Indien RSC Anderlecht het Estse Paide Linnameeskond uitschakelt, dan komt het in de play-offronde van de Conference League uit tegen de winnaar van de confrontatie tussen het Zwitserse Young Boys Bern en het Finse Kups Kuopio. Antwerp treft de winnaar van het duel tussen het Turkse Istanboel Basaksehir en het IJslandse Breidablik, op voorwaarde dat het in de derde kwalificatieronde afrekent met het Noorse Lilleström. Dat bleek dinsdag na de loting op de hoofdzetel van de UEFA in het Zwitserse Nyon.

In de play-offronde wordt op 18 (heen) en 25 augustus (terug) gespeeld om een plek in de groepsfase. Anderlecht en Antwerp mogen het thuis proberen af te maken, op voorwaarde dat ze het tot in de volgende ronde schoppen.

Young Boys eindigde het voorbije seizoen op de derde plaats in de Zwitserse hoogste afdeling. In de Champions League pakte het team 5 punten in een poule met Manchester United, Villarreal en Atalanta. Kups Kuopio eindigde in de Finse kampioenschapsplay-off op de tweede stek, momenteel staat het team aan kop in de eigen competitie.

Bij Istanboel Basaksehir speelt Rode Duivel Nacer Chadli, net als oude bekenden Lucas Biglia en Stefano Okaka (beide ex-Anderlecht), Ahmed Touba (ex-Club Brugge en -OHL) en de Duitse oud-international Mesut Özil. Chadli en co. werden in 2021-22 vierde in de Turkse Süper Lig. Vijf jaar geleden schakelde Basaksehir Club Brugge uit in de derde voorronde van de Champions League. Breidablik is de IJslandse vicekampioen, het voert momenteel de nationale competitie aan.

Anderlecht en Antwerp spelen hun heenmatch in de derde kwalificatieronde komende donderdag op verplaatsing. Volgende week donderdag volgen de returns in België.

Antwerp was in de tweede voorronde te sterk voor het Kosovaarse Drita. De heenmatch eindigde op 0-0, waarna The Great Old met 0-2 ging winnen in Kosovo.

