RSC Anderlecht heeft donderdagavond zijn goede uitgangspositie, die het een week geleden verworven had in de heenmatch in Estland tegen Paide Linnameeskond (0-2 zege), niet meer laten glippen in de return in het eigen Lotto Park in de derde kwalificatieronde van de Conference League. Het triomfeerde met ruime 3-0 cijfers.

In een fletse eerste helft haalde de thuisploeg na ruim een kwartier opgelucht adem toen Adrien Trebel een kopbal van de lijn haalde. Het was wachten tot zo'n vijf minuten voor rust tot Anderlecht een grote kans kreeg: Sebastiano Esposito knalde het leer onbesuisd over.

Pas toen Felice Mazzu net voor het uur een driedubbele wissel doorvoerde, kon paars-wit het slot op de Estse deur openbreken. Invaller Lior Refaelov stuurde de eveneens ingevallen Fabio Silva (62.) het straatje in en laatstgenoemde schoof de bal in doel. Ook Michael Murillo (72. en 75.) deed zijn duit nog in het zakje met twee treffers.

In de vierde en laatste voorronde (play-offronde) wacht het Zwitserse Young Boys, dat de Finnen van KuPS versloeg in de derde voorronde. Dat wordt een eerste echte graadmeter voor dit paars-wit. De Zwitsers konden vorig seizoen namelijk nog winnen van Manchester United in de Champions League.

