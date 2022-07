Donderdagavond heeft Antwerp zich geplaatst voor de derde voorronde van de Conference League. In en tegen Drita ging het niet van een leien dakje, maar er werd wel gewonnen met 0-2. De heenwedstrijd was vorige week op een 0-0 gelijkspel geëindigd.

Ook in het Kosovaarse Pristina stond de 0-0 bij de rust nog op het bord. Laurit Krasniqi opende de score in de 53e minuut, op assist van Manuel Benson. Het bleef spannend tot de allerlaatste seconde. Pas in de negende minuut van de blessuretijd deed Michel Ange Balikwisha de boeken toe.

In de derde voorronde treft Antwerp het Noorse Limmeström. Dat won donderdag met 5-2 van het Finse SJK Seinäjoki en had de heenwedstrijd al met 0-1 gewonnen. RSC Anderlecht start in de derde voorronde tegen het Estlandse Paide Linnameeskond, dat het Armeense Ararat-Armenia met strafschoppen (5/3) uitschakelde, nadat heen- en terugwedstrijd op 0-0 eindigden.

Ook in het Kosovaarse Pristina stond de 0-0 bij de rust nog op het bord. Laurit Krasniqi opende de score in de 53e minuut, op assist van Manuel Benson. Het bleef spannend tot de allerlaatste seconde. Pas in de negende minuut van de blessuretijd deed Michel Ange Balikwisha de boeken toe. In de derde voorronde treft Antwerp het Noorse Limmeström. Dat won donderdag met 5-2 van het Finse SJK Seinäjoki en had de heenwedstrijd al met 0-1 gewonnen. RSC Anderlecht start in de derde voorronde tegen het Estlandse Paide Linnameeskond, dat het Armeense Ararat-Armenia met strafschoppen (5/3) uitschakelde, nadat heen- en terugwedstrijd op 0-0 eindigden.