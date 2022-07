Een week na het teleurstellende scoreloos gelijkspel in de heenwedstrijd, staat Antwerp donderdagavond al meteen voor een wedstrijd van de waarheid op bezoek bij het Kosovaarse Drita, een terugwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League, het derde Europese clubniveau.

In de broeierige Kosovaarse hoofdstad Pristina moet The Great Old dan minstens één keer scoren om voorbij het stugge, maar weliswaar nietige FC Drita Gjilan te gaan, de Kosovaarse vicekampioen. Al blijft het toch opletten, want ook Feyenoord beet vorig seizoen de tanden bijna stuk op Drita, dat de Rotterdammers in de heenwedstrijd eveneens op een 0-0 gelijkspel hield, maar dan voor eigen publiek. Antwerp verkeert dus nog in een gevaarlijkere situatie.

Bij een nederlaag is de Europese uitschakeling reeds in juli een feit. Vertrouwen kon er wel getankt worden in de Jupiler Pro League, waar ze afgelopen weekend op de openingsspeeldag met een droge 0-2, na twee doelpunten van clubtopschutter Michael Frey, gingen winnen bij het naburige KV Mechelen.

Bij winst treft Antwerp in de derde voorronde van de Conference League een Scandinavische tegenstander. Het stamnummer 1 ontmoet dan de winnaar van de confrontatie tussen het Finse SJK Seinäjoki en het Noorse Lillestrøm. Nadien volgt nog een play-offronde vooraleer de groepsfase van start kan gaan.

