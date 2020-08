Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Cercle Brugge

De Braziliaan Steillon Warleson keepte ondanks de nederlaag tegen Standard (1-0) een puike wedstrijd. Toch probeert Monaco, de moederclub van de West-Vlamingen, nog altijd om Thomas Didillon los te weken bij Anderlecht. Het zou hem daarna stallen bij Cercle, weet Het Nieuwsblad.

KSK Deinze

Kersverse 1B-ploeg Deinze staat volgens Het Laatste Nieuws op het punt flink wat ervaring in huis te halen. Danijel Milicevic (34) is einde contract bij Eupen en zou de overstap maken. Daarnaast zou Deinze ook interesse tonen in de clubloze Joseph Akpala (33).

KAS Eupen

Eupen haalt versterking in de Premier League. Het legde Julien Ngoy (22) van Stoke vast. De Belgische spits tekende een contract tot 2022.

KAA Gent

Volgens Het Nieuwsblad legt Jonathan David vandaag zijn medische testen af bij Lille. De Fransen betalen 27 miljoen en nog eens 5 miljoen bij een latere doorverkoop, daarop zou Gent ook nog eens een percentage krijgen.

KV Mechelen

Voor de wedstrijd tegen Anderlecht (2-2) raakte bekend dat iemand binnen de Mechelse kern het coronavirus te pakken had. Het Nieuwsblad meldt nu dat het gaat om T2 Fred Vanderbiest.

De Braziliaan Steillon Warleson keepte ondanks de nederlaag tegen Standard (1-0) een puike wedstrijd. Toch probeert Monaco, de moederclub van de West-Vlamingen, nog altijd om Thomas Didillon los te weken bij Anderlecht. Het zou hem daarna stallen bij Cercle, weet Het Nieuwsblad.Kersverse 1B-ploeg Deinze staat volgens Het Laatste Nieuws op het punt flink wat ervaring in huis te halen. Danijel Milicevic (34) is einde contract bij Eupen en zou de overstap maken. Daarnaast zou Deinze ook interesse tonen in de clubloze Joseph Akpala (33). Eupen haalt versterking in de Premier League. Het legde Julien Ngoy (22) van Stoke vast. De Belgische spits tekende een contract tot 2022. Volgens Het Nieuwsblad legt Jonathan David vandaag zijn medische testen af bij Lille. De Fransen betalen 27 miljoen en nog eens 5 miljoen bij een latere doorverkoop, daarop zou Gent ook nog eens een percentage krijgen. Voor de wedstrijd tegen Anderlecht (2-2) raakte bekend dat iemand binnen de Mechelse kern het coronavirus te pakken had. Het Nieuwsblad meldt nu dat het gaat om T2 Fred Vanderbiest.