Welke transfer heeft jou het meest verrast?Frédéric Vanheule: 'Uitgaand zeker die van Sander Berge richting Sheffield United, dat ongelofelijk veel geld betaalde voor een middenvelder die in de Champions League ondervond hoe hoog dat niveau wel lag. Daarmee werd nog maar eens duidelijk dat de Premier League financieel en qua mogelijkheden een totaal andere koers vaart dan de Belgische competitie. We blijven een doorgeefluik voor de grotere voetballanden.'Inkomend liet de Nigeriaanse aanvaller Terem Moffi bij KV Kortrijk op twee duels al heel wat veelbelovende dingen zien. Een openbaring die nu wel nog om bevestiging vraagt, maar zeker opmerkelijk is omdat de West-Vlamingen hem weghaalden uit Litouwen.'Verder blijft het cassant dat er constructies worden opgezet waar je je toch wat vragen bij stelt.Zoals het speelbalgehalte van/met Belgisch belofteninternational Louis Verstraete, die via KAA Gent niet naar Charleroi of Waasland-Beveren wordt versast maar via Antwerp naar KV Oostende is gegaan. Er is ook nog de centrale verdediger Wout Faes die door Stade de Reims meteen weer wordt verhuurd aan de kustploeg tot het einde van het seizoen én Hotman El Kababri die RSC Anderlecht verruilt voor Borussia Dortmund maar op uitleenbasis terechtkomt bij SV Zulte Waregem.'Welke teams zijn het sterkst uit deze mercato gekomen?'Club Brugge, KAA Gent, Charleroi en toch ook KRC Genk. Bij de Limburgers hebben ze goed gekeken waar de mankementen lagen en hebben ze daar iets aan proberen te doen. De Carolo's werken in alle stilte aan een bestorming van de top, zijn onder Karim Belhocine een moeilijk te bespelen blok en zouden in de titelstrijd wel eens een cruciale rol kunnen spelen. Lazare Amani wordt al jaren een gouden toekomst voorspeld, maar heeft misschien die prikkel van een kolkend Mambourg nodig om helemaal te ontbolsteren. En ook de progressiemarge van jeugdinternational Joris Kayembe-Ditu schijnt groot te zijn.'Voor welke clubs was de transferperiode helemaal geen succes?'Dan moeten we toch vooral naar 1B kijken, waar hekkensluiter Lokeren (alweer) kwam aandraven met tal van excuses om te verbloemen dat het daar echt crisis is. Coach en spelers worden al maanden niet betaald, bepaalde jongens moesten van de hand worden gedaan én dan is er op de koop toe ook nog dat transferverbod. En dan zijn er de vermeende Chinese investeerders die pas in ... februari hun geld zouden storten. Je kan je eigen aanhang niet blijven bedotten.'