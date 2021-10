Na een weekje Europees voetbal is het tijd om de Europese coëfficiëntenlijst erbij te halen. Heeft België opnieuw wat van zijn achterstand goedgemaakt?

Het werd een week met wisselend succes voor onze vier overgebleven clubs in de Europese competities. Club Brugge kon stunten in Leipzig en nam de drie punten mee naar huis en ook KAA Gent kon winnen in de Conference League (2-0-winst tegen Anorthosis Famagusta). Aan de andere kant verloren beide Belgische clubs in de Europa League. Antwerp moest in extremis de duimen leggen voor Frankfurt en ook KRC Genk ging onderuit in eigen huis met 0-3 tegen Dinamo Zagreb.

Dat maakt dat Club Brugge en KAA Gent momenteel het Belgische hoofd boven water houden in de coëfficiëntenranking. De Buffalo's veroverden al 7,5 punten, blauw-zwart doet maar een half puntje minder goed. Met de rest van de Belgische clubs is er ondertussen al een serieuze kloof. Anderlecht heeft op dit moment bijvoorbeeld nog altijd meer punten dan KRC Genk en Antwerp, terwijl paars-wit niet meedoet aan de poulefase van de Conference League.

Het is het bewijs dat de Conference League voor het Belgisch voetbal eigenlijk een coëfficiëntenmijn is. KAA Gent won namelijk al twee groepswedstrijden op rij zonder echt grote moeite van kleine ploegen als Tallin en Famagusta. Wat jammer dat Anderlecht daar niet eens raakte...

Hoe de landencoëfficiënt berekend wordt, vindt u onderaan dit artikel.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 7 1.4 4 punten voor deelname CL; 1 punt voor gelijkspel; 2 punten voor zege KRC Genk 2 0.4 2 punten voor zege poule EL Antwerp 1 0.2 1 punt voor zege voorronde EL KAA Gent 7,5 1.5 3 punten voor 3 zeges in voorrondes Conference League; 0,5 punten voor draw in ECL; 4 punten voor twee zeges poule ECL Anderlecht 2,5 0.5 2 punten voor 2 zeges in voorronde ECL; 0,5 punten voor gelijkspel voorronde ECL Totaal 16 4.0

Beetje bij beetje

De punten van Club Brugge en KAA Gent zijn ook broodnodig voor de Belgische algemene coëfficiënt. Momenteel staat ons land internationaal pas op een 13e plek, waardoor we momenteel voor het seizoen 2023/24 ons rechtstreeks ticket voor de poulefase van de Champions League verliezen. Om daar alsnog kans op te maken, moeten we minstens tiende worden. Een elfde stek kan ook nog, maar dan moet de winnaar van de CL zich ook al geplaatst hebben voor het kampioenenbal via de eigen competitie.

Drie landen scheiden ons nog van dat felbegeerde ticket: Servië, Oekraïne en Schotland. Goed nieuws is dat ze allemaal minstens een ploeg minder tellen in deze fase van het seizoen. Slecht nieuws is dan weer dat de kloof we redelijk groot is met de elfde of tiende plaats. Al zijn we wel aan een sterke inhaalrace bezig dit seizoen. Zo liepen we al een volledig punt in op Oekraïne (11e) en zelfs 1.7 op Schotland (10e). Maar de kloof met beide landen blijft aanzienlijk: 2.6 op Oekraïne en 3.3 op Schotland.

Land Coëfficiënt dit seizoen Algemene coëfficiënt Teams over 9. Rusland 2.5 31.682 3/5 10. Schotland 2.3 31.300 2/5 11. OekraÏne 3.0 30.600 3/5 12. Servië 5.0 28.875 2/4 13. België 4.0 28.000 4/5 14. Zwitserland 5.0 26.925 2/4

Hoe deden die landen het dan deze week? Servië, dat net boven België staat, heeft met Rode Ster Belgrado en Partizan nog maar twee ploegen over in Europa. Rode Ster won met 0-1 van Loedogorets en ook Partizan ging met de drie punten lopen tegen Flora Tallinn, in de groep van KAA Gent. Het duel tussen de Buffalo's en de Serviërs wordt dus ook voor de Belgisch coëfficiënt erg interessant. Met die twee zeges deed Servië het trouwens even goed als België, maar omdat het oorspronkelijk één club minder in Europa had, verdient het met die twee zeges in totaal 1 volledig punt in plaats van 0.8 voor ons land.

Oekraïne heeft nog twee clubs in de Champions League (Dynamo Kiev en Sjachtar Donetsk) en eentje in de Conference League (Zorja Loehansk). Sjachtar bleef op 0-0 steken tegen Inter, Kiev verloor met forfaitcijfers van Bayern en ook Loehansk verloor met pijnlijke 0-3-cijfers van Roma. België pakte dus 0.6 punten meer dan de Oekraïners, goed nieuws dus.

Schotland, ten slotte, heeft enkel nog twee ploegen in de Europa League en ook zij kenden een slechte week. Zowel Celtic (0-4 tegen Leverkusen) als Rangers (1-0 tegen Sparta Praag) verloren hun wedstrijden. Dat betekent dus dat België 0.8 punten meer verdiende dan de Schotten. Opnieuw goed nieuws. Nu is het aan Antwerp en KRC Genk om de kloof met die landen nog meer te dichten.

