Hoe staat België ervoor op de coëfficiëntenlijst na een bewogen week van onze clubs in Europa?

Gelukkig is er nog de Conference League. Het was al eens de titel van deze rubriek een aantal weken geleden en is ook deze week weer van toepassing. Want ook al verloor KAA Gent donderdagavond pijnlijk van de Cyprioten van Anorthosis Famagusta (1-0), toch schonk het België een overwinning. Dat komt namelijk omdat de Buffalo's als groepswinnaar 2 coëfficiëntpunten bonus krijgen, wat overeenkomt met één zege.

De punten waren ook broodnodig, want woensdag ging Club Brugge met de billen bloot tegen Leipzig, waardoor een Europese overwintering van blauw-zwart nu wel erg moeilijk wordt. En in de Europa League konden we opnieuw enkel gelijkspelen laten optekenen. KRC Genk bleef steken op 1-1 in Zagreb terwijl Antwerp in het absolute slot van de wedstrijd een stuntzege zag omgedraaid worden in een 2-2-eindstand.

Wat was het dan toch mooi geweest als KAA Gent ook gewoon die Cyprioten aan de kant had geschoven. De buffalo's hadden België dan twee zeges kunnen opleveren in de coëfficiëntenranglijst. Opnieuw een gemiste kans dus. Maar de Gentenaren blijven wel de best presterende Belgische club in Europa, de kloof met Club Brugge begint ondertussen aanzienlijk te worden, die met KRC Genk en Antwerp lijkt zelfs onoverbrugbaar.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 7 1.400 4 punten voor deelname CL; 1 punt voor gelijkspel in poule; 2 punten voor zege KRC Genk 4 0.800 2 punten voor zege poule EL; 2 punten voor 2 draws poule EL Antwerp 3 0.600 1 punt voor zege voorronde EL; 2 punten voor 2 draws poule EL KAA Gent 12,5 2.500 3 punten voor 3 zeges in voorrondes Conference League; 0,5 punten voor 1 draw in ECL; 6 punten voor 3 zeges poule ECL; 1 punt voor gelijkspel poule ECL; 2 punten voor groepswinnaar ECL Anderlecht 2,5 0.500 2 punten voor 2 zeges in voorronde ECL; 0,5 punten voor gelijkspel voorronde ECL Totaal 29 5.800

Concurrenten laten steken vallen

De twee draws en de groepswinst van KAA Gent leveren de Belgische coëfficiënt 0,8 coëfficiëntpunten op. Daarmee sluipen we ook deze week, zij het opnieuw erg lichtjes, dichter bij de elfde plek en een mogelijk rechtstreeks Champions Leagueticket voor het seizoen 2023/24.

Onze grote concurrenten lieten het deze week namelijk wat liggen. Servië pakte nog een zege met Rode Ster Belgrado (1-0 tegen Loedogorets), maar verloor wel met Partizan (1-0 tegen Flora Tallinn). Daardoor komen er 0,5 punten bij voor het Balkanland en blijft het België nipt voor in de ranglijst.

Oekraïne pakte dan weer helemaal niets deze week. Dinamo Kiev (1-2 tegen Bayern), Sjachtar Donetsk (2-0 tege Inter) en Zorja Loehansk (4-0 tegen AS Roma) verloren allemaal hun wedstrijd. Rusland, tot slot, deed nog de beste zaak van de landen net boven België. Zenit speelde namelijk gelijk in de Champions League tegen Malmö en Spartak Moskou won in de Europa League verrassend met 2-1 van Napoli. Lokomotiv Moskou verloor dan weer wel met 0-3 van Lazio. Daardoor krijgt Rusland 0,6 punten erbij in de stand.

België heeft nog wat werk op te knappen om die elfde plaats binnen te halen, maar de kloof is ondertussen al verkleind tot 1,6 punten met Oekraïne. Aan het begin van deze campagne bedroeg die nog 2 volledige punten.

Hoe de coëfficiënt berekend wordt, kan u onderaan dit artikel vinden.

Land Coëfficiënt dit seizoen Coëfficiënt Teams over 9. Schotland 4.500 33.500 2/5 10. Rusland 3.500 32.682 3/5 11. Oekraïne 3.800 31.400 3/5 12. Servië 6.000 29.875 2/4 13. België 5.800 29.800 4/5 14. Zwitserland 6.750 28.675 2/4

Nederlands topseizoen

Een land dat het helemaal niet slecht doet, is Nederland. Onze noorderburen zijn aan een van de beste Europese seizoenen ooit bezig en hebben al enige tijd geleden afstand genomen van België. Ze doen het zelfs zo goed dat landen als Portugal en Frankrijk stilaan angstig mogen worden en dat ze zowaar over twee seizoen twee rechtstreekse tickets voor de Champions League kunnen bemachtigen. En dat terwijl België alle moeite van de wereld heeft om er eentje te kunnen krijgen.

