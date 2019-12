Oostende moet naar een nieuwe coach op zoek. De Noor Käre Ingebrigtsen verlaat de kustploeg voor het Cypriotische APOEL Nicosia.

'Op vraag van Ingebrigtsen bereikte KVO een akkoord om hem te laten vertrekken', meldt de club op Twitter. Vrijdagavond zat Ingebrigtsen bij de uitmatch in Charleroi voor het laatst op de bank bij Oostende.

De 54-jarige Ingebrigtsen stond sinds begin dit seizoen aan het roer bij Oostende. In mei tekende hij een contract voor twee jaar. Voordien was de voormalige Noorse international in eigen land als trainer bij Ranheim (2007), FK Bodö/Glimt (2008-2011) en Rosenborg (2014-2018) aan de slag.

Na 21 speeldagen is Oostende met 18 punten veertiende en op twee na laatste in de Jupiler Pro League. APOEL is in Cyprus vijfde, op tien punten van stadsgenoot Omonia, maar wel met nog drie inhaalmatchen te goed.