Hoe werkt de berekening van de Europese coëfficiënt? De coëfficiënt wordt berekend aan de hand van de resultaten van de clubs in Europa dat seizoen en gaat als volgt: vanaf de groepsfase krijgen clubs 2 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Dat geldt zowel voor de CL, EL als ECL. In de voorrondes vallen er echter ook al punten te verdienen. Zo krijg het team 1 punt bij een overwinning en 0.5 bij een gelijkspel. Deelname aan de groepsfase van de Champions League levert sowieso al vier punten op, wat een enorme opsteker is voor de nationale coëfficiënt. Na de groepsfase vallen er natuurlijk ook nog punten te raken. Als Club Brugge de 1/8 finales van de CL weet te behalen, dan krijgt het nog eens 4 punten. Daarna kan blauw-zwart nog eens een extra punt per volgende ronde krijgen. Verliest het, dan verdient het nog eens 0.5 punt. In het andere geval, als het derde wordt en doorgaat naar de EL, krijgt het 1 punt. Bij de Europa League krijgen de Belgische clubs wel pas vanaf de kwartfinale een extra punt per ronde. Zo vallen er dus meer punten te verdienen in de CL dan in de EL of ECL. Tussen die twee laatste competities zijn trouwens geen verschillen in coëfficiëntpunten. Om nu de Europese coëfficiënt van een land te berekenen, moet je de punten van alle landen optellen en delen door het aantal clubs dat aan het Europese seizoen begon. In het geval van België dus door 5. Wil je de stand zelf bijhouden, dan moet je eigenlijk maar gewoon 0.4 punten (2 delen door 5) bijtellen bij winst van een van de Belgische clubs en 0.2 bij een gelijkspel (1 delen door 5). Om de nationale coëfficiënt te berekenen, worden de totaalstanden van de laatste vijf seizoenen samengeteld. Dat betekent dus het huidige seizoen en de vier voorafgaande. Op dit moment is het seizoen 2017/18 het laatste dat meetelt. Zo kom je uiteindelijk tot een getal dat tot drie cijfers na de komma wordt afgerond. Het is vooral die ranking die dus van groot belang is.

Het werd een week met wisselend succes voor onze vier overgebleven clubs in de Europese competities. Club Brugge kon stunten in Leipzig en nam de drie punten mee naar huis en ook KAA Gent kon winnen in de Conference League (2-0-winst tegen Anorthosis Famagusta). Aan de andere kant verloren beide Belgische clubs in de Europa League. Antwerp moest in extremis de duimen leggen voor Frankfurt en ook KRC Genk ging onderuit in eigen huis met 0-3 tegen Dinamo Zagreb.Dat maakt dat Club Brugge en KAA Gent momenteel het Belgische hoofd boven water houden in de coëfficiëntenranking. De Buffalo's veroverden al 7,5 punten, blauw-zwart doet maar een half puntje minder goed. Met de rest van de Belgische clubs is er ondertussen al een serieuze kloof. Anderlecht heeft op dit moment bijvoorbeeld nog altijd meer punten dan KRC Genk en Antwerp, terwijl paars-wit niet meedoet aan de poulefase van de Conference League.Het is het bewijs dat de Conference League voor het Belgisch voetbal eigenlijk een coëfficiëntenmijn is. KAA Gent won namelijk al twee groepswedstrijden op rij zonder echt grote moeite van kleine ploegen als Tallin en Famagusta. Wat jammer dat Anderlecht daar niet eens raakte...Beetje bij beetjeDe punten van Club Brugge en KAA Gent zijn ook broodnodig voor de Belgische algemene coëfficiënt. Momenteel staat ons land internationaal pas op een 13e plek, waardoor we momenteel voor het seizoen 2023/24 ons rechtstreeks ticket voor de poulefase van de Champions League verliezen. Om daar alsnog kans op te maken, moeten we minstens tiende worden. Een elfde stek kan ook nog, maar dan moet de winnaar van de CL zich ook al geplaatst hebben voor het kampioenenbal via de eigen competitie.Drie landen scheiden ons nog van dat felbegeerde ticket: Servië, Oekraïne en Schotland. Goed nieuws is dat ze allemaal minstens een ploeg minder tellen in deze fase van het seizoen. Slecht nieuws is dan weer dat de kloof we redelijk groot is met de elfde of tiende plaats. Al zijn we wel aan een sterke inhaalrace bezig dit seizoen. Zo liepen we al een volledig punt in op Oekraïne (11e) en zelfs 1.7 op Schotland (10e). Maar de kloof met beide landen blijft aanzienlijk: 2.6 op Oekraïne en 3.3 op Schotland.Hoe deden die landen het dan deze week? Servië, dat net boven België staat, heeft met Rode Ster Belgrado en Partizan nog maar twee ploegen over in Europa. Rode Ster won met 0-1 van Loedogorets en ook Partizan ging met de drie punten lopen tegen Flora Tallinn, in de groep van KAA Gent. Het duel tussen de Buffalo's en de Serviërs wordt dus ook voor de Belgisch coëfficiënt erg interessant. Met die twee zeges deed Servië het trouwens even goed als België, maar omdat het oorspronkelijk één club minder in Europa had, verdient het met die twee zeges in totaal 1 volledig punt in plaats van 0.8 voor ons land.Oekraïne heeft nog twee clubs in de Champions League (Dynamo Kiev en Sjachtar Donetsk) en eentje in de Conference League (Zorja Loehansk). Sjachtar bleef op 0-0 steken tegen Inter, Kiev verloor met forfaitcijfers van Bayern en ook Loehansk verloor met pijnlijke 0-3-cijfers van Roma. België pakte dus 0.6 punten meer dan de Oekraïners, goed nieuws dus.Schotland, ten slotte, heeft enkel nog twee ploegen in de Europa League en ook zij kenden een slechte week. Zowel Celtic (0-4 tegen Leverkusen) als Rangers (1-0 tegen Sparta Praag) verloren hun wedstrijden. Dat betekent dus dat België 0.8 punten meer verdiende dan de Schotten. Opnieuw goed nieuws. Nu is het aan Antwerp en KRC Genk om de kloof met die landen nog meer te dichten.