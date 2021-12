Na zes speeldagen in de Europese competities telt België nog slechts één ploeg na Nieuwjaar. Welk effect heeft dat op de coëfficiëntenlijst?

In een seizoen waarin we ieder coëfficiëntpunt kunnen gebruiken, liggen vier van de vijf Belgische clubs al voor Nieuwjaar uit Europa. Club Brugge kon op de laatste speeldag in de Champions League niet stunten tegen PSG en verloor met 4-1. Veel had het nu ook weer niet uitgehaald, want in Duitsland won RB Leipzig wel van Man. City. En in de Europa League was een zwak KRC Genk niet opgewassen tegen de sterke organisatie van het Oostenrijkse Rapid Wien.

Antwerp kon nog wel puntjes sprokkelen door een zege tegen Olympiacos, maar was al uitgeschakeld in de Europa League. KAA Gent, dat al zeker was van groepswinst, deed de kers op de taart door ook op de laatste speeldag voorbij Flora Tallinn te gaan. Daarmee zijn de Buffalo's nu nog het enige Belgische team dat in het voorjaar van 2022 actief is in Europa. Niet meteen wat we hadden gehoopt.

Die vierde zege in de groepsfase maakt nog maar eens duidelijk dat KAA Gent dit seizoen de enige club was die België ietwat in de race om een rechtstreeks CL-ticket kon houden. De rest verzamelde gewoonweg te weinig punten om de grote kloof met de andere landen te dichten.

Hoe de coëfficiënt berekend wordt, kan u onderaan dit artikel vinden.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 7 1.400 4 punten voor deelname CL; 1 punt voor gelijkspel in poule; 2 punten voor zege KRC Genk 4 0.800 2 punten voor zege poule EL; 2 punten voor 2 draws poule EL Antwerp 5 1.000 1 punt voor zege voorronde EL; 2 punten voor zege EL; 2 punten voor 2 draws poule EL KAA Gent 14,5 2.900 3 punten voor 3 zeges in voorrondes Conference League; 0,5 punten voor 1 draw in ECL; 8 punten voor 4 zeges poule ECL; 1 punt voor gelijkspel poule ECL; 2 punten voor groepswinnaar ECL Anderlecht 2,5 0.500 2 punten voor 2 zeges in voorronde ECL; 0,5 punten voor gelijkspel voorronde ECL Totaal 33 6.600

Waarom die punten zo belangrijk zijn, weet u ondertussen wel. Daarmee moet België namelijk nog minstens elfde worden op de internationale lijst om in het seizoen 2023/24 een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League te krijgen. Maar dat doel is nu verder dan ooit, want niet alleen deed België het tegenvallend slecht, de landen die boven ons staan, hebben gewoonweg nog meerdere clubs in Europa volgend jaar.

Naar Oekraïne moeten we echter niet meer kijken. Het Oost-Europese land doet het zowaar nog slechter dan België en heeft geen teams in Europa meer. Het is dus uitkijken naar plaatsen 10 (Schotland) en 11 (Servië). En daarbij moeten we tot de vaststelling komen dat de laatste plaats die absoluut zeker is van Champions League al te ver weg is. Maar liefst 3,5 punten is de kloof met Schotland. Dat is dit seizoen door één club haast onoverbrugbaar.

Servië dan maar? Ook zij worden een lastige klant om alsnog te kunnen verslaan. Het Balkanland heeft namelijk nog twee Europese deelnemers in Europa met Rode Ster en Partizan. En die twee pakten ook nog eens dikke punten op de laatste speeldag. Zo werd Rode Ster groepswinnaar in de Europa League (wat 1 volledig punt oplevert voor het land) en speelde het gelijk tegen Braga. Opgeteld verzamelde Rode Ster zo 1.250 punten. Partizan werd dan weer tweede in de Conference League (0.250 punten) en speelde gelijk tegen Anorthosis Famagusta. Opgeteld ook 0.5 punten. In totaal pakten beide clubs op één speeldag 1.750 punten.

