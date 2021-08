RSC Anderlecht is donderdag goed aan de Europese campagne begonnen. In de derde voorronde van de Conference League won het met 0-3 bij het Albanese Laçi. De terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld.

Bij de rust stond Anderlecht 0-2 voor. Hannes Delcroix opende de score in de 27e minuut, op een corner van Lior Refaelov. Drie minuten voor de pauze verdubbelde Wesley Hoedt de voorsprong. Dat gebeurde weer op een corner van Refaelov. Die legde in de 61e minuut zelf de eindstand vast en kreeg twintig minuten voor tijd een applauswissel.

Zonder ongelukken in de terugmatch, neemt Anderlecht het in de play-offronde (19 en 26 augustus) op tegen het Nederlandse Vitesse of het Ierse Dundalk. Zij speelden donderdag in hun heenmatch 2-2 gelijk.

