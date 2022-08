Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, Beerschot en Jong Genk.

Vertonghen zkt club

Hoe het kan keren op een paar maanden tijd. Vorig seizoen was Jan Vertonghen nog incontournable bij Benfica onder zowel Jorge Jesus als diens opvolger Nélson Veríssimo, maar nieuwe coach Roger Schmidt ziet het niet meer in de ondertussen al 35-jarige Rode Duivel, die twee jaar geleden de overstap maakte van Tottenham naar de Portugese hoofdstad. De Duitse coach geeft de voorkeur aan jongere spelers die sterker zijn in hoge druk. Met Jan Vertonghen is dat niet meer zo vanzelfsprekend, zoals we ook al konden zien bij de Rode Duivels.

Het doet de 139-voudige international nadenken over zijn toekomst, ondanks zijn nog lopende contract voor één seizoen. Met het WK over enkele maanden tijd volgt waarschijnlijk het laatste toernooi van de ex-Ajacied en daar wil hij liever met dan zonder speelminuten aan beginnen. Club Brugge, dat op zoek is naar verdedigende versterkingen, werd al verschillende keren gelinkt aan Vertonghen, maar daar zou hij toch geen optie zijn, vertelt Het Laatste Nieuws.

Zware maanden voor Frans

Tien maanden nadat de achilespees van Frédéric Fans tot op het bot afscheurde, maakte de Beerschotspeler vorig weekend zijn wederoptreden voor de Antwerpse club in de Challenger Pro League tegen SK Beveren. 'Nooit eerder in mijn carrière was ik zo lang uit roulatie. Het waren zware maanden', vertelt Frans over die moeilijke periode bij de Gazet van Antwerpen.

Vreest hij voor zijn plaats nu er zoveel veranderingen plaatsvonden bij de club? 'Ik wil altijd spelen. Het zou belachelijk zijn om iets anders te beweren, maar ik ben al blij dat ik weer fit ben. De revalidatie verliep niet van een leien dakje. Er kwamen veel complicaties en dan vroeg ik me weleens af waar ik mee bezig was. Ik bekijk het dus stap per stap. Die invalbeurt was al onverhoopt, maar het smaakt wel naar meer.'

Fédéric Frans is blij om terug te zijn: 'Die invalbeurt smaakt naar meer.' © Belga Image

Dromen van de Premier League

Nog in 1B maakte Jong Genk vorig weekend indruk met een 4-1-zege tegen Lierse Kempenzonen. Een uitstekend begin voor de jonge Limburgers die vorig jaar kampioen werden bij de beloften. Een van de uitblinkers was middenvelder Ibrahima Sory Bangoura. De 18-jarige Guineeër kwam nog maar vorig jaar over van de Johnson Académie Sport uit zijn eigen land en had eigenlijk eerst een andere Belgische club in gedachten. 'Ik mocht stage komen doen bij RWDM, maar toen kwam KRC Genk op de proppen en konden me meteen overtuigen', vertelt de jonge Genkie aan Het Belang van Limburg.

Bangoura droomt hardop van de Premier League: 'Ik hou van Chelsea, dus daar wil ik raken.' © Belga Image

Dat Bangoura het naar zijn zin heeft en torenhoge ambities heeft, werd al snel duidelijk in het interview. 'Ik wil in Genk het hoogst haalbare verwezenlijken: in het eerste elftal staan. Daarna wil ik naar een grote Europese competitie. Ik hou van Chelsea, dus graag de Premier League. Mijn idool is Toni Kroos. Hij beheerst het middenveld zo goed. Zo wil ook worden.' Bangoura droomt dus hardop, nu het eerst nog volhouden in de Challenger Pro League bij Jong Genk.

