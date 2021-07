Anderlecht treft bij haar terugkeer na twee seizoenen zonder Europees voetbal in de derde voorronde van de nieuwe Conference League de winnaar van het duel tussen het Roemeense Universitatea Craiova en het Albanese Laç. AA Gent ontmoet, als het het Noorse Valerengen klopt in de tweede voorronde, het Letse RFS of het Hongaarse Puskas Akademia in de derde voorronde.

Voor Anderlecht wordt het dus een trip naar Oost-Europa. Universitatea Craiova is de nummer drie uit de Roemeense competitie van vorig seizoen. Het team telt met Vladimir Screciu (ex-Genk en Lommel) één oude bekende. De viervoudige Roemeense kampioen neemt het eerst in de tweede voorronde nog op tegen de nummer vier uit Albanië, KF Laç.

AA Gent kan in de derde voorronde een trip naar Letland of Hongarije boeken. Rigas FC is de Letse vicekampioen, Puskas Akademia de Hongaarse nummer twee van vorig seizoen. Bij de Hongaren speelt tegenwoordig de Nederlander Luciano Slagveer, ooit even actief bij Sporting Lokeren.

De derde voorronde in de Conference League wordt afgewerkt op 5 en 12 augustus. Voor Gent begint de Conference League donderdag al met een thuiswedstrijd tegen Valerengen, een week later is de terugwedstrijd in Noorwegen. De winnaar van de derde voorronde van de Conference League speelt de play-offs (19 en 26 augustus) om toegang te krijgen tot de groepsfase.

Eerder op de dag werd duidelijk dat Racing Genk het Oekraïense Shakhtar Donetsk treft in de derde voorronde van de Champions League.

