Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Yari Verschaeren, Hannes Delcroix en Mohammed Dauda - in de belangstelling van de Spaanse tweedeklasser RCD Mallorca - blijven in quarantaine, nadat ze opnieuw positief hebben getest op het coronavirus. Michel Vlap, Timon Wellenreuther en Peter Zulj konden en mochten de groepstrainingen hervatten, nadat ze net als Antonio Milic, James Lawrence en Lucas Lissens een negatief resultaat lieten optekenen. Volgens La Gazette des Sports en La Dernière Heurelaten Turkse bronnen weten dat Laandry Nany Dimata (23) een (eerste) aanbod van Trabzonspor afsloeg.

Sébastien Dewaest (29, KRC Genk) wordt zeker niet de nieuwe centrale verdediger, wegens te duur. Het Nieuwsblad en La Dernière Heure maken melding van interesse voor de Amerikaan Matthew Miazga (25), die door Chelsea al werd verhuurd aan Vitesse, FC Nantes en Reading. Er werd ook gepolst naar de Franse verdediger Modibo Sagnan (21, Real Sociedad).

R Antwerp FC

Gazet van Antwerpen bericht dat de Peruaanse middenvelder Cristian Benavente (26, ex-Charleroi), die nog tot 2022 onder contract ligt bij het Egyptische Pyramids FC, vandaag zijn medische tests aflegt. De draaischijf wordt gehuurd met aankoopoptie.

De Ghanese flankspeler Nana Ampomah (24, ex-Waasland-Beveren), bankzitter bij de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf, hoopt op een overgang.

K Beerschot VA

Aanvaller Abdoulie Sanyang (21) werd voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Gambia.

Cercle Brugge

Het Nieuwsblad weet dat Vincent Goemaere voorzitter blijft van de vereniging. Voormalig voorzitter Frans Schotte nam ontslag en werd in de raad van bestuur opgevolgd door Kathleen Dewulf van Global Estate, de kandidaat-stadionbouwer.

Club Brugge

Volgens Het Laatste Nieuws wil de Engelse eersteklasser West Ham tweevoudig Gouden Schoen Hans Vanaken (28) naar de Premier League lokken. Een bod van meer dan 15 miljoen euro werd door de clubleiding afgewezen. Vanaken ligt nog onder contract tot 2024 bij blauw-zwart.

De Nigeriaanse aanvaller David Okereke (23) mag binnenkort weer meetrainen met de spelerskern, want hij vormt niet langer een besmettingsgevaar na een negatieve test op corona. Okereke zat veertien dagen in quarantaine.

KRC Genk

De Australische doelman Danny Vukovic (35) blijft in quarantaine, nadat de routinier positief testte op corona.

Het Laatste Nieuws informeert dat voorzitter Peter Croonen vervolgd wordt door het disciplinair comité van de Belgische voetbalbond, omdat scheidsrechter Nicolas Laforge en de match delegate een rapport opmaakten van zijn ongeoorloofde aanwezigheid (samen met twee bestuursleden) in de spelerstunnel na de competitiewedstrijd tegen KV Oostende (2-2). Ze waren niet getest op corona, zoals het protocol van de Pro League voorschrijft, en zouden zich ook té emotioneel hebben uitgelaten over de rode kaart van Bastien Toma.

De Deense trainer Jess Thorup voert individuele gesprekken met zijn profs. Ook Casper De Norre (23), dit seizoen nog niet gebruikt, kwam aan de beurt. Er wordt nog op hem gerekend, ook al toont OH Leuven via zijn ex-coach Marc Brys stevige interesse.

KAA Gent

Middenvelder en eigen jeugdproduct Matisse Samoise (18), die tegen Dynamo Kiev 16 minuten meespeelde, kreeg een contract voorgeschoteld voor twee seizoenen. Er werd ook een optie voorzien voor nog een extra jaar.

YR KV Mechelen

Rechterverdediger Issa Kabore (19) verzaakt aan de twee oefeninterlands in Marokko tegen RD Congo en Madagascar met Burkina Faso. Dat besliste hij in overleg met de clubleiding en zijn makelaar. Door de coronacrisis willen ze liefst elk risico mijden.

STVV

Op Stayen huren ze met de Griekse jeugdinternational Georgios Vagiannidis (19) een rechterverdediger van de Italiaanse topclub Inter. Hij legt volgens Het Belang van Limburg vandaag zijn medische tests af.

