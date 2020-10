Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Cercle Brugge

Bij de Vereniging werden zes spelers en één lid van de technische staf in verplichte quarantaine geplaatst na een positieve coronatest.

Charleroi

De Poolse spits Lukas Teodorczyk (29), die wordt gehuurd van Udinese, trainde aanvankelijke individueel in Monceau. Geen enkele groepstraining volgde de ex-speler van RSC Anderlecht al volgens La Dernière Heure, daarom keerde hij even terug naar Polen voor het verdere vervolg van zijn revalidatie.

Club Brugge

Doelman Simon Mignolet, verdediger Odilon Kossounou en spits Michael Krmencik legden gisteren/zondag een negatieve coronatest af. Vandaag ondergaan ze een onderzoek van de UEFA, waarna duidelijk wordt of ze kunnen en mogen aantreden woensdag op de tweede speeldag in de groepsfase van de Champions League tegen Lazio.

KRC Genk

Voorzitter Peter Croonen, die ook fungeert als voorzitter van de Pro League, verklaart in Het Laatste Nieuws dat de 25 profclubs dit jaar samen al 100 miljoen euro investeerden om het (prof)voetbal te redden. Hij spreekt over een overlevingsmodus.

De Japanse flankspeler Junya Ito (27) legde afgelopen zaterdag een positieve coronatest af, waardoor hij de vrijdagwedstrijd in en tegen KAS Eupen mist. Technisch directeur Dimitri de Condé testte negatief en gaat vanavond mee naar KAA Gent.

KV Mechelen

Via videocall organiseert het bestuur een buitengewone algemene vergadering, met als intentie om het bestuursmandaat van meerderheidsaandeelhouder Dieter Penninckx (71,2 procent) te beëindigen.

Standard

De Luikenaars hopen dat de UEFA-coronatest vandaag groen licht bezorgt voor seizoensopeningrevelatie Nicolas Raskin en centrale verdediger Moussa Sissoko. Maxime Lestienne, Eden Shamir en Abdoul Fessal Tapsoba zitten in quarantaine en ontbreken dus donderdag zeker voor het EL-duel uit tegen Benfica.

KMSK Deinze

De inhaalwedstrijd tegen KVC Westerlo, die was gepland voor vanavond, kan niet doorgaan omdat de promovendus uit 1B zaterdagmorgen plots werd geconfronteerd met vijftien gevallen van coronabesmetting. Slechts één lid vertoonde effectief symptomen, toch moest iedereen in verplichte quarantaine. Ook de volgende wedstrijd, op 1 november thuis tegen RFC Seraing, komt in het gedrang door de uitbraak.

