RSC Anderlecht heeft donderdag een goede uitgangspositie verworven bij het Estse Paide Linnameeskond. De Belgische recordkampioen haalde het met 0-2 in de heenmatch van de derde kwalificatieronde van de Conference League. Dankzij Lior Refaelov (10.) en Fabio Silva (40.) stond de eindstand al bij de rust op het scorebord.

Na twee waarschuwingen van de thuisploeg kwam Anderlecht in de tiende minuut op voorsprong in het Lilleküla-stadion in Tallinn. Amuzu bracht de bal voor, Refaelov tikte de 0-1 voorbij Paide-doelman Aksalu. De Esten zagen af tegen een dominant paars-wit. Vijf minuten voor de pauze was Refaelov de aangever, Silva stiftte het leer over de Estse keeper.

Met een 0-2 voorsprong op zak leek Anderlecht de teugels te vieren. Luts dook alleen op voor Van Crombrugge, maar de RSCA-doelman neutraliseerde het gevaar. Na een snelle omschakeling was het zowaar opnieuw Paide dat dreigde, Tambedou besloot op Van Crombrugge. Invaller Esposito toonde zich nog met een knappe dribbel, Aksalu wist wel raad met zijn schot. De Esten drongen niet meer aan. Anderlecht was tevreden met de comfortabele voorsprong, een opsteker na de 1-0 nederlaag van zondag in Cercle Brugge.

De terugmatch is volgende week donderdag om 20u voorzien in het Lotto Park. Als RSCA de Esten uitschakelt, komt het in de laatste voorronde (play-offronde) uit tegen het Zwitserse Young Boys Bern of het Finse Kups Kuopio. Young Boys haalde het eerder op de avond met 0-2 in Finland.

