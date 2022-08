Conference League: Antwerp haalt opgelucht adem na late gelijkmaker bij Basaksehir

Royal Antwerp FC heeft donderdagavond opgelucht adem gehaald tegen Istanboel Basaksehir in de heenwedstrijd van de vierde en laatste voorronde van de Conference League. Op Turkse bodem leek de Great Old zijn meerdere te moeten erkennen in zijn opponent, maar het graaide dankzij een late gelijkmaker alsnog een goed resultaat mee.

Almeida kopte in het slot de gelijkmaker binnen. © Belga Image