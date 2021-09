Het werd een goede Europese week voor de Belgische clubs. Een belangrijke ook, want ons land moet dit seizoen vechten voor een plek in de top tien en een bijbehorend rechtstreeks ticket voor de poulefase van de Champions League.

Twee overwinningen, een historische gelijkspel van Club Brugge en een nederlaag van Antwerp. Dat is de eindbalans na een bewogen Europees weekje voor de Belgische clubs. Een mooie midweek die woensdag begon met een onverhoopt gelijkspel van blauw-zwart tegen PSG. De goeie prestatie zette ook de andere Belgische ploegen aan om het in de Europa League en Conference League minstens even goed te doen. KRC Genk (0-1 tegen Rapid Wenen) en KAA Gent (0-1 tegen Flora Tallinn) wonnen hun eerste wedstrijd, enkel Antwerp (2-1-verlies tegen Olympiacos) kon geen punten sprokkelen voor de Belgische coëfficiënt.

De twee zeges en het gelijkspel leveren België een vol punt op in de ranglijst van de coëfficiënt (0,8 punten voor twee overwinningen, 0,2 voor een draw). Door de zege tegen Flora Tallinn is KAA Gent momenteel trouwens de best presterende Belgische club in Europa, of toch als we enkel naar de coëfficiëntpunten kijken. Met 5,5 verdiende punten (uitleg zie hieronder) houdt het Club Brugge af. Ter vergelijking: de Buffalo's pakten vorig seizoen slechts 1,5 punten. Antwerp sluit het Belgische rijtje met slechts 1 punt en is momenteel het kleinere Belgische broertje in Europa. Het verzamelde zelfs nog minder punten dan Anderlecht, dat niet meer uitkomt in de Conference League.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 5 1 4 punten voor deelname CL; 1 punt voor gelijkspel in poule KRC Genk 2 0.4 2 punten voor zege poule EL Antwerp 1 0.2 1 punt voor zege voorronde EL KAA Gent 5,5 1.1 3 punten voor 3 zeges in voorrondes Conference League; 0,5 punten voor 1 draw in ECL; 2 punten voor zege poule ECL Anderlecht 2,5 0.5 2 punten voor 2 zeges in voorronde ECL; 0,5 punten voor gelijkspel voorronde ECL Totaal 16 3.2

Inhaalmanoeuvre ingezet

De goeie Belgische week was ook zeker nodig. Momenteel staat België in de Europese ranglijst namelijk pas op een 13e plek, achter landen als Servië, Oekraïne en Schotland. Daardoor kan het momenteel niet rekenen op een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League over twee seizoenen. Wil het dat wel nog binnenhalen, dan moet België nog voor het einde van dit seizoen minstens op de 10e plek staan. Een 11e plaats kan ook voldoende zijn, dan krijgt ons land een ticket als de winnaar van de CL zich ook weet te plaatsen voor het kampioenenbal via de eigen competitie. Iets wat regelmatig gebeurt.

Hoe de landencoëfficiënt berekend wordt, vindt u onderaan dit artikel.

Onuachu bezorgde KRC Genk in extremis de driepunter tegen Rapid Wenen. © Belga Image

Welke landen moeten we dan nog inhalen om dat doel te bereiken? Op dit moment zijn dat Rusland, Oekraïne en Servië. Schotland staat al wat verder op een plaats 9, Oostenrijk staat momenteel op een 8e plek en Nederland is al helemaal uit beeld. Onze noorderburen kijken vanuit hun zevende plek al naar boven in plaats van naar beneden.

In vergelijking met onze rechtstreekse concurrenten deed België het deze week bijzonder goed. Laten we beginnen met de prestaties van Rusland. Het Oost-Europese land kent nog drie deelnemers in de Europese bekers, maar kon geen enkele keer winnen deze week. Zenit verloor in de Champions League met 1-0 van Chelsea en in de Europa League liep Spartak Moskou tegen een 0-1-nederlaag op tegen Legia Warschau en speelde Lokomotiv 1-1 gelijk tegen Marseille. Met slechts 0.2 punten kende Rusland dus geen al te goede week.

