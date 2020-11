Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Het team van coach Patrick Wachel neemt het vanavond om 19.30 uur in het Lotto Park in de laatste CL-voorronde op tegen het Portugese Benfica. Voor Tine De Caigny en co staat rechtstreeks kwalificatie, of uitschakeling, op het spel.

Antwerp FC

Linkerflankspeler Simen Juklerød (26) zag zijn debuut voor Noorwegen niet doorgaan wegens één specifiek coronageval binnen de nationale ploeg, maar keerde net terug naar België om niet in verplichte quarantaine te moeten gaan.

Beerschot

De promovendus leed in het boekjaar 2019/20 een verlies van 4,3 miljoen euro. Volgens voorzitter Francis Vrancken zorgen de aandeelhouders er voor dat alles afgedekt wordt. In het kampioenenseizoen in 1B ontving de club 6,8 miljoen euro aan inkomsten, maar werd er ook 11,1 miljoen euro uitgegeven. Vooral de loonlast, ter waarde van 5,6 miljoen euro, weegt zwaar door op het budget. Bij de jaarrekening van 2018/19 bedroeg het verlies 3,6 miljoen euro.

KAA Gent

De clubleiding besliste een privévlucht in te leggen voor Roman Jaremtsjoek (24) naar Zwitserland, waar de volledige nationale ploeg van Oekraïne in quarantaine vertoefde. Morgen wordt de spits, net als de rest van de spelersgroep nogmaals getest door de Pro League, in functie van het competitieduel zondag bij Charleroi.

Wouter George (18), een middenvelder uit de beloftenkern van Manu Ferrera, werd in navolging van Matisse Samoise beloont met een profcontract op basis van zijn gunstige evolutie de afgelopen maanden. Hij tekende tot 2023.

KV Mechelen

Maxime Wenssens (19), een Belgische doelman met Rwandese roots die zonder club zat nadat zijn overeenkomst bij STVV afgelopen zomer niet werd verlengd, kreeg na een testperiode een contract tot het einde van het seizoen met optie voor nog een jaar.

RE Mouscron

De Portugese coach Jorge Simão beschikt over nagenoeg zijn volledige spelersgroep, enkel de internationals Serge Tabekou (Kameroen) en Marko Bakic (Montenegro) moeten nog aansluiten. Gisteren/dinsdag onderging iedereen nog eens een medische examen, gezien de verplaatsing naar KRC Genk zondagavond.

Standard

De jongeren Hugo Siquet, Fostave Madani en Jérémy Landu, die ook al de voorbereiding meemaakten op het EL-duel tegen Lech Poznan, mogen van de Franse hoofdtrainer Philippe Montanier blijven meetrainen met de A-kern.

