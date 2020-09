Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

La Dernière Heure weet dat de overbodige Portugese centrale verdediger Josué Sá een persoonlijk akkoord vond met het Bulgaarse PFK Loedogorets 1945 Razgrad. Hij krijgt er een driejarig contract. Sportief directeur Peter Verbeke zoekt ook nog oplossingen voor Bubacarr Sanneh, Antonio Milic, Aristote Nkaka, James Lawrence, Kristal Abazaj en Olivier Dhauholou.

R Antwerp FC

De Great Old huurt tot het einde van het seizoen de Zuid-Koreaanse centrale verdediger Jae-Ik Lee (21) van de Qatarese vicekampioen Al-Rayyan.

SC Charleroi

Controlerende middenvelder Guillaume Gillet (36) speelt bij de thuiswedstrijd en topper tegen Beerschot morgen/vrijdag zijn 300e wedstrijd op het hoogste niveau in België.

Volgende week donderdag spelen de Carolo's een wedstrijd in de derde kwalificatieronde van de Europa League. De tegenstander wordt de winnaar van het duel tussen Sfintul en Partizan Belgrado. Omdat Moldavië momenteel rode zone is, mag er geen scouting plaatsvinden en zal de match vanuit Henegouwen worden bekeken.

KAS Eupen

Sportief directeur Jordi Condom liet weten dat na de aanwerving van Edo Kayembe (RSC Anderlecht) het transferhuiswerk af is bij de Oostkantonners, waar deze zomer in totaal veertien nieuwe gezichten neerstreken. Momenteel telt de A-kern daardoor maar liefst dertig profs. Voor drie tot vier spelers wordt daarom een oplossing gezocht, zoals voor de Ivoriaanse linkerverdediger Silas Gnaka (21). Hij schermt met interesse uit Turkije.

KRC Genk

Théo Bongonda kreeg voor zijn uitsluiting na een elleboogstoot twee effectieve speeldagen schorsing van het disciplinair comité, in plaats van de door bondsprocureur Ebe Verhaegen gevraagde vier speeldagen. Daarnaast moet er een geldboete van 2500 euro worden betaald.

Het Belang van Limburg meldt dat de Deen Jess Thorup (50), recent doorgestuurd bij KAA Gent, hoog op het verlanglijstje staat van de Limburgse club om de ontslagen Hannes Wolf op te volgen.

Centrale verdediger Sébastien Dewaest (29) traint, al dan niet voorlopig, niet mee met de A-kern. De ex-speler van SC Charleroi zou momenteel eerder een transfer verkiezen boven een eerherstel.

KAA Gent

Een kopstoot richting Jordi Amat (KAS Eupen) komt de Kameroense centrale Michael Ngadeu zwaar te staan, want het disciplinair comité vroeg vier speeldagen effectief en 1 speeldag voorwaardelijk. Ook 4.500 euro werd hieraan gekoppeld. De Buffalo's gaan in beroep en krijgen morgen uitsluitsel.

Royal Excel Mouscron

De Kameroense flankspeler Fabrice Olinga (24) vertelt tijdens een interview met La Gazette des Sports en La Dernière Heure dat hij werd bedreigd na te hebben beslist niet verder te gaan met de machtige spelersmakelaar Pini Zahavi.

De Servische linkerverdediger Nemanja Antonov (25), die nog een contract had tot het einde van dit seizoen, liet zijn overeenkomst ontbinden.

Standard

Voor de partij in de tweede voorronde van de Europa League tegen Bala Town FC uit Wales, aftrap op Sclessin om 20 uur, wil de Franse coach Philippe Montanier gezien het belang van de kwalificatie liever niet te veel roteren. Door zijn atletisch vermogen werd de Congolese nieuwkomer Jackson Muleka, een 20-jarige spits, wel opgenomen in de wedstrijdkern. Daar was geen plaats voor de Montenegrijnse flankspeler Aleksandar Boljevic.

Waasland-Beveren

Bij de Engelse tweedeklasser Norwich City FC worden twee spelers gehuurd. Danel Sinani (23) is een 21-voudig Luxemburgs international, die als offensieve middenvelder of flankaanvaller inzetbaar blijkt. Melvin Sitti (20) komt het best tot zijn recht als controlerende middenvelder en werd sinds januari 2020 een half seizoen verhuurd aan zijn ex-club FC Sochaux.

KMSK Deinze

Routinier Seth De Witte (32), zonder club na zijn mislukte avontuur bij KSC Lokeren OV, vond met de 1B-club een nieuwe werkgever. De verdediger, ook inzetbaar als defensieve middenvelder, tekende voor één seizoen met optie voor nog een jaar.