Het verschil tussen België en Nederland dit seizoen wordt pijnlijk duidelijk als we de naakte cijfers erbij halen. Nederland heeft in Europa nog vijf van de vijf ploegen over. Die speelden al 25 wedstrijden in Europa in totaal, waarvan ze er 15 wonnen en 7 gelijkspeelden. En dat met een doelpuntensaldo van +26. En van die vijf ploegen lijken er voorlopig ook vier moeiteloos door te gaan naar de volgende ronde: Ajax is al groepswinnaar in de Champions League, PSV staat tweede in de Europa League en in de Conference League zijn ook AZ en Feyenoord zeker van winst in de groep en dus van de bonuspunten. Enkel Vitesse (derde in de Conference League) moet nog strijden voor een plekje in de volgende ronde.

België, daarentegen, heeft 'slechts' 4 vertegenwoordigers over in Europa. Die speelden al 20 wedstrijden en wonnen er daar maar 4 van, terwijl 6 partijen eindigden op een draw. En dat met een doelpuntensaldo van -18. Geen enkele Belgische club kon dit seizoen trouwens meer dan 5 keer scoren. Bij de Nederlanders is AZ met 7 treffers de minst productieve club.

En dat uit zich dus ook allemaal in de coëfficiëntenranking. Nederland prijkt daarop op een zevende plek met dit seizoen al 12,6 coëfficiëntpunten. België heeft daar nog niet eens de helft van met 5,8. Er ligt dus nog heel wat werk op tafel voor onze clubs om de Nederlanders opnieuw in te halen.

Land Coëfficiënt dit seizoen Coëfficiënt Teams over 7. Nederland 12.600 42.700 5/5 13. België 5.800 29.800 4/5

Hoe werkt de berekening van de Europese coëfficiënt? De coëfficiënt wordt berekend aan de hand van de resultaten van de clubs in Europa dat seizoen en gaat als volgt: vanaf de groepsfase krijgen clubs 2 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Dat geldt zowel voor de CL, EL als ECL. In de voorrondes vallen er echter ook al punten te verdienen. Zo krijg het team 1 punt bij een overwinning en 0.5 bij een gelijkspel. Deelname aan de groepsfase van de Champions League levert sowieso al vier punten op, wat een enorme opsteker is voor de nationale coëfficiënt. Na de groepsfase vallen er natuurlijk ook nog punten te raken. Als Club Brugge de 1/8 finales van de CL weet te behalen, dan krijgt het nog eens 4 punten. Daarna kan blauw-zwart nog eens een extra punt per volgende ronde krijgen. Verliest het, dan verdient het nog eens 0.5 punt. In het andere geval, als het derde wordt en doorgaat naar de EL, krijgt het 1 punt. Bij de Europa League en de Conference League zijn er extra punten te verdienen als de clubs overwinteren. 2 volle punten bij groepswinst, 1 bij een tweede plek. Om nu de Europese coëfficiënt van een land te berekenen, moet je de punten van alle landen optellen en delen door het aantal clubs dat aan het Europese seizoen begon. In het geval van België dus door 5. Wil je de stand zelf bijhouden, dan moet je eigenlijk maar gewoon 0.4 punten (2 delen door 5) bijtellen bij winst van een van de Belgische clubs en 0.2 bij een gelijkspel (1 delen door 5). Om de nationale coëfficiënt te berekenen, worden de totaalstanden van de laatste vijf seizoenen samengeteld. Dat betekent dus het huidige seizoen en de vier voorafgaande. Op dit moment is het seizoen 2017/18 het laatste dat meetelt. Zo kom je uiteindelijk tot een getal dat tot drie cijfers na de komma wordt afgerond. Het is vooral die ranking die dus van groot belang is.

