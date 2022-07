Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, KV Mechelen en KAA Gent.

De energie van Ruud

'I'll be back.' Het is een legendarische zin uit de Terminatorfilms van Arnold Schwarzenegger. Na het mindere seizoen van Ruud Vormer (34) bij Club Brugge, is de zin nu ook van toepassing op de blauw-zwarte aanvoerder, want volgens Het Laatste Nieuws staat hij straks in de supercup tegen KAA Gent gewoon in de basiself.

De toekomst oogde nochtans lang onzeker: blijven en zijn laatste contractjaar uitdoen of na acht jaar en vijf titels vertrekken bij blauw-zwart? Voorlopig is het dat eerste.

Carl Hoefkens is zeer te spreken over Vormers exemplarische instelling. Hij traint goed en speelt goed. Enkele weken geleden verklaarde de nieuwe T1 ook dat hij een nieuwe rol voor Ruud zag: 'De groep vooruit trekken en de jonge gasten beter maken. Ruud staat met veel positiviteit en energie op het veld.' Vandaar ook dat hij in de supercup gewoon titularis is.

Toch mag Vormer nog niet op beide oren slapen, want Club gaat de komende weken nog minstens één middenvelder halen, omdat Eder Balanta een twijfelgeval blijft. En omdat Hoefkens in Odoi meer een verdediger ziet, aldus Het Laatste Nieuws. Nog even afwachten dus...

Twee nieuwkomers bij Malinwa

Gisteren stelde KV Mechelen twee nieuwe aanwinsten voor: Boli Bolingoli (27) en Alessio Da Cruz (25). Ze tekenden allebei een contract voor twee jaar, zo meldt de Gazet van Antwerpen.

Bolingoli, die van het Schotse Celtic overkomt, is de bekendste van de twee. Hij brak in ons land door als linkerflankspeler bij Club Brugge en werd daarna uitgeleend aan STVV. Na passages bij Rapid Wien, Celtic, Basaksehir en FK Oefa is hij nu terug in België. Doorheen de jaren sukkelde hij met een aantal knieblessures. Zo speelde hij het laatste anderhalf jaar slechts acht officiële matchen. 'Ik wil opnieuw spelen en plezier hebben. Dat is mijn eerste doel bij KV', liet hij al meteen weten.

Alessio Da Cruz is een oude bekende van trainer Danny Buijs. In het seizoen 2020/21 speelde de polyvalente aanvaller bij FC Groningen onder Buijs. Da Cruz, een Nederlander-Kaapverdiër, stond al sinds 2019 op de radar van Malinwa. Hij komt nu over van het Italiaanse Parma, waar hij nog één jaar vastlag. 'Alessio kan op drie of vier posities spelen. Met zijn snelheid en goeie één-tegen-één-acties maakt hij het tegenstanders enorm lastig', lichtte sportief directeur Tom Caluwé toe.

Malinwa moest voor geen van beide spelers een transferbedrag betalen, weet de Gazet van Antwerpen. Hun voormalige clubs krijgen wel een percentage bij een eventuele doorverkoop.

De saga Nielsen

Volgens Het Nieuwsblad ziet Casper Nielsen (28) een overstap naar KAA Gent toch zitten. Hein Vanhaezebrouck dringt aan en de Deense middenvelder kan er ongeveer het vijfvoudige verdienen van wat hij bij Union kreeg. De Brusselse club zou zich ook constructiever opstellen. In plaats van zeven miljoen euro vraagt het nu nog maar vijf miljoen, een bedrag dat KAA Gent bereid lijkt te betalen.

De vraag blijft wel: doet Club Brugge, waar Nielsen eerst zijn zinnen op had gezet, nog een move?

Nielsen reist alleszins met Union naar Portugal om er eventueel in de oefenpot tegen Sporting minuten te maken. Zaterdag tegen Brighton deed hij voor het eerst dit seizoen mee met de vicekampioen, nadat hij eerder nochtans met Karel Geraerts had afgesproken om niet te spelen, met het oog op een transfer.

