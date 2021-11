Op speeldag vier in Europa komen de Belgische clubs met slechts 2 draws naar huis. Welk effect heeft dat op de coëfficiënt?

De vierde Europese speeldag is er eentje geworden van gemiste kansen. Club Brugge in de Champions League nu niet meteen - Manchester City was opnieuw ruim een maatje te groot - maar wel in de Europa League en Conference League. Zo had KAA Gent - dat de meeste kansen had tegen Partizan - zeker kunnen zijn van groepswinst. Jammer genoeg bleven de Buffalo's steken op 1-1, waardoor Partizan eventueel nog de poule kan winnen.

Antwerp stond dan weer tegenover een b-ploeg van Fenerbahce, maar speelde zelf als een reserveploeg. 0-3 in de eerste helft moet zowat het dieptepunt zijn van de Antwerpse campagne in Europa dit seizoen. Nochtans had het goeie zaken kunnen doen met een zege, want Olympiacos is na twee zeges blijven steken op 6 punten op de tweede plaats, waardoor de volgende ronde in de Europa League nog zomaar mogelijk was geweest. Nu mag Antwerp echter al bijna een streep trekken onder het Europese avontuur.

En hoe had de wedstrijd tussen KRC Genk en West Ham eruit gezien als de Limburgers na een kwartier al op 2-0 hadden gestaan? Gelukkig pakten John van den Brom nog een puntje tegen de Premier Leagueploeg, waardoor overwinteren in Europa zeker nog tot de mogelijkheden behoort.

Club Punten Coëfficiënt Verklaring Club Brugge 7 1.400 4 punten voor deelname CL; 1 punt voor gelijkspel in poule; 2 punten voor zege KRC Genk 3 0.600 2 punten voor zege poule EL; 1 punt voor gelijkspel poule EL Antwerp 2 0.400 1 punt voor zege voorronde EL; 1 punt voor gelijkspel poule EL KAA Gent 10,5 2.100 3 punten voor 3 zeges in voorrondes Conference League; 0,5 punten voor 1 draw in ECL; 6 punten voor 3 zeges poule ECL; 1 punt voor gelijkspel poule ECL Anderlecht 2,5 0.500 2 punten voor 2 zeges in voorronde ECL; 0,5 punten voor gelijkspel voorronde ECL Totaal 25 5.000

Twee draws betekent voor België zoveel als 0,4 punten in de coëfficiëntenranking. Daar schiet het zo goed als niets mee op. En het valt maar af te wachten wat onze clubs na Nieuwjaar zullen doen in Europa. Als Club derde wordt in zijn CL-groep komt het in februari tegenover een tweede uit de Europa League te staan in de overgangsronde. Met voorlopig Real Sociedad, Real Betis of Lazio kan je dan heel erg veel pech hebben, maar Club kan ook wat meeval hebben als het Sparta Praag, Legia Warschau of Olympiacos loot.

KRC Genk heeft momenteel eigenlijk de keuze. Gaat het nog vol voor de tweede plaats, dan komt het in diezelfde ronde tegen een derde uit de Champions League te staan. En met voorlopig onder meer Benfica, Atlético en Atalanta is dat een erg zwaar tweeluik. Worden de Limburgers derde, dan opent zich weer een andere deur in de Conference League, waar het uitkomt tegen een tweede van de poules daar. LASK, Jablonec en Slovan Bratislava zijn alweer heel wat makkelijkere tegenstanders en ook in de volgende rondes zal de tegenstand van een lager niveau zijn.

Derde worden is financieel niet zo interessant voor de Limburgers, maar voor de coëfficiënt zou het een gouden zaak zijn. Je verzamelt namelijk evenveel punten in de laagste Europese klasse als in de Europa League en België kan de punten zeker gebruiken.

Voor de berekening van de Europese coëfficiënt, kan u onderaan dit artikel terecht.

Schade beperkt

In de Europese ranglijst blijft België al een tijdje steken op de 13e plaats. Dat betekent geen rechtsreeks Champions Leagueticket in het seizoen 2023/24. Daarvoor moeten we nog drie landen in halen met Servië, Oekraïne en Rusland. Hoe deden zij het deze week?

