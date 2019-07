Competitie in 1A en 1B mag niet van start gaan voor definitieve uitspraak BAS

De competitie in 1A en 1B mag niet van start gaan voor er een definitieve uitspraak is van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport in de fraudezaak rond het Belgische voetbal. Dat besliste de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel vrijdag na een eenzijdig verzoekschrift van Beerschot.

'De Koninklijke Belgische Voetbalbond moet de einduitspraak van het BAS afwachten, eerder kan zowel 1A als 1B niet van start gaan', bevestigde advocaat Walter Damen, die het verzoekschrift indiende. 'Uiteraard kan de KBVB hiertegen nog verzet aantekenen, maar wij hebben ook nog meer juridische middelen ter beschikking.' Om duidelijkheid te hebben over het competitieverloop, besliste het BAS om woensdag een tussentijds vonnis uit te vaardigen. Het arbitragecollege oordeelde op basis van het bondsreglement dat de gevorderde degradatie voor KV Mechelen en Waasland-Beveren niet meer kan, omdat de bondsactie daarvoor te laat is ingesteld. Er resten wel nog andere sanctiemogelijkheden, die pas uitgesproken kunnen worden als het BAS zich over de grond van de zaak heeft uitgesproken. Op de eis van Beerschot om de competitiestart uit te stellen, of om met minstens 17 ploegen aan te treden in 1A, wou de Pro league niet ingaan. 'De indeling van zowel 1A als 1B voor het komende seizoen ligt vast', stelde Pierre François, CEO van de Pro League, donderdag. De competitie in 1A zou normaliter in het weekend van 26 tot 28 juli van start gaan, de competitiestart voor 1B is een week later gepland. Lees ook: Propere Handen: BAS laat KV Mechelen naar 1A gaan