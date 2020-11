Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Voor de tweede week op rij miste doelman Hendrik Van Crombrugge (27) een competitiewedstrijd door zijn handletsel. De aanvoerder wordt klaargestoomd voor de verplaatsing naar Zulte Waregem vrijdag.

Antwerp FC

Middenvelder Lior Refaelov (34) speelt vanavond op de Bosuil, tegen OH Leuven, zijn 250e wedstrijd op het hoogste niveau in België. De Israëlische routinier maakte daarbij 67 doelpunten en was goed voor 55 assists.

Beerschot

Het Laatste Nieuws achterhaalde dat het 35 jaar of precies 12.874 dagen geleden is dat de ploeg van het Kiel nog eens op kop stond in onze hoogste voetbalklasse.

Club Brugge

Middenvelder Hans Vanaken (28) speelde bij RE Mouscron zijn 125e opeenvolgende duel voor blauw-zwart. Op 11 maart 2018 moest de Rode Duivel voor de laatste keer toekijken vanaf de zijlijn, op bezoek bij STVV.

De Ivoriaanse linksvoetige verdediger Simon Deli (29) herviel in een oude blessure en geraakt waarschijnlijk niet speelklaar voor het CL-duel tegen Zenit overmorgen/woensdag.

OH Leuven

Een operatie is uiteindelijk toch nodig om aanvoerder Frédéric Duplus (30) te laten herstellen van een ingewikkelde scheenbeenbreuk. De Franse rechtsvoetige verdediger liep de blessure op door een trap van STVV-speler Oleksandr Filippov. In plaats van drie maanden zou de revalidatie minstens een half jaar in beslag nemen.

Zulte Waregem

Aanvaller Jelle Vossen (31) was met zijn treffer bij KAA Gent, als invaller, goed voor zijn 130e doelpunt in de Belgische eerste klasse.