Gelukkig is er nog de Conference League. Het was al eens de titel van deze rubriek een aantal weken geleden en is ook deze week weer van toepassing. Want ook al verloor KAA Gent donderdagavond pijnlijk van de Cyprioten van Anorthosis Famagusta (1-0), toch schonk het België een overwinning. Dat komt namelijk omdat de Buffalo's als groepswinnaar 2 coëfficiëntpunten bonus krijgen, wat overeenkomt met één zege.De punten waren ook broodnodig, want woensdag ging Club Brugge met de billen bloot tegen Leipzig, waardoor een Europese overwintering van blauw-zwart nu wel erg moeilijk wordt. En in de Europa League konden we opnieuw enkel gelijkspelen laten optekenen. KRC Genk bleef steken op 1-1 in Zagreb terwijl Antwerp in het absolute slot van de wedstrijd een stuntzege zag omgedraaid worden in een 2-2-eindstand.Wat was het dan toch mooi geweest als KAA Gent ook gewoon die Cyprioten aan de kant had geschoven. De buffalo's hadden België dan twee zeges kunnen opleveren in de coëfficiëntenranglijst. Opnieuw een gemiste kans dus. Maar de Gentenaren blijven wel de best presterende Belgische club in Europa, de kloof met Club Brugge begint ondertussen aanzienlijk te worden, die met KRC Genk en Antwerp lijkt zelfs onoverbrugbaar.De twee draws en de groepswinst van KAA Gent leveren de Belgische coëfficiënt 0,8 coëfficiëntpunten op. Daarmee sluipen we ook deze week, zij het opnieuw erg lichtjes, dichter bij de elfde plek en een mogelijk rechtstreeks Champions Leagueticket voor het seizoen 2023/24. Onze grote concurrenten lieten het deze week namelijk wat liggen. Servië pakte nog een zege met Rode Ster Belgrado (1-0 tegen Loedogorets), maar verloor wel met Partizan (1-0 tegen Flora Tallinn). Daardoor komen er 0,5 punten bij voor het Balkanland en blijft het België nipt voor in de ranglijst. Oekraïne pakte dan weer helemaal niets deze week. Dinamo Kiev (1-2 tegen Bayern), Sjachtar Donetsk (2-0 tege Inter) en Zorja Loehansk (4-0 tegen AS Roma) verloren allemaal hun wedstrijd. Rusland, tot slot, deed nog de beste zaak van de landen net boven België. Zenit speelde namelijk gelijk in de Champions League tegen Malmö en Spartak Moskou won in de Europa League verrassend met 2-1 van Napoli. Lokomotiv Moskou verloor dan weer wel met 0-3 van Lazio. Daardoor krijgt Rusland 0,6 punten erbij in de stand.België heeft nog wat werk op te knappen om die elfde plaats binnen te halen, maar de kloof is ondertussen al verkleind tot 1,6 punten met Oekraïne. Aan het begin van deze campagne bedroeg die nog 2 volledige punten.Een land dat het helemaal niet slecht doet, is Nederland. Onze noorderburen zijn aan een van de beste Europese seizoenen ooit bezig en hebben al enige tijd geleden afstand genomen van België. Ze doen het zelfs zo goed dat landen als Portugal en Frankrijk stilaan angstig mogen worden en dat ze zowaar over twee seizoen twee rechtstreekse tickets voor de Champions League kunnen bemachtigen. En dat terwijl België alle moeite van de wereld heeft om er eentje te kunnen krijgen. Het verschil tussen België en Nederland dit seizoen wordt pijnlijk duidelijk als we de naakte cijfers erbij halen. Nederland heeft in Europa nog vijf van de vijf ploegen over. Die speelden al 25 wedstrijden in Europa in totaal, waarvan ze er 15 wonnen en 7 gelijkspeelden. En dat met een doelpuntensaldo van +26. En van die vijf ploegen lijken er voorlopig ook vier moeiteloos door te gaan naar de volgende ronde: Ajax is al groepswinnaar in de Champions League, PSV staat tweede in de Europa League en in de Conference League zijn ook AZ en Feyenoord zeker van winst in de groep en dus van de bonuspunten. Enkel Vitesse (derde in de Conference League) moet nog strijden voor een plekje in de volgende ronde.België, daarentegen, heeft 'slechts' 4 vertegenwoordigers over in Europa. Die speelden al 20 wedstrijden en wonnen er daar maar 4 van, terwijl 6 partijen eindigden op een draw. En dat met een doelpuntensaldo van -18. Geen enkele Belgische club kon dit seizoen trouwens meer dan 5 keer scoren. Bij de Nederlanders is AZ met 7 treffers de minst productieve club. En dat uit zich dus ook allemaal in de coëfficiëntenranking. Nederland prijkt daarop op een zevende plek met dit seizoen al 12,6 coëfficiëntpunten. België heeft daar nog niet eens de helft van met 5,8. Er ligt dus nog heel wat werk op tafel voor onze clubs om de Nederlanders opnieuw in te halen.