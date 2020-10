Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Bosnische centrale verdediger Ognjen Vranjes testte positief op het coronavirus en moet in quarantaine. De oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund werd afgelast, omdat de Duitsers ook opgescheept zitten met een prof die werd getroffen door de pandemie.

La Dernière Heure achterhaalde dat Johan Beerlandt, de topman van bouwbedrijf Besix, ontslag nam als lid van de raad van bestuur van Anderlecht. Hij bezit vijf procent van de clubaandelen en maakt deel uit van een groep minderheidsaandeelhouders, die 26 procent vertegenwoordigen. Het gaat daarbij om Alexandre Van Damme, Michael Verschueren, Etienne Davignon, Jo Van Biesbroeck en de zussen Vanden Stock.

Antwerp

Trainer Ivan Leko nam naast de geblesseerden Alexis de Sart, Ivo Rodrigues en Sander Coopman ook Nill De Pauw, Louis Verstraete maar vooral Didier Lamkel Zé en nieuwkomer Guy Mbenza niet op in zijn spelerslijst voor de Europa League. In principe is daar plaats voor 24 namen. Maar door een gebrek aan zelf opgeleide spelers geraakten ze op de Bosuil maar aan 21 spelers.

Een medewerker testte gisteren positief op Covid-19. Er wordt daarom vandaag niet in groep getraind, maar de profs kregen een individueel programma mee voor de komende drie dagen.

Charleroi

De Poolse aanvaller Lukas Teodorczyk (29), niet volledig fit, vervolledigt zijn revalidatieprogramma bij Udinese, vooraleer hij naar België komt.

KAA Gent

Doelman Colin Coosemans, verdediger Bruno Godeau, de geblesseerde middenvelder Alexandre De Bruyn en aanvaller Dylan Mbayo maken geen deel uit van de spelerskern die werd doorgegeven aan de UEFA voor de groepsfase van de Europa League. De jongeren Owen Jochmans, Matisse Samoise en Wouter George kregen wel een plekje.

OH Leuven

De promovendus moet komende zondag aan de bak in de Croky Cup, met een verplaatsing naar het kunstgrasveld van amateureersteklasser Knokke. Marc Brys is op zijn hoede en trok daarom naar Tienen, waar ze gebruikmaken van een bijna identieke ondergrondstructuur.

