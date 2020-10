Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

La Dernière Heure en Het Nieuwsblad melden dat Gert Vande Broek (53) - coach van de Yellow Tigers, professor fysieke activiteit, sport en gezondheid aan de KUL en een goede vriend van zowel voorzitter Wouter Vandenhaute als ceo Karel Van Eetvelt - werd aangezocht om coach Vincent Kompany te adviseren over groepsdynamiek en de mentale begeleiding die daarmee gepaard gaan. De vraag kwam volgens de kranten van de voormalige international zelf, en gebeurde in volledige samenspraak met de clubleiding.

Er werd een nieuwe ploegfoto genomen, met daarbij deze keer geen plaats meer voor Anthony Vanden Borre. Nieuwkomer Paul Mukairu ontbrak nog.

Antwerp

Spits Bruny Nsimba is geblesseerd aan de adductoren en gaat niet mee naar Bulgarije voor het eerste EL-groepsduel morgen bij Loedogorets. Dieumerci Mbokani ontbreekt dan weer door schorsingen ook nieuwkomer Guy Mbenza werd niet ingeschreven op de UEFA-spelerslijst. Zo wordt de spoeling in de spits wel erg dun.

Abdoulaye Seck, Jordan Lukaku bleven na een nieuwe positieve coronatest, net als de assistenten Rudi Cossey (om de overgebleven A-kernspelers te trainen) en Edward Still thuis. Coach Ivan Leko nam wel twee negentienjarigen mee: de Kameroense middenvelder Brian Emo Agbor en doelman Thiam Chevaughn, omdat ook de Kroaat Davor Matijas geen plaats kreeg op de overgemaakte A- en B-lijst.

Niemand van het bestuur vergezelde de negentienkoppige selectie. Een beslissing die in extremis werd genomen.

Beerschot

Middenvelder Alexander Maes (27), wiens overeenkomst eind september in onderling overleg werd ontbonden, gaat aan de slag bij de Roemeense eersteklasser Arges Pitesti.

Charleroi

De Engelse transfervrije rechtsvoetige verdediger Jon Flanagan (27, ex-Liverpool en Rangers FC) legde medische testen af. Hij zou een concurrent worden voor nieuwkomer Jules Van Cleemput, maar kan ook depanneren op de linkerkant. Dit betekent ook dat er niet meer wordt gerekend op de Griek Stergos Marinos (33).

KAA Gent

Sinan Bolat (knie en geschorst) reist niet mee naar Liberec, voor het EL-duel morgen tegen Slovan. De amper 16-jarige René Vanden Borre werd in extremis als derde doelman toegevoegd aan de officiële spelerslijst van de UEFA. Davy Roef staat onder de lat, Owen Jochmans (17) fungeert als doublure.

De Kameroense centrale verdediger Michael Ngadeu testte negatief op het UEFA-onderzoek, Vadis Odjidja en Elisha Owusu keren terug uit blessure.

KV Kortrijk

Jeugdmanager Jelle Schelstraete (32), al negen jaar betrokken bij de clubwerking, werd aangesteld als assistent van technisch directeur Roberto Martínez bij de Belgische voetbalbond .

KV Mechelen

Meerderheidsaandeelhouder Dieter Penninckx, ex-topman van de failliete FNG-modegroep werd door de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling onder voorwaarden vrijgelaten. Hij vertoefde sinds september in de gevangenis van Mechelen, zijn echtgenote kreeg toen een enkelband. Ze worden samen met medeoprichter Manu Bracke verdacht van valsheid in geschrifte, indienen van onjuiste jaarrekeningen, manipulatie van de beurskoers, misbruik van vennootschapsgoederen, het niet willen meewerken met beursautoriteit FSMA én witwassen.

Naast Rocky Bushiri werden nu ook een materiaalman, verdediger Thibaut Peyre, aanvaller William Mel Togui en de testende doelman Maxime Wenssens (ex-STVV) bij nieuw onderzoek besmet met corona.

RE Mouscron

De nieuwe Portugese coach Jorge Simão (44), die een overeenkomst kreeg tot het einde van het seizoen, leidde gisteren om 17.30 uur al zijn eerste training. Met Bruno Xadas en Marko Bakic vindt de ex-middenvelder twee profs terug waarmee hij al samenwerkte bij SC Braga. Met Leandro Morais en Gilberto Andrade bracht Simão zijn eigen assistenten mee. Fysiektrainer Olivier Croes, die de voorbereiding begon als eindverantwoordelijke, keert terug naar de jeugdopleiding van Futurosport. Jérémy Dos Santos, de adjunct van Fernando Da Cruz, en video-analist Cyril Chanat werden bedankt voor bewezen diensten.

Standard

Gisteren/dinsdag testte de Belgisch-Congolese aanvaller Michel-Ange Balikwisha (19) positief bij het corona-onderzoek dat werd uitgevoerd door de UEFA. De Luikenaars vroegen meteen om een contra-expertise, waarvan deze voormiddag het resultaat wordt bekendgemaakt.

Zulte Waregem

Algemeen manager Eddy Cordier ging in quarantaine, nadat hij besmet geraakte met het coronavirus.

RWDM

In totaal vijftien personen hebben positief getest op het covid-19-virus, waarvan vier profs en twee leden van de technische staf. Voorzitter Thierry Dailly besliste om alle activiteiten (tijdelijk) te stoppen, aangezien ook mensen van de ticketingservice werden besmet in het Edmond Machtensstadion.

