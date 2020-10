Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Volgens Het Nieuwsblad zit Anthony Vanden Borre (33) in quarantaine nadat hij een coronatest liet afnemen, ook al vertoont de ex-international geen symptomen.

Cercle Brugge

De Vereniging wil er alles aan doen om zaterdag op Charleroi te kunnen spelen. Bij de test maandag werd niemand extra positief bevonden. Zes spelers en één lid uit de ploegomkadering zitten nog in quarantaine en ondergaan vandaag een nieuw onderzoek.

Club Brugge

Het CL-groepsduel tegen Lazio, waar maar liefst dertien spelers om uiteenlopende redenen ontbreken, betekent de derde Europese ontmoeting tegen het team uit Rome voor een Belgische ploeg. In november 2000 won RSC Anderlecht, via Tomasz Radzinski, op het kampioenenbal met 1-0. En in 2018 haalde SV Zulte Waregem het in de groepsfase van de Europa League met 3-2, na goals van Nill De Pauw, Michaël Heylen en Aaron Leya-Iseka.

KAA Gent

Davy Roef (26) zal niet enkel donderdag onder de lat staan voor de Buffalo's bij het EL-groepsduel tegen het Duitse TSG 1899 Hoffenheim, ook volgende week - op de derde speeldag - staat de ex-goalie van Anderlecht en Waasland-Beveren in doel. Want in kort geding werd het beroep om Sinan Bolat alsnog speelgerechtigd te krijgen, afgewezen door de UEFA.

KV Mechelen

Er werden in vergelijking met vorige week geen nieuwe coronabesmettingen opgetekend, na nieuw onderzoek voor de voltallige spelersgroep. William Togui en Thibaut Peyre zijn net als tester Maxime Wenssens (een oud-doelman van STVV) wel nog altijd positief en missen daardoor al zeker het competitieduel tegen Club Brugge. Een nieuwe test moet uitwijzen of Rocky Bushiri, Onur Kaya, Rob Schoofs, Aster Vranckx, Siemen Voet, Marian Shved, Trova Boni en Sofian Bouzian door coach Wouter Vrancken gerecupereerd kunnen worden.

RE Mouscron

De nieuwe coach Jorge Simão beschikte de afgelopen dagen over amper veertien profs om mee te trainen. Want nog altijd dertien spelers, plus enkele andere werknemers, vertoeven in quarantaine. Ze ondergingen gisterenmiddag een nieuw onderzoek.

KV Oostende

De transfervrije Senegalees-Franse aanvaller Mamadou Khady Thiam (25), zonder club sinds begin juli nadat zijn overeenkomst bij Barnsley FC niet werd verlengd, kreeg een contract voor twee jaar na een testperiode aangeboden. Hij is een oude bekende van CEO Gauthier Ganaye.

Standard

Er werd beslist om de besmette A-kernspelers (Maxime Lestienne, Nicolas Raskin, Michel-Ange Balikwisha, Eden Shamir, Moussa Sissako en Abdoul Fessal Tapsoba) niet mee te nemen naar Lissabon voor het EL-duel tegen Benfica, omdat ze een conditionele achterstand hebben opgelopen. Voorts werden er geen positieve coronagevallen opgetekend na een nieuwe testfase.

Lommel SK

In januari komt de Bulgaarse middenvelder Filip Krastev (19) over van Slavia Sofia, volgende zomer is het met de Zweedse centrale verdediger Jesper Tolinsson (17) de beurt aan een toptalent van IFK Göteborg. Minstens 2 miljoen euro zou volgens Zweedse bronnen worden betaald voor de jeugdinternational, die akkoord ging met een deal voor vijf jaar.