Een mooie oogst, maar geen goed nieuws voor onze Belgische clubs, want ook de kloof met het nummer 11 begint nu aanzienlijk te worden. Servië staat al op 1.275 punten, wat ongeveer overeenkomt met vier zeges voor KAA Gent. Dat betekent dat de Buffalo's al minstens de halve finale van de Conference League moeten bereiken en hopen dat zowel Rode Ster als Partizan onmiddellijk uit het toernooi vliegen. De kans dat België dit jaar nog naar die felbegeerde plek stijgt, is dus erg klein.

Land Coëfficiënt dit seizoen Coëfficiënt Teams over 9. Rusland 5.100 34.282 2/5 10. Schotland 5.100 34.100 2/5 11. Servië 8.000 31.875 2/5 12. Oekraïne 4.200 31.600 0/4 13. België 6.600 30.600 1/5 14. Zwitserland 7.750 29.675 1/4

Maar er is licht aan het einde van de tunnel, want volgend jaar wordt de lijst opnieuw berekend. Daarbij valt het laatste jaar telkens weg en dat is geen groot verlies voor België. Het seizoen 2017/18 was zo slecht dat we maar 2.6 punten pakten als land. Omdat de andere landen wel veel verliezen aan dat jaar, stijgt België zo naar de negende plaats en dus opnieuw een rechtstreeks CL-ticket voor het seizoen 2024/25. Goed nieuws dus, maar dan zullen onze Belgische clubs volgend seizoen wel serieus uit hun pijp mogen komen om die plek te verdedigen.

Land Virtuele coëfficiënt 8. Schotland 29.700 9. België 27.600 10. Oostenrijk 26.700 11. Servië 24.000 12. Oekraïne 23.800

Hoe werkt de berekening van de Europese coëfficiënt? De coëfficiënt wordt berekend aan de hand van de resultaten van de clubs in Europa dat seizoen en gaat als volgt: vanaf de groepsfase krijgen clubs 2 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Dat geldt zowel voor de CL, EL als ECL. In de voorrondes vallen er echter ook al punten te verdienen. Zo krijg het team 1 punt bij een overwinning en 0.5 bij een gelijkspel. Deelname aan de groepsfase van de Champions League levert sowieso al vier punten op, wat een enorme opsteker is voor de nationale coëfficiënt. Na de groepsfase vallen er natuurlijk ook nog punten te raken. Als Club Brugge de 1/8 finales van de CL weet te behalen, dan krijgt het nog eens 4 punten. Daarna kan blauw-zwart nog eens een extra punt per volgende ronde krijgen. Verliest het, dan verdient het nog eens 0.5 punt. In het andere geval, als het derde wordt en doorgaat naar de EL, krijgt het 1 punt. Bij de Europa League en de Conference League zijn er extra punten te verdienen als de clubs overwinteren. 2 volle punten bij groepswinst, 1 bij een tweede plek. Om nu de Europese coëfficiënt van een land te berekenen, moet je de punten van alle landen optellen en delen door het aantal clubs dat aan het Europese seizoen begon. In het geval van België dus door 5. Wil je de stand zelf bijhouden, dan moet je eigenlijk maar gewoon 0.4 punten (2 delen door 5) bijtellen bij winst van een van de Belgische clubs en 0.2 bij een gelijkspel (1 delen door 5). Om de nationale coëfficiënt te berekenen, worden de totaalstanden van de laatste vijf seizoenen samengeteld. Dat betekent dus het huidige seizoen en de vier voorafgaande. Op dit moment is het seizoen 2017/18 het laatste dat meetelt. Zo kom je uiteindelijk tot een getal dat tot drie cijfers na de komma wordt afgerond. Het is vooral die ranking die dus van groot belang is.

