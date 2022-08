Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, Club Brugge en Antwerp.

Sergio Gomez richting Man. City

Een nieuwtje dat woensdagochtend in alle kranten stond: Manchester City toont vergevorderde interesse in Sergio Gomez, de linksachter van Anderlecht. De 21-jarige Spanjaard kwam vorige zomer over van Borussia Dortmund voor zo'n 2 miljoen euro en ontpopte zich in geen tijd tot een van dé smaakmakers van paars-wit onder coach Vincent Kompany met zeven goals en vijftien assists. Nu kan Anderlecht al meteen langs de kassa passeren voor zijn Spaanse linksachter, want het hoopt 15 à 20 miljoen euro te krijgen van de Skyblues.

De interesse van City is niet uit de lucht gegrepen. Gomez heeft namelijk enkele directe banden met de club van Kevin De Bruyne en Pep Guardiola. Zo is de broer van Guardiola, Pere, zijn zaakwaarnemer en zat die ook in het Koning Boudewijnstadion tijdens de bekerfinale tegen KAA Gent. En dat aan de zijde van Txiki Begiristain, de technisch directeur van City. Guardiola is trouwens al even op zoek naar een nieuwe linksachter, nadat Oleksandr Zintsjenko deze zomer naar Arsenal vertrok.

Het zorgt er allemaal voor dat Gomez voorlopig even niet in actie wil komen voor Anderlecht. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie voor paars-wit door een pubalgie, maar sinds vorige week traint hij wel weer mee met de groep. Het duel in de derde voorronde van de Conference League tegen het Estse Paide van donderdag zal echter niet weggelegd zijn voor de Spaanse jeugdinternational.

© Belga Image

Nsoki mag weg

Ook Club Brugge passeerde al eens langs de kasse voor Charles De Ketelaere en daar komt binnenkort meer dan waarschijnlijk ook 12 miljoen euro bij voor verdediger Stanley Nsoki, die op weg lijkt naar het Duitse Hoffenheim. De Franse verdediger van Nice moest het vertrek van Odilon Kossounou opvangen, maar na een matig eerste seizoen, waarin hij vooral in de terugronde van zich liet horen, is het geduld bij Club aan het begin van het nieuwe seizoen al op, zo vertelt Het Laatste Nieuws.

Vooral zijn laatste prestatie tegen Eupen, waar hij geen secure indruk gaf, en een incident tijdens de voorbereiding deden de emmer overlopen. Zo werd Nsoki vorig seizoen al psychologisch begeleid om het maximum uit zijn prestaties te halen en niet te veel met randzaken bezig te zijn. Maar in de derde oefenwedstrijd in de voorbereiding bleek dat een maat voor niets te zijn. De Franse verdediger, als aanvoerder nota bene, ging over de schreef en verkocht zijn tegenstander een kopstoot, met drie wedstrijden schorsing tot gevolg. 'Iedereen mag fouten maken. Stanley ook, maar dan moet je er wel uit leren', vertelde coach Carl Hoefkens na een tegenvallende prestatie van zijn verdediger tegen Eupen afgelopen weekend.

Het leidt er nu toe dat er geen twijfels waren binnen het bestuur van Club Brugge om Nsoki bij het niet al te hoge bod van Hoffenheim van de hand te doen. Zo kan het toch nog winst maken en kon het zelfs een doorverkooppercentage bedingen bij de Duitse eersteklasser.

© Belga Image

Lamkel Zé op de Bosuil?

Was u hem al vergeten, onze Lamkel Zé? De Kameroense aanvaller is al een tijdje verdwenen uit de plannen van Antwerp, maar staat er wel nog steeds onder contract en dat willen ze bij de Great Old snel veranderd zien worden. De club van Radja Nainggolan en co leek na vier seizoenen eindelijk een goeie overnemer te hebben gevonden met het Cypriotische Omonia Nicosia nadat Lamkel Zé zelf een hoger bod vanuit Saoudi-Arabië had geweigerd.

Maar Lamkel Zé zou Lamkel Zé niet zijn als hij niet voor een onverwachte wending zou zorgen. Zondagavond leek de transfer namelijk volledig in kannen en kruiken te zijn, Omonia kondigde hem zelfs al aan, maar toen moesten de medische tests nog volgen. Het is te zeggen, die kwamen er niet meer van, want de Kameroener had ineens de interesse van het Hongaarse Ferencvaros, dat Champions League speelt. Zo werd de eindbestemming van LZ7 plots Hongarije en niet Cyprus.

En jawel, zo kan het gewoon gebeuren dat Lamkel Zé komend seizoen bij Antwerp blijft, want de club ontving niets van de Hongaren en Omonia wil de afgeketste transfer aanvechten bij de FIFA, wat maanden kan duren. Maanden waarin het Antwerpse woelwater niet verpatst kan worden. Succes ermee, Mark en Marc!

