andere clubs de voorbereiding in volle gang. KRC Genk doet dat de komende dagen vanuit Alkmaar. Gisterenochtend stapten de spelers de bus op naar Nederland. Nieuwe coach Wouter Vrancken mocht daarbij de hele A-kern welkom heten, nadat ook Junya Ito en Cyriel Dessers zich bij de groep hadden gevoegd.

De spelers verblijven tijdens de stage trouwens in hotel The Fallon, wat vroeger nog een gevangenis was die plaats bood aan 122 gevangenen en de deuren moest sluiten in 2013. Onder meer de kidnappers van Heineken zaten een tijdje in de Alkmaarse gevangenis. En vergis je niet, de inrichting van het gebouw ziet er nog echt uit als toen, al zijn de kamers wel net iets comfortabeler gemaakt. Als je zelf eens een kijkje wil gaan nemen, dan kan je nog een rondleiding volgen.

© Belga Image

Voluit in Oostenrijk

STVV zoekt het voor zijn stage net iets verder. Bernd Hollerbach en co spenderen een tijdje in de bergen van Oostenrijk en de Duitse coach legt er blijkbaar erg de pees op. 'Ik zweer het je: ik heb nog nooit zo'n zware voorbereiding meegemaakt, vertelt Shinji Kagawa vandaag in Het Belang van Limburg. 'Bij Man. United en Dortmund was die bijlange na niet zo intensief. We trainen hier elke dag twee keer. Telkens voluit. Dat was zelfs onder Jürgen Klopp bij Dortmund niet waar. Is die training van Hollerbach typisch Duits? Neen, zo zwaar zijn de andere coaches niet.'

Na een eerste half seizoen waar hij duidelijk nog moest wennen aan de Belgische competitie, is Kagawa toch gebleven. En hij heeft ambitie: 'Union heeft vorig seizoen bewezen dat alles mogelijk is. Ik wil met STVV naar de play-offs.' En tussendoor nog een WK met Japan? 'Ik wil dolgraag gaan, maar wil niet té gefocust zijn. Nu denken we alleen maar aan de eerste competitiematch tegen Union.'

© Belga Image

Beweging bij Club BruggeDe landskampioen heeft zijn start niet gemist op de transfermarkt. Nadat het in januari al de Nederlander Bjorn Meijer aan zich kon binden voor komend seizoen, volgden ook Ferran Jutglà en gisteren nog Cyle Larin. Club Brugge had vorig seizoen al de sterkste aanval en wil die alleen nog maar beter maken. Maar ook aan de uitgaande kant lijkt er wat te bewegen. Loïs Openda, vorig seizoen de smaakmaker van het Nederlandse Vitesse, zou afscheid willen nemen van blauw-zwart. Nieuwe coach Carl Hoefkens had hem erg graag bij de selectie gehad, maar de nieuwbakken Rode Duivel heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur. In die zoektocht kwamen speler en club uiteindelijk uit bij Franse eersteklasser Lens, dat maar liefst 8,5 miljoen euro voor hem op tafel wil leggen, een clubrecord voor de nummer 7 in de Ligue 1 afgelopen seizoen. Nog bij Club Brugge voegden de internationals zich vandaag bij de groep, mét Charles De Ketelaere en Noa Lang, die beiden ook wel zin lijken te hebben in een transfer. En met Noah Mbamba, het 17-jarig talent van Club, lijkt een nieuw akkoord in de maak om zijn aflopend contract te verlengen. Onder de vorige coach Alfred Schreuder waren er nog twijfels bij de jonge Belg om bij blauw-zwart te blijven omdat hij nauwelijks in de plannen voorkwam. Nu zal Hoefkens hem moeten overtuigen met speelminuten in de voorbereiding.De gevangenis van AlkmaarOndertussen is ook bij de andere clubs de voorbereiding in volle gang. KRC Genk doet dat de komende dagen vanuit Alkmaar. Gisterenochtend stapten de spelers de bus op naar Nederland. Nieuwe coach Wouter Vrancken mocht daarbij de hele A-kern welkom heten, nadat ook Junya Ito en Cyriel Dessers zich bij de groep hadden gevoegd. De spelers verblijven tijdens de stage trouwens in hotel The Fallon, wat vroeger nog een gevangenis was die plaats bood aan 122 gevangenen en de deuren moest sluiten in 2013. Onder meer de kidnappers van Heineken zaten een tijdje in de Alkmaarse gevangenis. En vergis je niet, de inrichting van het gebouw ziet er nog echt uit als toen, al zijn de kamers wel net iets comfortabeler gemaakt. Als je zelf eens een kijkje wil gaan nemen, dan kan je nog een rondleiding volgen.Voluit in OostenrijkSTVV zoekt het voor zijn stage net iets verder. Bernd Hollerbach en co spenderen een tijdje in de bergen van Oostenrijk en de Duitse coach legt er blijkbaar erg de pees op. 'Ik zweer het je: ik heb nog nooit zo'n zware voorbereiding meegemaakt, vertelt Shinji Kagawa vandaag in Het Belang van Limburg. 'Bij Man. United en Dortmund was die bijlange na niet zo intensief. We trainen hier elke dag twee keer. Telkens voluit. Dat was zelfs onder Jürgen Klopp bij Dortmund niet waar. Is die training van Hollerbach typisch Duits? Neen, zo zwaar zijn de andere coaches niet.'Na een eerste half seizoen waar hij duidelijk nog moest wennen aan de Belgische competitie, is Kagawa toch gebleven. En hij heeft ambitie: 'Union heeft vorig seizoen bewezen dat alles mogelijk is. Ik wil met STVV naar de play-offs.' En tussendoor nog een WK met Japan? 'Ik wil dolgraag gaan, maar wil niet té gefocust zijn. Nu denken we alleen maar aan de eerste competitiematch tegen Union.'