In een seizoen waarin we ieder coëfficiëntpunt kunnen gebruiken, liggen vier van de vijf Belgische clubs al voor Nieuwjaar uit Europa. Club Brugge kon op de laatste speeldag in de Champions League niet stunten tegen PSG en verloor met 4-1. Veel had het nu ook weer niet uitgehaald, want in Duitsland won RB Leipzig wel van Man. City. En in de Europa League was een zwak KRC Genk niet opgewassen tegen de sterke organisatie van het Oostenrijkse Rapid Wien. Antwerp kon nog wel puntjes sprokkelen door een zege tegen Olympiacos, maar was al uitgeschakeld in de Europa League. KAA Gent, dat al zeker was van groepswinst, deed de kers op de taart door ook op de laatste speeldag voorbij Flora Tallinn te gaan. Daarmee zijn de Buffalo's nu nog het enige Belgische team dat in het voorjaar van 2022 actief is in Europa. Niet meteen wat we hadden gehoopt.Die vierde zege in de groepsfase maakt nog maar eens duidelijk dat KAA Gent dit seizoen de enige club was die België ietwat in de race om een rechtstreeks CL-ticket kon houden. De rest verzamelde gewoonweg te weinig punten om de grote kloof met de andere landen te dichten. Waarom die punten zo belangrijk zijn, weet u ondertussen wel. Daarmee moet België namelijk nog minstens elfde worden op de internationale lijst om in het seizoen 2023/24 een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League te krijgen. Maar dat doel is nu verder dan ooit, want niet alleen deed België het tegenvallend slecht, de landen die boven ons staan, hebben gewoonweg nog meerdere clubs in Europa volgend jaar.Naar Oekraïne moeten we echter niet meer kijken. Het Oost-Europese land doet het zowaar nog slechter dan België en heeft geen teams in Europa meer. Het is dus uitkijken naar plaatsen 10 (Schotland) en 11 (Servië). En daarbij moeten we tot de vaststelling komen dat de laatste plaats die absoluut zeker is van Champions League al te ver weg is. Maar liefst 3,5 punten is de kloof met Schotland. Dat is dit seizoen door één club haast onoverbrugbaar.Servië dan maar? Ook zij worden een lastige klant om alsnog te kunnen verslaan. Het Balkanland heeft namelijk nog twee Europese deelnemers in Europa met Rode Ster en Partizan. En die twee pakten ook nog eens dikke punten op de laatste speeldag. Zo werd Rode Ster groepswinnaar in de Europa League (wat 1 volledig punt oplevert voor het land) en speelde het gelijk tegen Braga. Opgeteld verzamelde Rode Ster zo 1.250 punten. Partizan werd dan weer tweede in de Conference League (0.250 punten) en speelde gelijk tegen Anorthosis Famagusta. Opgeteld ook 0.5 punten. In totaal pakten beide clubs op één speeldag 1.750 punten. Een mooie oogst, maar geen goed nieuws voor onze Belgische clubs, want ook de kloof met het nummer 11 begint nu aanzienlijk te worden. Servië staat al op 1.275 punten, wat ongeveer overeenkomt met vier zeges voor KAA Gent. Dat betekent dat de Buffalo's al minstens de halve finale van de Conference League moeten bereiken en hopen dat zowel Rode Ster als Partizan onmiddellijk uit het toernooi vliegen. De kans dat België dit jaar nog naar die felbegeerde plek stijgt, is dus erg klein.Maar er is licht aan het einde van de tunnel, want volgend jaar wordt de lijst opnieuw berekend. Daarbij valt het laatste jaar telkens weg en dat is geen groot verlies voor België. Het seizoen 2017/18 was zo slecht dat we maar 2.6 punten pakten als land. Omdat de andere landen wel veel verliezen aan dat jaar, stijgt België zo naar de negende plaats en dus opnieuw een rechtstreeks CL-ticket voor het seizoen 2024/25. Goed nieuws dus, maar dan zullen onze Belgische clubs volgend seizoen wel serieus uit hun pijp mogen komen om die plek te verdedigen.