Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Coach Vincent Kompany kan komend weekend, tegen OH Leuven, nog geen beroep doen op de Nigeriaanse aanvaller Paul Mukairu (20), die wordt gehuurd van het Turkse Antalyaspor. De papieren werden (eindelijk) geregeld, waardoor de spits eerstdaags naar ons land komt.

K Beerschot VA

Het disciplinair comité van de Belgische voetbalbond KBVB legde de club een geldboete op van 1000 euro, omdat eigen supporters bij het thuisduel tegen Waasland-Beveren bierbekers op het veld hadden geworpen.

SC Charleroi

De Burundese aanvaller Saido Berahino (27) keerde na interlandverplichtingen terug naar België. Hij koos voor rugnummer 38 bij de Zebra's en trainde al mee met de spelersgroep van Karim Belhocine.

KAS Eupen

Na amper twee maanden liet de Spaanse creatieve middenvelder Víctor Vázquez (33) zijn overeenkomst ontbinden om persoonlijke redenen. De oud-speler van Club Brugge, die midden augustus transfervrij in de Oostkantons belandde na een passage bij het Qatarese Umm Salal, verzamelde enkel op het veld van Anderlecht 13 speelminuten.

YR KV Mechelen

Het gerecht besliste uiteindelijk om de aandelen van meerderheidsaandeelhouder Dieter Penninckx, momenteel in de cel door zijn rol als manager van de failliete modegroep FNG, dan toch niet in beslag te nemen. Voorzitter van de raad van bestuur Luc Leemans benadrukt dat de club geen leningen heeft lopen bij Penninckx of een van zijn vennootschappen.

Standard

De Portugese ex-trainer en oud-international Ricardo Sá Pinto (48) tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen bij het Braziliaanse Vasco da Gama.

Waasland-Beveren

Het team van Nicky Hayen wordt zwaar getroffen door het coronavirus, want maar liefst zeven profs legden woensdag een positieve test af. Van twee gevallen is het resultaat pas donderdag bekend. Volgens het protocol van de Pro League en het bondsreglement mag een ploeg vanaf zeven coronabesmettingen in de A-kern een aanvraag tot uitstel indienen. Vrijdag volgt een nieuw onderzoek, maandagavond om 20.45 uur staat het competitieduel van de negende speeldag tegen KV Oostende op de Freethiel gepland.

RFC Seraing

De 1B-club versterkte zich nog met de transfervrije Bosnisch-Zwitserse middenvelder Danijel Milicevic (34), die sinds deze zomer zonder club zat na zijn verblijf bij KAS Eupen. Daar geraakte hij vorig seizoen aan 5 goals en 7 assists in 23 duels. De routinier kreeg een tweejarige verbintenis bij de A-kern van coach Emilio Ferrera.

