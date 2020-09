Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Jos Donvil, een oud-topman van BASE en de Waalse telecomgroep VOO, wordt operationeel directeur. Hij zal CEO Karel Van Eetvelt, sinds begin april aan de slag bij de Brusselaars, en sportief directeur Peter Verbeke vervoegen bij de dagelijkse leiding. In het verleden - vanaf 2015 meer bepaald - vervulde Jo Van Biesbroeck, tot hij midden januari dit jaar met pensioen ging.

Na Peter Zulj, Timon Wellenreuther, Yari Verschaeren en enkele leden van de technische staf werden nu ook Hannes Delcroix en Lucas Lissens - net als de B-kernspelers James Lawrence en Antonio Milic - positief getest op corona. Vandaag/donderdag volgt, zoals het protocol van de Pro League voorschrijft, opnieuw onderzoek uitgevoerd.

De Jamaicaanse linksachter Kemar Lawrence (28), die sinds het begin van de lockdown ontbrak door privéproblemen, hervatte gisteren/woensdag de groepstrainingen. Hij kampt logischerwijze wel nog met een ferme conditionele achterstand.

R Antwerp FC

De Kameroense belhamel Didier Lamkel Zé (24) zal niet van de partij zijn voor de competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk, want de flankspeler vertoeft - al dan niet tijdelijk - weer even in de B-kern.

K Beerschot VA

Met routinier Wouter Biebauw (36) werd er een transfervrije doelman binnengehaald, om te fungeren als doublure voor Mike Vanhamel. Tot voor kort was de West-Vlaming aan de slag bij het ondertussen failliet verklaarde KSV Roeselare. Hij kreeg op het Kiel een overeenkomst voor twee seizoenen.

Club Brugge

De Nigeriaanse aanvaller David Okereke (23) mist na de competitiewedstrijd tegen SV Zulte Waregem zeker ook de stadsderby tegen Cercle. Nadat hij vorige week dinsdag positief testte, is hij volgens het protocol van de Pro League nog te besmettelijk om aan te pikken bij de groepstrainingen.

KRC Genk

Volgens Het Belang van Limburg en Het Belang van Limburg werd er met de zaakwaarnemers van Deense coach Jess Thorup (50) een principieel akkoord gevonden om te fungeren als opvolger voor de Duitser Hannes Wolf. Die moest vertrekken na een teleurstellende vijf op vijftien in de Jupiler Pro League. Vandaag zou de ex-aanvaller zelf afzakken naar de Cristal Arena om zijn overeenkomst te tekenen.

Royal Excel Mouscron

De Servische verdediger Nemanja Antonov (25), die nog maar zijn bestaande overeenkomst tot 2021 liet ontbinden, zou volgens La Gazette des Sports een akkoord hebben bereikt met het Hongaarse Ujpest FC.

Lierse K

In de vierde ronde van de Croky Cup ging de 1B-club in de slotfase met 2-1 onderuit bij Ol. Charleroi. De Henegouwers mogen het in de 1/32e finale nu opnieuw thuis opnemen tegen SC Eendracht Aalst.

RFC Seraing

Er is sprake van vier positieve gevallen op coronabesmetting.

KVC Westerlo

Opnieuw slecht nieuws bij de Kemphanen, want het 1B-competitieduel van vrijdag bij Club NXT werd door de kalendermanager uitgesteld op vraag van de club, omdat nog altijd meer dan twaalf kernspelers van de A-kern positief hebben getest op corona. In overeenstemming met het covid-19-protocol van de Pro League en het bondsreglement diende Westerlo dit te doen. Op vrijdag 2 oktober wordt een nieuwe datum vastgelegd. Vorige week werd ook al KVC Westerlo-KMSK Deinze om dezelfde reden uitgesteld.

