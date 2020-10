Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

R Antwerp FC

Het Laatste Nieuws achterhaalde dat Tottenham in vijf Europese duels tegenover Belgische teams nooit eerder won. Dat gebeurde tegen KAA Gent (in februari 2017, toen 1-0 voor de Buffalo's in de Ghelamco Arena), Anderlecht en Club Brugge. De Great Old botste in het verleden tweemaal op Engelse opponenten. In 1975 werd het tegen Aston Villa 0-1-winst en een 4-1-zege, in 1994 was Newcastle met 0-5 en 2-5 tweemaal een duidelijk maatje te groot.

Jordan Lukaku (26) trainde al twee dagen mee. Volgens Gazet van Antwerpen bestaat er een kans dat de linksvoetige verdediger speelklaar geraakt voor het competitieduel bij zijn ex-club RSC Anderlecht.

KAS Eupen

In de Oostkantons loopt de teller op. Veertien positieve gevallen werden gisteren/woensdag vastgesteld am Kehrweg, onder wie vijf spelers: Jens Cools, Senna Miangue, Menno Koch, Andreas Beck en Emmanuel Sowah Adjei. Pas bij zeven spelers is uitstel van het competitieduel tegen KRC Genk morgen/vrijdag aan de orde. Ook coach Beñat San José vertoeft in quarantaine.

KRC Genk

De clubleiding acht het niet opportuun om een winterstage te organiseren, door de coronacrisis maar ook omdat de Pro League alle profclubs liet weten dat er mogelijk begin januari al opnieuw wordt gespeeld.

KAA Gent

Spits Laurent Depoitre (31) liep tegen KRC Genk een spierscheur op en zal meerdere weken vanaf de zijlijn moeten toekijken.

Royal Excel Mouscron

Vorige week werden de Henegouwers al geconfronteerd met dertien positieve coronabesmettingen, gisteren/woensdag kwamen daar nog eens zeven nieuwe gevallen bij. Het maakt dat het duel zondagmiddag op Le Canonnier tegen STVV zo goed als zeker wordt uitgesteld. Afgelopen weekend kon om dezelfde reden ook de verplaatsing naar Cercle Brugge niet doorgaan.

Standard

De Congolese aanvaller Jackson Muleka (21) is vier tot zes weken niet inzetbaar als gevolg van een spierscheur in de hamstrings van zijn rechterbeen. De Belgische U19-jeugdinternational Jérémy Landu (18), een middenvelder, werd voor het eerst opgenomen in de wedstrijdselectie voor het EL-duel bij Benfica SL.

STVV

CEO Takayuki Tateishi zal de ontevreden fans vanavond om 20 uur te woord staan, omdat zij via hun supportersverbond tekst en uitleg willen na de teleurstellende competitiestart en het gevoerde beleid door de Japanse eigenaars. Ook voorzitter David Meekers, Robrecht Asnong en technisch directeur Andre Pinto zullen aanwezig zijn bij het overleg.

Waasland-Beveren

Volgens Het Laatste Nieuws zijn er momenteel nog altijd zeven spelers die positief hebben getest op het covid-19-virus. In vergelijking met de vorige testronde komt dat neer op negen besmettingen minder. Daardoor stijgt de kans dat de competitiewedstrijd tegen KAA Gent komende zondag kan plaatsvinden. Vandaag volgt, zoals het protocol van de Pro League voorschrijft, een nieuwe test. Op vrijdag of zaterdag kent men de resultaten hiervan.

Zulte Waregem

De Essevee Academie, de jeugdafdeling van de 1A-club, werd in volledige lockdown geplaatst. Tot en met 11 november zal de jongerenopleiding gesloten zijn.

KMSK Deinze

Na een nieuwe testronde op maandag werden drie bijkomende personen positief bevonden op het coronavirus. De teller staat daarmee op zeventien, waardoor het thuisduel tegen koploper RFC Seraing komende zondag in het gedrang komt.

Lierse K

Amper twee gevallen van coronabesmetting werden er op het Lisp opgetekend. Daardoor kan er worden gespeeld tegen Lommel SK, de oud-club van coach Tom Van Imschoot.

