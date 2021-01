Club Brugge heeft dinsdag tijdens de zitting van de Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond alle registers opengetrokken om de schorsing van vier speeldagen voor middenvelder Hans Vanaken aan te vechten. Zelfs trainer Philippe Clement nam het woord om het op te nemen voor de Gouden Schoen.

De tweevoudige Gouden Schoen werd voor twee wedstrijden geschorst, wegens zijn uitsluiting tegen Eupen afgelopen weekend. Verdediger Beck was sneller op de bal, waardoor Vanaken zijn studs op diens enkel plantte. Een ongelukkig en vooral onvermijdbaar contact, vinden ze in Brugge, en dus hoopte de landskampioen hoogstens een voorwaardelijke straf te krijgen voor de fase. Dat gebeurde niet, want het Disciplinair Comité hield vast aan een dubbele schorsing.

Dat zit Club Brugge dwars. In beroep namen Vanaken zelf, zijn advocaat en ook trainer Clement het woord. Dat deed hij twee seizoenen geleden als coach bij KRC Genk ook in de zaak rond Ruslan Malinovskiy, die zeven speeldagen riskeerde. 'Hans gaat met de binnenkant van zijn voet naar de bal. Op de beelden zie je ook dat hij de automatische reflex heeft om zijn been terug te trekken. Hij schrikt zelf van het contact met Beck. Er was geen enkele intentie om een fout te maken', stak Clement van wal. 'Het was een ongelukkig contact. Deze fout kan bestraft worden, hoewel Hans zijn beweging naar de bal niet kan stopzetten. Zijn voet bleef laag. Als we deze lijn doortrekken in het Belgisch voetbal, zullen er veel rode kaart gegeven worden en zal uw disciplinaire zetel nog veel werk hebben.'

Clement had ook beelden meegenomen van twee andere fases, onder andere uit de wedstrijd van midden december tegen Antwerp, om de frustratie van Vanaken na de rode kaart te kaderen. Zo kwam Haroun weg met een aantal stevige contacten in die wedstrijd. 'Het is niet onlogisch dat Hans dan zo reageert. Het was een slechte reactie. Daar heb ik Vanaken op aangesproken. Ik wil respect naar de refs. Maar voor zijn frustratie kan ik wel begrip opbrengen', aldus Clement, die prompt reactie kreeg van de Disciplinaire Raad. 'We zijn hier niet om andere fases te beoordelen', aldus voorzitter Mertens.

De Disciplinaire Raad houdt een beslissing over de schorsing van Vanaken in beraad. Een finale uitspraak komt dinsdag of eventueel woensdag.

