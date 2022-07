Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, Seraing en KAA Gent.

'Nieuwe CR7' naar Anderlecht

Fabio Silva, de Potugese jeugdinternational die twee jaar geleden door Wolverhampton voor 40 miljoen euro bij FC Porto werd weggeplukt, wordt voor één seizoen verhuurd aan Anderlecht, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Dit werd intussen bevestigd door de Brusselse club zelf.

De 19-jarige spits van 1,85 meter komt de voorlinie van Anderlecht versterken. Die bestaat nu al uit Sebastiano Esposito, Benito Raman en Mario Stroeykens. Een voorwaarde voor zijn komst naar Anderlecht was wel dat hij zijn nog lopende contract tot 2025 bij Wolverhampton verlengde.

Silva, die in de jeugdreeksen in Portugal scoorde aan de lopende band en daarom 'de nieuwe Cristiano Ronaldo' genoemd werd, had moeite om door te breken in de Premier League. Mogelijk kiest hij dus voor Anderlecht om zijn carrière te herlanceren. Gisteren deed hij al zijn medische tests bij paars-wit. La Dernière Heure had ook al ontdekt dat Silva Tim Matthys, de rechterhand van CEO Peter Verbeke, al volgt op Instagram.

Fils-à-papa bij Seraing

De 25-jarige Sérgio Conceição, de oudste zoon van de gelijknamige vader, tekende een contract van één seizoen bij Seraing. De verdediger gaf een interview aan La Dernière Heure. Doordat zijn vader bij Standard voetbalde, bracht hij een deel van zijn jeugd door in Luik en hij voetbalde zelfs bij de jeugdploegen van de Rouches. 'Spijtig genoeg heb ik nooit een stabiele periode gekend tijdens mijn opleiding. Ik heb veel moeten reizen van de ene club naar de andere. Op persoonlijk vlak was het luek om mijn ouders en broers te vergezellen, maar op professioneel vlak was dat niet ideaal. Ik was in België door mijn papa, dus ik dacht niet echt dat ik hier ooit op een dag zou terugkeren.'

Er was ook interesse van enkele eersteklassers in Portugal, maar 'de meest concrete was diegene die ik nu gekozen heb. Ik weet zeker dat ik in de Belgische competitie andere dingen ga ontdekken dan wat ik in Portugal meegemaakt heb.'

Is hij niet bang dat de naam 'Conceição' te zwaar zal wegen op hem in België? 'Ik ben me er heel goed bewust van wat dat betekent, maar ik kan u verzekeren dat het in Portugal nog veel ingewikkelder is om de naam Sérgio Conceição te dragen. Daar wordt er in de media elke dag over gesproken en staan de spotlights altijd op ons. Ik ben het gewoon, het doet me niks meer.'

Dat hij op het veld hetzelfde karakter heeft als zijn vader, ontkent hij niet. 'Mijn papa is mijn idool, maar ik doe niks om op hem te gelijken. Dat gaat heel natuurlijk bij mij. Ik ga het veld op met het doel om te winnen en ik vergeet al de rest. Dat ik op x of y gelijk, kan me niet schelen.'

Maar net als zijn vader 'zeg ik alles wat ik denk want in het leven moet je eerlijk, integer zijn.' Dat belooft vuurwerk in het Stade du Pairay.

Geen egoïsten bij Gent

Hugo Cuypers (25) en Laurent Depoitre (33) gaven een dubbelinterview aan Het Laatste Nieuws. In de voorbereiding stonden ze nog maar één helft samen op het veld en dat had een reden, legt Depoitre uit. 'De coach staat bekend voor zijn zware voorbereidingen. (grijnst) En hij heeft zijn reputatie alle eer aangedaan - het was afzien. Op mijn leeftijd weegt dat zwaarder door. Ik sukkel met pijntjes aan de kuit en adductoren. Geen zware blessures, maar toch. Ik ben nog geen honderd procent en wil risico's vermijden. Ik zal pas spelen als ik me fit voel.'

Volgens Depoitre past Hug Cuypers bij dit KAA Gent. 'Hij heeft veel 'force', werkt hard en kan een hele wedstrijd blijven lopen. Hij speelt voor de ploeg. Belangrijk, want in ons systeem is er geen plaats voor egoïsten. Iedereen moet zijn meters maken. Daar is Hugo de perfecte spits voor.'

Cuypers liet zich overtuigen door Hein Vanhaezebrouck om voor de Buffalo's te tekenen. 'Hij liet me voelen dat hij me écht wilde. Hein kan overtuigend zijn, hé.' Om daaraan toe te voegen: 'Weet je, Hein is niet de man die de buitenwereld van hem maakt. Er hangt een negatief beeld rond hem. Een beeld van een coach die vaak geënerveerd is. Maar zo ken ik hem niet.'

Over de ambities van Gent is Depoitre duidelijk: 'Wij zijn dit seizoen eigenlijk verplicht om de top vier te halen. We moeten niet meer bouwen zoals de andere clubs. Iedereen kent de principes. Nieuwe spelers zoals Hugo integreren zich snel. Alles is aanwezig om een goed seizoen te draaien. We hebben nu wel enkele geblesseerden, maar conditioneel staat de ploeg erg sterk.'

