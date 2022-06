Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, Cercle Brugge en Union.

Club Brugge: vizier op Engeland

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe spits en dat hebben we geweten. Charles De Ketelaere (21) én Loïs Openda (22) zijn immers op weg naar de uitgang. Carl Hoefkens had gehoopt om hen allebei te kunnen houden, maar dat blijkt ijdele hoop. Volgens de Gazet van Antwerpen ziet Openda, vorig jaar verhuurd aan Vitesse, een verlengd verblijf momenteel niet zitten en verkiest hij een buitenlands avontuur. Of hij een nieuwe ploeg zal hebben voor hij op 4 juli op training wordt verwacht, moet nog blijken.

Het aantal geïnteresseerde clubs voor De Ketelaere blijft maar toenemen. Ook Leeds United zou zich nu gemeld hebben. De kans is echter klein dat de blonde Clubspits voor een Engels team kiest dat vorig seizoen tegen de degradatie vocht. Leeds zou ook afgeschrikt zijn door de vraagprijs van 40 miljoen euro.

Club Brugge heeft dus nood aan nieuwe spitsen. Het haalde al Ferran Jutgla van FC Barcelona en heeft nu zijn vizier op Engeland gericht. Eerst was er het nieuws over Benik Afobe, de 29-jarige aanvaller van Stoke City. Hij zou dicht bij een transfer naar blauw-zwart staan. En ook Andy Carroll is gespot in het Belfius Basecamp. De 33-jarige kopbalsterke spits en ex-international werd aangeboden bij Club. Hij werd alvast fysiek, medisch en mentaal volledig doorgelicht, maar volgens Het Nieuwsblad is van een contract nog lang geen sprake. Eerst moet nog worden beslist of er een proefperiode in zit, en zelfs die kans is zeer klein. Who's next?

Union denkt Europees

In La Dernière Heure heeft CEO Philippe Bormans het over de ambities van Union dit seizoen. Over play-off 1 wil hij nog niet praten. 'Nee, eerst willen we ons kwalificeren voor de Champions League, of, als dat niet lukt, het zo goed mogelijk doen in de Europa League.' Wat niet wil zeggen dat de competitie verwaarloosd wordt. 'Het risico is dat de concentratie van de spelers alleen naar Europa gaat. Het zal onze job zijn om de focus ook op de competitie te houden.'

De eerste Europese horde die genomen moet worden, staat gepland op dinsdag 2 of woensdag 3 augustus. In de derde voorronde van de Champions League neemt Union het dan op tegen Benfica, de Rangers, PSV of Dinamo Kiev.

In die context begint Union vanaf begin juli met een reeks Europese uitwedstrijden, onder meer tegen Brighton op 9 juli. 'We hebben ook een uitnodiging uit Portugal aanvaard', zegt Bormans in La Dernière Heure. Het zou gaan om Sporting Lissabon. 'Zo'n verplaatsing organiseren is nieuw voor ons. Je kan het zien als een soort voorbereiding voor de Europese matchen met het regelen van paspoorten, visa...'

Kersvers T1 Karel Geraerts ziet intussen vier nieuwe gezichten opduiken op training: Viktor Boone (24), Arnaud Dony (18), Dennis Eckert (25) en Ross Sykes (23). De transfer van die laatste is nog maar net rond. Hij is een 23-jarige, rechtsvoetige centrale verdediger van 1,96 meter die altijd bij Accrington in de Engelse League One heeft gespeeld.

Cercle in een nieuw jasje

Cercle Brugge heeft een nieuw logo en straks ook een nieuw shirt. Het logo werd ontworpen door het Brugse Skinn Branding Agency. Toen het voorgesteld werd, waren de reacties niet bepaald positief, om het nog eufemistisch uit te drukken.

"Verandering werpt altijd weerstand op, maar we zijn daarop voorbereid", zegt CEO Ben Lambrecht in Het Nieuwsblad. "We wilden laten zien dat we niet meer die underdog zijn, maar wel assertief zijn en in het oog willen springen. Het nieuwe logo werd ook gemaakt vanuit een 12 gradenperspectief, verwijzend naar ons stamnummer 12."

Lang Leve Cercle! Dat tonen we vandaag nog maar eens.

Met een opvallend merk en een assertieve,

energieke beleving gebaseerd op ons verleden.



We spelen zo. We zijn zo. En dus tonen we het ook

aan de wereld. Cercle leeft! 𝗟𝗲𝘃𝗲 𝗖𝗲𝗿𝗰𝗹𝗲!💚🖤#LeveCercle #Brugge pic.twitter.com/7g79jQDyYk — Cercle Brugge (@cercleofficial) June 23, 2022

Op Sporza brak Dimitri Jeurissen, creatief directeur bij Base Design (een bureau dat werkt voor wereldmerken als de New York Mets en Puma), ook een lans voor het nieuwe logo. "Het heeft guts en een sterke persoonlijkheid. Ook op digitaal gebied geeft het een nieuwe energie', meent hij. 'De supporters moeten dit logo omarmen. Take it on! Ik weet dat het een heel proces is en dat het gevoelig ligt. Kijk ook maar naar Juventus, dat enkele jaren geleden zijn logo eveneens radicaal wijzigde.'