'I'll be back.' Het is een legendarische zin uit de Terminatorfilms van Arnold Schwarzenegger. Na het mindere seizoen van Ruud Vormer (34) bij Club Brugge, is de zin nu ook van toepassing op de blauw-zwarte aanvoerder, want volgens Het Laatste Nieuws staat hij straks in de supercup tegen KAA Gent gewoon in de basiself. De toekomst oogde nochtans lang onzeker: blijven en zijn laatste contractjaar uitdoen of na acht jaar en vijf titels vertrekken bij blauw-zwart? Voorlopig is het dat eerste.Carl Hoefkens is zeer te spreken over Vormers exemplarische instelling. Hij traint goed en speelt goed. Enkele weken geleden verklaarde de nieuwe T1 ook dat hij een nieuwe rol voor Ruud zag: 'De groep vooruit trekken en de jonge gasten beter maken. Ruud staat met veel positiviteit en energie op het veld.' Vandaar ook dat hij in de supercup gewoon titularis is.Toch mag Vormer nog niet op beide oren slapen, want Club gaat de komende weken nog minstens één middenvelder halen, omdat Eder Balanta een twijfelgeval blijft. En omdat Hoefkens in Odoi meer een verdediger ziet, aldus Het Laatste Nieuws. Nog even afwachten dus...Gisteren stelde KV Mechelen twee nieuwe aanwinsten voor: Boli Bolingoli (27) en Alessio Da Cruz (25). Ze tekenden allebei een contract voor twee jaar, zo meldt de Gazet van Antwerpen.Bolingoli, die van het Schotse Celtic overkomt, is de bekendste van de twee. Hij brak in ons land door als linkerflankspeler bij Club Brugge en werd daarna uitgeleend aan STVV. Na passages bij Rapid Wien, Celtic, Basaksehir en FK Oefa is hij nu terug in België. Doorheen de jaren sukkelde hij met een aantal knieblessures. Zo speelde hij het laatste anderhalf jaar slechts acht officiële matchen. 'Ik wil opnieuw spelen en plezier hebben. Dat is mijn eerste doel bij KV', liet hij al meteen weten. Alessio Da Cruz is een oude bekende van trainer Danny Buijs. In het seizoen 2020/21 speelde de polyvalente aanvaller bij FC Groningen onder Buijs. Da Cruz, een Nederlander-Kaapverdiër, stond al sinds 2019 op de radar van Malinwa. Hij komt nu over van het Italiaanse Parma, waar hij nog één jaar vastlag. 'Alessio kan op drie of vier posities spelen. Met zijn snelheid en goeie één-tegen-één-acties maakt hij het tegenstanders enorm lastig', lichtte sportief directeur Tom Caluwé toe. Malinwa moest voor geen van beide spelers een transferbedrag betalen, weet de Gazet van Antwerpen. Hun voormalige clubs krijgen wel een percentage bij een eventuele doorverkoop. Volgens Het Nieuwsblad ziet Casper Nielsen (28) een overstap naar KAA Gent toch zitten. Hein Vanhaezebrouck dringt aan en de Deense middenvelder kan er ongeveer het vijfvoudige verdienen van wat hij bij Union kreeg. De Brusselse club zou zich ook constructiever opstellen. In plaats van zeven miljoen euro vraagt het nu nog maar vijf miljoen, een bedrag dat KAA Gent bereid lijkt te betalen.De vraag blijft wel: doet Club Brugge, waar Nielsen eerst zijn zinnen op had gezet, nog een move?Nielsen reist alleszins met Union naar Portugal om er eventueel in de oefenpot tegen Sporting minuten te maken. Zaterdag tegen Brighton deed hij voor het eerst dit seizoen mee met de vicekampioen, nadat hij eerder nochtans met Karel Geraerts had afgesproken om niet te spelen, met het oog op een transfer.