Fabio Silva, de Potugese jeugdinternational die twee jaar geleden door Wolverhampton voor 40 miljoen euro bij FC Porto werd weggeplukt, wordt voor één seizoen verhuurd aan Anderlecht, zo schrijft Het Laatste Nieuws. Dit werd intussen bevestigd door de Brusselse club zelf. De 19-jarige spits van 1,85 meter komt de voorlinie van Anderlecht versterken. Die bestaat nu al uit Sebastiano Esposito, Benito Raman en Mario Stroeykens. Een voorwaarde voor zijn komst naar Anderlecht was wel dat hij zijn nog lopende contract tot 2025 bij Wolverhampton verlengde. Silva, die in de jeugdreeksen in Portugal scoorde aan de lopende band en daarom 'de nieuwe Cristiano Ronaldo' genoemd werd, had moeite om door te breken in de Premier League. Mogelijk kiest hij dus voor Anderlecht om zijn carrière te herlanceren. Gisteren deed hij al zijn medische tests bij paars-wit. La Dernière Heure had ook al ontdekt dat Silva Tim Matthys, de rechterhand van CEO Peter Verbeke, al volgt op Instagram. De 25-jarige Sérgio Conceição, de oudste zoon van de gelijknamige vader, tekende een contract van één seizoen bij Seraing. De verdediger gaf een interview aan La Dernière Heure. Doordat zijn vader bij Standard voetbalde, bracht hij een deel van zijn jeugd door in Luik en hij voetbalde zelfs bij de jeugdploegen van de Rouches. 'Spijtig genoeg heb ik nooit een stabiele periode gekend tijdens mijn opleiding. Ik heb veel moeten reizen van de ene club naar de andere. Op persoonlijk vlak was het luek om mijn ouders en broers te vergezellen, maar op professioneel vlak was dat niet ideaal. Ik was in België door mijn papa, dus ik dacht niet echt dat ik hier ooit op een dag zou terugkeren.'Er was ook interesse van enkele eersteklassers in Portugal, maar 'de meest concrete was diegene die ik nu gekozen heb. Ik weet zeker dat ik in de Belgische competitie andere dingen ga ontdekken dan wat ik in Portugal meegemaakt heb.'Is hij niet bang dat de naam 'Conceição' te zwaar zal wegen op hem in België? 'Ik ben me er heel goed bewust van wat dat betekent, maar ik kan u verzekeren dat het in Portugal nog veel ingewikkelder is om de naam Sérgio Conceição te dragen. Daar wordt er in de media elke dag over gesproken en staan de spotlights altijd op ons. Ik ben het gewoon, het doet me niks meer.'Dat hij op het veld hetzelfde karakter heeft als zijn vader, ontkent hij niet. 'Mijn papa is mijn idool, maar ik doe niks om op hem te gelijken. Dat gaat heel natuurlijk bij mij. Ik ga het veld op met het doel om te winnen en ik vergeet al de rest. Dat ik op x of y gelijk, kan me niet schelen.'Maar net als zijn vader 'zeg ik alles wat ik denk want in het leven moet je eerlijk, integer zijn.' Dat belooft vuurwerk in het Stade du Pairay. Hugo Cuypers (25) en Laurent Depoitre (33) gaven een dubbelinterview aan Het Laatste Nieuws. In de voorbereiding stonden ze nog maar één helft samen op het veld en dat had een reden, legt Depoitre uit. 'De coach staat bekend voor zijn zware voorbereidingen. (grijnst) En hij heeft zijn reputatie alle eer aangedaan - het was afzien. Op mijn leeftijd weegt dat zwaarder door. Ik sukkel met pijntjes aan de kuit en adductoren. Geen zware blessures, maar toch. Ik ben nog geen honderd procent en wil risico's vermijden. Ik zal pas spelen als ik me fit voel.'Volgens Depoitre past Hug Cuypers bij dit KAA Gent. 'Hij heeft veel 'force', werkt hard en kan een hele wedstrijd blijven lopen. Hij speelt voor de ploeg. Belangrijk, want in ons systeem is er geen plaats voor egoïsten. Iedereen moet zijn meters maken. Daar is Hugo de perfecte spits voor.'Cuypers liet zich overtuigen door Hein Vanhaezebrouck om voor de Buffalo's te tekenen. 'Hij liet me voelen dat hij me écht wilde. Hein kan overtuigend zijn, hé.' Om daaraan toe te voegen: 'Weet je, Hein is niet de man die de buitenwereld van hem maakt. Er hangt een negatief beeld rond hem. Een beeld van een coach die vaak geënerveerd is. Maar zo ken ik hem niet.'Over de ambities van Gent is Depoitre duidelijk: 'Wij zijn dit seizoen eigenlijk verplicht om de top vier te halen. We moeten niet meer bouwen zoals de andere clubs. Iedereen kent de principes. Nieuwe spelers zoals Hugo integreren zich snel. Alles is aanwezig om een goed seizoen te draaien. We hebben nu wel enkele geblesseerden, maar conditioneel staat de ploeg erg sterk.'