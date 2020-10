Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Antwerp

Aanvaller Guy Mbenza (20), die overkwam van Cercle Brugge, keerde goed terug van de oefeninterland met Congo-Brazzaville in Portugal tegen Gambia.

Charleroi

De Henegouwers kregen een geldboete, waarvan het bedrag niet werd vrijgegeven, omdat de eigen aanhang tijdens het competitieduel tegen Standard Bengaals vuur afstak en objecten op het veld gooide. Vooral doelman Arnaud Bodart kreeg te maken met aanstekers en plastic bekers in zijn doelgebied.

KAA Gent

Het is nog onduidelijk of de Buffalo's op de openingsspeeldag van de groepsfase in de Europa League de verplaatsing naar het Tsjechische Slovan Liberec kunnen en mogen maken. Want het land beschikt over de hoogste coronacijfers in Europa. Komend weekend mag er bijvoorbeeld al geen competitievoetbal plaatsvinden. Uitwijken naar een buurland, zoals Duitsland of Polen, wordt bekeken. Enkel algemeen manager Michel Louwagie, directeur veiligheid en organisatie Dirk Piens en directeur communicatie Patrick Lips zullen met de ploeg meereizen, zo werd nu al beslist.

KV Mechelen

Vanavond wordt op de raad van bestuur bekeken of een terugkeer van voormalig international Steven Defour (32) financieel mogelijk lijkt - eventueel via een prestatiegerichte verbintenis - en of er een contractvoorstel wordt gedaan aan de controlerende middenvelder.

Standard

Het competitieduel tegen Club Brugge, komende zaterdag met aftrap om 20.45 uur, wordt gevolgd door het maximaal aantal toegelaten supporters: in coronatijden moeten de Rouches dit op Sclessin beperken tot 7.500 personen. Op amper vier uur tijd waren alle tickets verkocht.

Waasland-Beveren

Een speler van de B-kern testte positief op het coronavirus, waardoor een oefenwedstrijd bij de Nederlandse zaterdagamateurs van HSV Hoek werd geannuleerd.

Lommel SK

Doelman Daniel Grinshaw en verdedigende middenvelder Vinicius Souza ontbreken (voorlopig) nog op training, want het duo vertoeft nog in quarantaine.