Ook Oekraïne telt nog maar drie clubs in Europa en ook zij deden het niet al te goed. In de Champions League verloor Sjachtar Donetsk verrassend met 2-0 van Sheriff Tiraspol en bleef Dinamo Kiev steken op 0-0 tegen Benfica. Twee trapjes lager verloor Zorja Loehansk dan weer met 3-1 van het Noorse Bodö/Glimt. Zo pikte ook Oekraïne dus maar 0.2 punten op voor de landencoëfficiënt.

Het enige slechte nieuws kwam uit Servië, waar de twee overgebleven clubs beide hun wedstrijd wonnen. Rode Ster deed dat in de Europa League tegen Braga (2-1), terwijl KAA Gent-tegenstander Partizan Belgrado in de Conference League eenvoudig voorbij Anorthosis ging (0-2). 0,8 punten voor Servië.

Samengevat: België kon deze week wat achterstand wegwerken, maar momenteel moet het wel nog 3,6 punten goedmaken op nummer 10 Rusland. Dat blijft wel een helse taak, zeker als je bedenkt dat onze ploegen in de Europa League en Conference League nog tegen hun sterkste tegenstanders moeten uitkomen. Maar de inhaalrace is ingezet, dat is een eerste goeie stap.

Huidige ranking:

Land Coëfficiënt Teams over 9. Schotland 31.3 2/5 10. Rusland 30.882 3/5 11. Oekraïne 30.401 3/5 12. Servië 27.875 2/4 13. België 27.2 4/5

Hoe werkt de berekening van de Europese coëfficiënt? De coëfficiënt wordt berekend aan de hand van de resultaten van de clubs in Europa dat seizoen en gaat als volgt: vanaf de groepsfase krijgen clubs 2 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Dat geldt zowel voor de CL, EL als ECL. In de voorrondes vallen er echter ook al punten te verdienen. Zo krijg het team 1 punt bij een overwinning en 0.5 bij een gelijkspel. Deelname aan de groepsfase van de Champions League levert sowieso al vier punten op, wat een enorme opsteker is voor de nationale coëfficiënt. Na de groepsfase vallen er natuurlijk ook nog punten te raken. Als Club Brugge de 1/8 finales van de CL weet te behalen, dan krijgt het nog eens 4 punten. Daarna kan blauw-zwart nog eens een extra punt per volgende ronde krijgen. Verliest het, dan verdient het nog eens 0.5 punt. In het andere geval, als het derde wordt en doorgaat naar de EL, krijgt het 1 punt. Bij de Europa League krijgen de Belgische clubs wel pas vanaf de kwartfinale een extra punt per ronde. Zo vallen er dus meer punten te verdienen in de CL dan in de EL of ECL. Tussen die twee laatste competities zijn trouwens geen verschillen in coëfficiëntpunten. Om nu de Europese coëfficiënt van een land te berekenen, moet je de punten van alle landen optellen en delen door het aantal clubs dat aan het Europese seizoen begon. In het geval van België dus door 5. Wil je de stand zelf bijhouden, dan moet je eigenlijk maar gewoon 0.4 punten (2 delen door 5) bijtellen bij winst van een van de Belgische clubs en 0.2 bij een gelijkspel (1 delen door 5). Om de nationale coëfficiënt te berekenen, worden de totaalstanden van de laatste vijf seizoenen samengeteld. Dat betekent dus het huidige seizoen en de vier voorafgaande. Op dit moment is het seizoen 2017/18 het laatste dat meetelt. Zo kom je uiteindelijk tot een getal dat tot drie cijfers na de komma wordt afgerond. Het is vooral die ranking die dus van groot belang is.

