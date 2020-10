Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Bosnische centrale verdediger Ognjen Vranjes (30) moet in quarantaine blijven, wat ervoor zorgt dat zijn aantreden komend weekend tegen OH Leuven komende zondag onzeker is. Gisteren testte een lid uit de technische staf positief op corona. Daarom blijft het oefencomplex op Neerpede volledig gesloten, behalve voor spelers en omkadering van de A-kern en de U21.

Op de vierde speeldag van de Scooore Super League verpulverde het team van Patrick Wachel gisteren - na eerder uitstel vorige vrijdag omwille van covid-19 - SC Eendracht Aalst Ladies met maar liefst 9-0. Tine De Caigny scoorde vijfmaal, Tessa Wullaert was goed voor drie treffers, Jarne Teulings opende de score. De kampioen staat op kop met het maximum van de punten, waarbij vooral het doelpuntensaldo (29-0) opvalt.

Charleroi

Lukas Teodorczyk, de Poolse spits die wordt gehuurd van het Italiaanse Udinese, traint sinds begin deze week individueel op Marcinelle. Om welke blessure het precies handelt, werd nog altijd niet gecommuniceerd.

KRC Genk

De Limburgse club kreeg van het disciplinair comité voor het profvoetbal een geldboete van 2.500 euro gekregen nadat voorzitter Peter Croonen samen met de beheerders Nijs en Cilissen na afloop van het competitieduel tegenover KV Oostende in de spelerstunnel respectloos hadden gehandeld ten overstaan van het scheidsrechtersteam. Hun woede handelde omtrent de uitsluiting van Bastien Toma.

KAA Gent

De abonnees zullen voor negentig procent worden gecompenseerd voor de gemiste competitieduels, hetgeen werd beslist op basis van een enquête die werd gehouden onder de supporters. Dertig procent wordt geparkeerd en overgedragen naar een later abonnement, 25 procent wordt terugbetaald, 20 procent wordt omgezet in een horecategoed en 15 procent in een fanshopoptie. De overige 10 procent wordt verdeeld over de jeugdwerking, de Ladies, de Foundation en de sfeergroepen. De seizoenkaarthouders van de Europese wedstrijden worden voor veertig procent gecompenseerd, omdat de CL-voorrondeduels tegen SK Rapid Wien en Dynamo Kiev zonder publiek dienden plaats te vinden van de UEFA.

KV Mechelen

Het gerecht liet, via de schuldeisers van modegroep FNG, bewarend beslag leggen op de clubaandelen - voor 71,2 procent eigenaar en daardoor meerderheidsaandeelhouder van de club - van Dieter Penninckx binnen de NV Yellow-Red. Op korte termijn vormt dit in principe geen probleem, maar wel op middellange termijn. Penninckx moet nog twee weken langer in de cel blijven - waar hij al een maand vertoeft, nadat het parket beroep aantekende tegen zijn vrijlating. Begin vorige week werd een buitengewone algemene vergadering om Penninckx uit zijn bestuursfunctie te ontheffen nog verdaagd tot eind oktober.

Union

Jean-Marie Philips (75), vandaag raadgever van de Brusselse 1B-club maar in het verleden ceo van de Belgische voetbalbond KBVB en oud-voorzitter van de Pro League, werd in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Hij testte net als voormalig RSC Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck (65) positief na het competitieduel tussen RWDM en R Union SG (3-1), maar die laatste herstelt thuis.

