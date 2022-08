Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, Anderlecht en STVV.

Anderlecht wil Zirkzee

Wie wordt de aanvalspartner van Fábio Silva bij Anderlecht? Het is de vraag die na iedere wedstrijd van paars-wit gesteld wordt aangezien nog geen enkele tweede spits zich echt kon manifesteren naast de Portugees. Ook het bestuur van Anderlecht ziet dat en lijkt op zoek te gaan naar een nieuwe aanvaller.

Een naam die voor de zomer vaak genoemd werd, was die van Josua Zirkzee. De Nederlander maakte vorig seizoen al het mooie weer in het Astridpark, maar kwam op uitleenbasis van Bayern München, waar Zirkzee zelf absoluut wou doorbreken. Een verlengd verblijf in Brussel leek dan ook al snel tevergeefse moeite langs de kant van Anderlecht, ook omdat Bayern tussen de 10 en 20 miljoen euro vroeg voor de jonge Nederlander.

Het bleef windstil in het dossier tot het Duitse blad BILD dinsdagavond met het nieuws kwam dat Anderlecht nu toch vol voor Zirkzee wil gaan. Al is een overeenkomst nog ver weg. Zirkzee zit dan wel op een zijspoor bij Bayern - ook na het vertrek van Robert Lewandowski - maar kan toch rekenen op interesse uit alle Europese topcompetities. Het lijkt dan ook dat Anderlecht de laatste keuze is voor de Duitse recordkampioen, tenzij het een recordbedrag kan ophoesten.

Vanaken en West Ham: kan het?

Over een week wordt Hans Vanaken 30 jaar. Hoog tijd voor nog een grote transfer? Het zou zomaar kunnen, want Vanaken staat nu al enkele dagen in de belangstelling van Premier Leagueclub West Ham. De Hammers kwamen dit weekend nog met een bod van 10 miljoen euro, maar dat was ruim ontoereikend voor de kampioen. Hetzelfde kreeg Napoli ook al te horen toen het aanklopte voor Simon Mignolet. Club Brugge wil na Charles De Ketelaere en binnenkort eventueel ook Noa Lang geen sterkhouders meer verliezen.

© Belga Image

Einde verhaal? Zeker niet, want Vanaken zou wel oor hebben naar een avontuur bij de Engelse middenmoter. Zoals eerder gezegd, Hans Vanaken wordt al 30, waardoor dit wel eens een van de laatste kansen op een grote transfer kan zijn en met coach David Moyes zit er ook een trainer die al langer Vanaken op zijn lijstje heeft staan. Binnenkort komt de Londense club met een tweede bod, dan zal er al veel duidelijker worden.

Nieuwe Japanse ster voor STVV

Krijgt STVV na de komst van Shinji Kagawa opnieuw een bekende Japanner erbij in de ploeg? Sinds een week traint de 36-jarige Shinji Okazaki mee met de A-kern en volgens Het Belang van Limburg zou de 119-voudig international dicht bij een contract bij de Kanaries staan. Coach Bernd Hollerbach is al lang vragende partij om versterking in het offensieve vlak en die werd ook groter na de blessure van Daichi Hayashi.

Okazaki is vooral bekend omwille van zijn periode bij Leicester City. In 2016 werd hij met de Foxes namelijk kampioen. De Japanner speelde in Europa ook nog voor Stuttgart, Mainz, Málaga, Huesca en Cartagena en zat sinds 1 juli zonder contract.

