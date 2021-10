Met een zege, een gelijkspel en twee pijnlijke nederlagen hebben onze vier Belgische clubs geen geweldige Europese week achter de rug. Welke gevolgen heeft dat voor onze coëfficiënt?

De Belgische clubs kwamen deze week met gemengde gevoelens terug naar huis. Slechts één gelijkspel en één zege kwamen uit de bus. Voor de Belgische coëfficiënt is dat geen goede zaak.

In die coëfficiëntenranking kwamen er zo 'slechts' 0.6 punten bij voor België (0.4 voor de zege van KAA Gent tegen Partizan, 0.2 voor de draw van Antwerp tegen Fenerbahce). Daardoor blijft KAA Gent trouwens de enige foutloze club in de Conference League en houdt het België ook wat recht in een erg moeilijke week. Ondertussen moeten Antwerp en Genk wel een tandje gaan bijsteken, want hun bijdrage aan de coëfficiënt is bijna verwaarloosbaar. Samen met Anderlecht, dat al uitgeschakeld is in de Conference League, sprokkelden zij nog maar 25% van de totale Belgische coëfficiënt dit jaar. Club Brugge en de Buffalo's pakten de overige 75%.

Je kan dus ook zeggen dat we dankzij KAA Gent en de laag genoteerde Conference League nog iets of wat blijven meedoen in Europa momenteel. Al maken zowel Antwerp als KRC Genk nog kans om te overwinteren in de Conference League of de Europa League.

Uitleg over de berekening van de coëfficiënt vindt u onderaan dit stuk.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 7 1.400 4 punten voor deelname CL; 1 punt voor gelijkspel in poule; 2 punten voor zege KRC Genk 2 0.400 2 punten voor zege poule EL Antwerp 2 0.400 1 punt voor zege voorronde EL; 1 punt voor gelijkspel poule EL KAA Gent 9,5 1.900 3 punten voor 3 zeges in voorrondes Conference League; 0,5 punten voor 1 draw in ECL; 6 punten voor 3 zeges poule ECL Anderlecht 2,5 0.500 2 punten voor 2 zeges in voorronde ECL; 0,5 punten voor gelijkspel voorronde ECL Totaal 20 4.600

Gemiste kans

Maar met de 0.6 punten van deze week schieten we in de algemene rangschikking niet veel op. De zege van KAA Gent tegen het Servische Partizan was trouwens ook een zespuntenmatch op twee terreinen: zowel in de eigen groep als in de coëfficiëntenlijst. Servië staat namelijk net boven België en door de zege hebben we toch weer een klein beetje plaats goedgemaakt op het Balkanland. Alle punten zijn momenteel van goudwaarde om naar de tiende plek (die uitzicht biedt op een rechtsreeks CL-ticket in 2022/23) te stijgen.

Om nog drie plaatsen in de ranking op te schuiven moeten onze clubs Servië, Oekraïne en Rusland voorbij. Hoe deden zij het deze week? Laten we beginnen met de Serviërs. Naast Partizan lag daar deze week alle hoop op Rode Ster Belgrado, de enige andere overgebleven club in Europa. Maar ook zij konden hun Europa Leaguewedstrijd tegen het Deense Midtjylland niet winnen (1-1). Al levert een gelijkspel voor Servië wel meer punten op dan voor België, omdat zij met vier clubs aan de campagne begonnen en wij met vijf. In totaal pakte Servië zo deze week slechts 0.25 punten, een goeie zaak voor ons land.

De zege van KAA Gent tegen Partizan was ook van extra belang voor de Belgische coëfficiënt © Belga Image

Verder naar boven zit Oekraïne met nog drie clubs in Europa, al komen er wel twee uit in de Champions League en daar pak je niet makkelijk punten. Zo verloren zowel Sjachtar Donetsk (0-5 tegen Real Madrid) als Dynamo Kiev (1-0 tegen Barcelona) hun wedstrijden. In de Conference League moest Zorja Loehansk dan maar voor de eerredder zorgen en dat deden ze ook met een overwinning op CSKA Sofia (0-1). Daardoor pakte Oekraïne 0.4 punten, opnieuw goed nieuws voor België.

Rusland, tot slot, is aan een erg matige Europese campagne bezig. Het kon dit seizoen nog maar 2.5 punten pakken en ook deze week kwam daar niets bij, want Zenit (0-1 tegen Juventus), Spartak Moskou (3-4 tegen Leicester) en Lokomotiv Moskou (0-1 tegen Galatasaray) verloren hun poulematchen. Ook dat is weer positief voor België. Al blijven we wel met gemengde gevoelens achter: deze week hadden we heel wat kunnen inhalen op onze concurrenten. Maar gelukkig is er nog de Conference League.

Land Coëfficiënt dit seizoen Coëfficiënt Teams over 9. Schotland 3.100 32.100 2/5 10. Rusland 2.500 31.682 3/5 11. Oekraïne 3.400 31.000 3/5 12. Servië 5.250 29.125 2/4 13. België 4.600 28.600 4/5 14. Zwitserland 5.500 27.425 2/4

Hoe werkt de berekening van de Europese coëfficiënt? De coëfficiënt wordt berekend aan de hand van de resultaten van de clubs in Europa dat seizoen en gaat als volgt: vanaf de groepsfase krijgen clubs 2 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Dat geldt zowel voor de CL, EL als ECL. In de voorrondes vallen er echter ook al punten te verdienen. Zo krijg het team 1 punt bij een overwinning en 0.5 bij een gelijkspel. Deelname aan de groepsfase van de Champions League levert sowieso al vier punten op, wat een enorme opsteker is voor de nationale coëfficiënt. Na de groepsfase vallen er natuurlijk ook nog punten te raken. Als Club Brugge de 1/8 finales van de CL weet te behalen, dan krijgt het nog eens 4 punten. Daarna kan blauw-zwart nog eens een extra punt per volgende ronde krijgen. Verliest het, dan verdient het nog eens 0.5 punt. In het andere geval, als het derde wordt en doorgaat naar de EL, krijgt het 1 punt. Bij de Europa League krijgen de Belgische clubs wel pas vanaf de kwartfinale een extra punt per ronde. Zo vallen er dus meer punten te verdienen in de CL dan in de EL of ECL. Tussen die twee laatste competities zijn trouwens geen verschillen in coëfficiëntpunten. Om nu de Europese coëfficiënt van een land te berekenen, moet je de punten van alle landen optellen en delen door het aantal clubs dat aan het Europese seizoen begon. In het geval van België dus door 5. Wil je de stand zelf bijhouden, dan moet je eigenlijk maar gewoon 0.4 punten (2 delen door 5) bijtellen bij winst van een van de Belgische clubs en 0.2 bij een gelijkspel (1 delen door 5). Om de nationale coëfficiënt te berekenen, worden de totaalstanden van de laatste vijf seizoenen samengeteld. Dat betekent dus het huidige seizoen en de vier voorafgaande. Op dit moment is het seizoen 2017/18 het laatste dat meetelt. Zo kom je uiteindelijk tot een getal dat tot drie cijfers na de komma wordt afgerond. Het is vooral die ranking die dus van groot belang is.