Laten we beginnen met de Serviërs. Hen lijken we binnenkort voorbij te zullen steken, want ook voor hen viel deze Europese wat tegen. Partizan speelde gelijk tegen KAA Gent en lijkt op weg naar de overgangsronde tegen een nummer twee uit de Europa League terwijl Rode Ster in de EL in eigen huis met 0-1 verloor van het Deense Midtjylland. 0,25 punten voor de Serviërs dus, een goeie zaak voor België.

Oekraïne deed het dan weer even goed als de Belgische clubs met 0,4 punten na een zege van Zorja Loehansk in de Conference League tegen CSKA Sofia. In de Champions League verloren echter zowel Sjachtar (2-1 tegen Real Madrid) als Dinamo Kiev (1-0 tegen Barcelona). Na Nieuwjaar kan er zelfs geen enkele Oekraïense ploeg meer overblijven in Europa, want Sjachtar en Kiev staan laatste in hun groep in de CL en Loehansk staat op een derde plek in de Conference League. Dat zou een geweldige zaak zijn voor het Belgisch voetbal.

En ook Rusland, tot slot, pakte evenveel punten als ons land na twee gelijkspelen van Lokomotiv Moskou (1-1 tegen Galatasaray) en Spartak Moskou (1-1 tegen Leicester City). Voolopig lijkt daar enkel Zenit na Nieuwjaar nog in Europa te vertoeven. De mannen uit Sint-Petersburg staan derde in hun CL-groep, terwijl de clubs uit Moskou beide laatste staan in de EL.

De schade voor de Belgische coëfficiënt blijft dus beperkt, maar er lagen opnieuw kansen om de kloof te dichten. Dat zal de komende twee wedstrijden nog moeten gebeuren.

Land Coëfficiënt dit seizoen Coëfficiënt Teams over 9. Schotland 3.100 32.100 2/5 10. Rusland 2.500 31.682 3/5 11. Oekraïne 3.400 31.000 3/5 12. Servië 5.250 29.125 2/4 13. België 4.600 28.600 4/5 14. Zwitserland 5.500 27.425 2/4

Hoe werkt de berekening van de Europese coëfficiënt? De coëfficiënt wordt berekend aan de hand van de resultaten van de clubs in Europa dat seizoen en gaat als volgt: vanaf de groepsfase krijgen clubs 2 punten voor een overwinning en 1 voor een gelijkspel. Dat geldt zowel voor de CL, EL als ECL. In de voorrondes vallen er echter ook al punten te verdienen. Zo krijg het team 1 punt bij een overwinning en 0.5 bij een gelijkspel. Deelname aan de groepsfase van de Champions League levert sowieso al vier punten op, wat een enorme opsteker is voor de nationale coëfficiënt. Na de groepsfase vallen er natuurlijk ook nog punten te raken. Als Club Brugge de 1/8 finales van de CL weet te behalen, dan krijgt het nog eens 4 punten. Daarna kan blauw-zwart nog eens een extra punt per volgende ronde krijgen. Verliest het, dan verdient het nog eens 0.5 punt. In het andere geval, als het derde wordt en doorgaat naar de EL, krijgt het 1 punt. Bij de Europa League en de Conference League zijn er extra punten te verdienen als de clubs overwinteren. 2 volle punten bij groepswinst, 1 bij een tweede plek. Om nu de Europese coëfficiënt van een land te berekenen, moet je de punten van alle landen optellen en delen door het aantal clubs dat aan het Europese seizoen begon. In het geval van België dus door 5. Wil je de stand zelf bijhouden, dan moet je eigenlijk maar gewoon 0.4 punten (2 delen door 5) bijtellen bij winst van een van de Belgische clubs en 0.2 bij een gelijkspel (1 delen door 5). Om de nationale coëfficiënt te berekenen, worden de totaalstanden van de laatste vijf seizoenen samengeteld. Dat betekent dus het huidige seizoen en de vier voorafgaande. Op dit moment is het seizoen 2017/18 het laatste dat meetelt. Zo kom je uiteindelijk tot een getal dat tot drie cijfers na de komma wordt afgerond. Het is vooral die ranking die dus van groot belang is.

