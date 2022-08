RSC Anderlecht heeft donderdagavond een goede uitgangspositie verworven voor de return tegen Young Boys Bern in de vierde en laatste voorronde van de Conference League. Het ging op Zwitserse bodem met een 0-1 overwinning aan de haal.

Paars-wit werd van bij het eerste fluitsignaal hoog vastgezet door de gastheer en snakte naar adem. Na zo'n 10 minuten kopte Cedric Zesiger op corner naast de kooi van Hendrik Van Crombrugge en enkele minuten later moest de Anderlechtse kapitein nog twee reddingen uit zijn mouwen schudden. Nadien herstelden de Brusselse bezoekers gaandeweg het evenwicht en haalden ze zonder kleerscheuren de rust.

In de tweede helft bleef de geblesseerde Adrien Trebel in de kleedkamers voor Marco Kana. Anderlecht nam het heft in handen en kreeg loon naar werken toen Hannes Delcroix (57.) op de juiste plaats stond om een rebound via een Berns been in doel te werken. Young Boys gaf zich niet zomaar gewonnen en zag een schicht van Mohamed Camara meteen nadien net boven de winkelhaak vliegen. Met nog een kwartwedstrijd te gaan krulde de pas ingevallen Ulisses Garcia de gelijkmaker nipt naast. In blessuretijd maakte een alerte Van Crombrugge een scherp aangesneden vrije trap nog onschadelijk in de doelmond.

De terugmatch vindt volgende week donderdag plaats in het Lotto Park. Als het elftal van Felice Mazzu zich dan staande houdt, verzekert het zich van de groepsfase van de Conference League.

