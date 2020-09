Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Rode Duivel Yari Verschaeren (19) testte positief op het Covid-19-virus, zo maakte de club gisteren/zondag bekend. Hij moet zeker een week in quarantaine, zoals het protocol van de Pro League voorschrijft.

Op het trainingscomplex in Neerpede gelden heel strikte veiligheidsmaatregelen, want eerder raakten ook al Michel Vlap, Peter Zulj en Timon Wellenreuther besmet. Morgen/dinsdag volgt een nieuwe test.

R Antwerp FC

Gazet van Antwerpen meldt dat Luciano D'Onofrio nog minstens drie versterkingen wil binnenhalen, vermoedelijk pas ten vroegste aan het einde van deze maand.

SC Charleroi

Le Soir weet dat gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat voor het sluiten van de transferperiode op 5 oktober graag nog een aanvaller en een rechtsvoetige verdediger aan de spelerskern wil toevoegen.

De heenwedstrijd tegen het Servische Partizan Belgrado in het kader van de derde voorronde van de Europa League wordt donderdag om 19 uur rechtstreeks uitgezonden op Eleven Sports.

Club Brugge

De Togolese international Kévin Denkey (19), een centrumspits van de Franse eersteklasser Nîmes Ol. die ook inzetbaar blijkt op de flanken, staat volgens Het Laatste Nieuws hoog op het verlanglijstje. Er is sprake van een transferbedrag van ongeveer 2 miljoen euro. Denkey heeft nog een verbintenis tot 2021, terwijl ook Schalke 04 interesse toont.

KAS Eupen

Ivan Bravo, algemeen directeur van de Aspire Academy, liet in een persbericht via de officiële website van de Oostkantonners weten dat hij op geen enkele manier betrokken was bij de overname van Waasland-Beveren.

KRC Genk

Frank Vercauteren (63), die van plan was om terug te keren naar Rusland om zich daar bij zijn vrouw en kind te voegen omdat hij hen niet meer zag sinds januari, bleef uiteindelijk in ons land om te onderhandelen met KRC Genk. Dat bevestigde de ex-international aan de RTBF. Het Belang van Limburg weet dat Vercauteren de eerste optie blijft.

Oud-aanvoerder Sébastien Dewaest (29) ging niet in op het voorstel om terug te keren in de A-kern, nadat de centrale verdediger door ex-trainer Hannes Wolf was verbannen naar de B-kern. De routinier aast volgens interim-coach Domenico Olivieri op een transfer.

De Zweedse aanvaller Benjamin Nygren (19) legde een positieve coronatest af en moet een week in quarantaine, achterhaalde Het Laatste Nieuws.

KV Kortrijk

De Nigeriaanse aanvaller Terem Moffi (21), die pas in januari dit jaar voor 150.000 euro werd overgenomen van het Litouwse FK Riterai, wordt de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van de West-Vlamingen. De Franse eersteklasser FC Lorient betaalt 7 tot 8 miljoen euro (plus een percentage bij een verdere verkoop) voor de opportunistische spits, die in amper negen duels maar liefst vijf keer scoorde.

Rode Duivel Yari Verschaeren (19) testte positief op het Covid-19-virus, zo maakte de club gisteren/zondag bekend. Hij moet zeker een week in quarantaine, zoals het protocol van de Pro League voorschrijft. Op het trainingscomplex in Neerpede gelden heel strikte veiligheidsmaatregelen, want eerder raakten ook al Michel Vlap, Peter Zulj en Timon Wellenreuther besmet. Morgen/dinsdag volgt een nieuwe test.Gazet van Antwerpen meldt dat Luciano D'Onofrio nog minstens drie versterkingen wil binnenhalen, vermoedelijk pas ten vroegste aan het einde van deze maand. Le Soir weet dat gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat voor het sluiten van de transferperiode op 5 oktober graag nog een aanvaller en een rechtsvoetige verdediger aan de spelerskern wil toevoegen.De heenwedstrijd tegen het Servische Partizan Belgrado in het kader van de derde voorronde van de Europa League wordt donderdag om 19 uur rechtstreeks uitgezonden op Eleven Sports. De Togolese international Kévin Denkey (19), een centrumspits van de Franse eersteklasser Nîmes Ol. die ook inzetbaar blijkt op de flanken, staat volgens Het Laatste Nieuws hoog op het verlanglijstje. Er is sprake van een transferbedrag van ongeveer 2 miljoen euro. Denkey heeft nog een verbintenis tot 2021, terwijl ook Schalke 04 interesse toont. Ivan Bravo, algemeen directeur van de Aspire Academy, liet in een persbericht via de officiële website van de Oostkantonners weten dat hij op geen enkele manier betrokken was bij de overname van Waasland-Beveren. Frank Vercauteren (63), die van plan was om terug te keren naar Rusland om zich daar bij zijn vrouw en kind te voegen omdat hij hen niet meer zag sinds januari, bleef uiteindelijk in ons land om te onderhandelen met KRC Genk. Dat bevestigde de ex-international aan de RTBF. Het Belang van Limburg weet dat Vercauteren de eerste optie blijft.Oud-aanvoerder Sébastien Dewaest (29) ging niet in op het voorstel om terug te keren in de A-kern, nadat de centrale verdediger door ex-trainer Hannes Wolf was verbannen naar de B-kern. De routinier aast volgens interim-coach Domenico Olivieri op een transfer.De Zweedse aanvaller Benjamin Nygren (19) legde een positieve coronatest af en moet een week in quarantaine, achterhaalde Het Laatste Nieuws. De Nigeriaanse aanvaller Terem Moffi (21), die pas in januari dit jaar voor 150.000 euro werd overgenomen van het Litouwse FK Riterai, wordt de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis van de West-Vlamingen. De Franse eersteklasser FC Lorient betaalt 7 tot 8 miljoen euro (plus een percentage bij een verdere verkoop) voor de opportunistische spits, die in amper negen duels maar liefst vijf keer scoorde.