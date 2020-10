Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Eindelijk kon de Brusselse club de Nigeriaanse aanvaller Paul Mukairu (20, die wordt gehuurd van Antalyaspor) verwelkomen, nadat hij door administratieve problemen sinds begin oktober niet wegraakte uit Turkije.

Cercle Brugge

In het begin van deze week telde de vereniging 1 besmetting minder dan vorige week, toen er in totaal zes personen positief hadden getest op het covid 19-virus.

Charleroi

De Engels-Ierse rechterverdediger Jon Flanagan (27), ex-Liverpool en transfervrij na een avontuur bij Rangers FC, bezocht al Mambourg en legde medische tests af. Hij keerde terug naar Engeland, met een contractvoorstel op zak. Volgende week volgt vermoedelijk meer uitsluitsel, informeert La Dernière Heure.

KAS Eupen

De vraag om het competitieduel vandaag in Genk uit te stellen, werd door de Pro League afgewezen. Sportief directeur Jordi Condom liet weten dat er vijf profs een positieve coronatest aflegden, het protocol maakt melding van zeven besmettingen om over te gaan tot uitstel. De Spaanse trainer Beñat San José, ook in quarantaine, kan daardoor niet coachen vanaf de invallersbank.

KRC Genk

Centrale verdediger Sébastien Dewaest (29), die nog onder contract ligt tot 2023 en als oud-aanvoerder tot de grootverdieners behoort, had vorige week gespreken met coach Jess Thorup en het bestuur. Maar een terugkeer naar de A-kern, waar de Henegouwer al anderhalve maand uit werd geweerd na een aanvaring met toenmalig trainer Hannes Wolf, is voorlopig niet aan de orde.

Na 341 dagen afwezigheid door een knieoperatie (afgescheurde voorste kruisband van de rechterknie) zit Bryan Heynen (23) opnieuw in de wedstrijdselectie voor het duel tegen KAS Eupen.

OH Leuven

De promovendus ontbond, in onderling overleg, de overeenkomst tot het einde van het seizoen bij de Zuid-Afrikaanse doelman Darren Keet (31). Na de komst van Daniel Iversen en Rafael Romo had de routinier, die in juli 2019 overkwam van Bidvest Wits FC, nog weinig uitzicht op speelgelegenheid. Tussen 2011 en 2016 stond Keet tussen de palen bij KV Kortrijk.

KV Mechelen

Met Victor Wernersson en Bas Van den Eynde werden twee nieuwe coronagevallen gemeld, na eerder William Mel Togui, Thibaut Peyre, Aster Vranckx, Marian Shved en Sofian Bouzian. Rocky Bushiri, Rob Schoofs, Onur Kaya en Siemen Voet legden dan wel weer een negatieve test af. De Pro League beslist vandaag of de partij tegen Club Brugge zal plaatsvinden, omdat een aantal profs als niet-essentiële A-kernspelers worden ingeschat.

Lommel SK

Eén A-kernlid legde dinsdag een positieve covid-19-virustest af. Hij vertoonde geen symptomen, maar ging wel meteen in quarantaine. Drie andere spelers, die nauw contact hadden en toch negatief bleken bij het onderzoek, werden preventief niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel bij Lierse K.

RWDM

In Molenbeek werden vier nieuwe positieve coronagevallen opgetekend bij een onderzoek maandag, waardoor het aantal bij spelers en technische staf opliep tot 22. Het was voorzitter Thierry Dailly die dit nieuws openbaar maakte. Woensdag waren er 16 van de 26 profs uit de A-kern die de groepstrainingen volgden.

RSC AnderlechtEindelijk kon de Brusselse club de Nigeriaanse aanvaller Paul Mukairu (20, die wordt gehuurd van Antalyaspor) verwelkomen, nadat hij door administratieve problemen sinds begin oktober niet wegraakte uit Turkije.Cercle BruggeIn het begin van deze week telde de vereniging 1 besmetting minder dan vorige week, toen er in totaal zes personen positief hadden getest op het covid 19-virus.CharleroiDe Engels-Ierse rechterverdediger Jon Flanagan (27), ex-Liverpool en transfervrij na een avontuur bij Rangers FC, bezocht al Mambourg en legde medische tests af. Hij keerde terug naar Engeland, met een contractvoorstel op zak. Volgende week volgt vermoedelijk meer uitsluitsel, informeert La Dernière Heure.KAS EupenDe vraag om het competitieduel vandaag in Genk uit te stellen, werd door de Pro League afgewezen. Sportief directeur Jordi Condom liet weten dat er vijf profs een positieve coronatest aflegden, het protocol maakt melding van zeven besmettingen om over te gaan tot uitstel. De Spaanse trainer Beñat San José, ook in quarantaine, kan daardoor niet coachen vanaf de invallersbank.KRC GenkCentrale verdediger Sébastien Dewaest (29), die nog onder contract ligt tot 2023 en als oud-aanvoerder tot de grootverdieners behoort, had vorige week gespreken met coach Jess Thorup en het bestuur. Maar een terugkeer naar de A-kern, waar de Henegouwer al anderhalve maand uit werd geweerd na een aanvaring met toenmalig trainer Hannes Wolf, is voorlopig niet aan de orde.Na 341 dagen afwezigheid door een knieoperatie (afgescheurde voorste kruisband van de rechterknie) zit Bryan Heynen (23) opnieuw in de wedstrijdselectie voor het duel tegen KAS Eupen.OH LeuvenDe promovendus ontbond, in onderling overleg, de overeenkomst tot het einde van het seizoen bij de Zuid-Afrikaanse doelman Darren Keet (31). Na de komst van Daniel Iversen en Rafael Romo had de routinier, die in juli 2019 overkwam van Bidvest Wits FC, nog weinig uitzicht op speelgelegenheid. Tussen 2011 en 2016 stond Keet tussen de palen bij KV Kortrijk.KV MechelenMet Victor Wernersson en Bas Van den Eynde werden twee nieuwe coronagevallen gemeld, na eerder William Mel Togui, Thibaut Peyre, Aster Vranckx, Marian Shved en Sofian Bouzian. Rocky Bushiri, Rob Schoofs, Onur Kaya en Siemen Voet legden dan wel weer een negatieve test af. De Pro League beslist vandaag of de partij tegen Club Brugge zal plaatsvinden, omdat een aantal profs als niet-essentiële A-kernspelers worden ingeschat.Lommel SKEén A-kernlid legde dinsdag een positieve covid-19-virustest af. Hij vertoonde geen symptomen, maar ging wel meteen in quarantaine. Drie andere spelers, die nauw contact hadden en toch negatief bleken bij het onderzoek, werden preventief niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het duel bij Lierse K. RWDMIn Molenbeek werden vier nieuwe positieve coronagevallen opgetekend bij een onderzoek maandag, waardoor het aantal bij spelers en technische staf opliep tot 22. Het was voorzitter Thierry Dailly die dit nieuws openbaar maakte. Woensdag waren er 16 van de 26 profs uit de A-kern die de groepstrainingen volgden.